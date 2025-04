Mérgező és ehető tavaszi gombák: ezekre bukkanhatsz most az erdőkben Magyarországon

Április elején már javában dübörög a tavaszi gombaszezon Magyarországon: na de mégis, hogyan fogjunk hozzá a gombagyűjtésnek a magyar erdőkben és mezőkön? Melyek a leggyakoribb, könnyen felismerhető tavaszi ehető gombák Magyarországon és melyek azok a nem ehető gombák, illetve veszélyes, mérgező gombák, amelyekhez jobb, ha hozzá sem érünk? Nézzük, mi mindent érdemes tudni az ehető erdei gombák tavasszal történő gyűjtése kapcsán, milyen szabályokra ügyeljünk és hogyan váljunk magabiztos gombászokká!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a hazai ehető tavaszi gombák kapcsán: tudd meg, melyek az ehető gombák Magyarországon, és hogy az ehető erdei gombák, mezei gombák mellett milyen nem ehető gombák és mérgező gombák lapulnak a természet kincsei között. Amellett, hogy eláruljuk, mely gombák gyűjthetők biztonságosan tavasszal, azt is eláruljuk, hol végezhető gombaszakértő tanfolyam és mik a tavaszi gombagyűjtés szabályai!

Amit a gombagyűjtés szabályairól tudni érdemes

Mielőtt megindul a hajsza az ehető tavaszi gombák után, mindenképpen fontos, hogy tisztában legyünk a gombagyűjtés szabályaival, amelyeket saját egészségünk, illetve a természet védelme érdekében egyaránt szükséges betartanunk. Gombászni gyakorlatilag mindenkinek szabad (nincs kötelező tanfolyam, sem vizsga, mint például a horgászat esetében), azonban fontos kitétel az ehető gombák gyűjtése kapcsán, hogy

Magyarországon az erdőkön, mezőkön 1 fő naponta legfeljebb 2 kg gombát gyűjthet, kizárólag saját felhasználásra – a laikusok által begyűjtött gomba kereskedelmi forgalomba nem hozható! A magyar erdőkben és mezőkön az ehető erdei gombák, mezei gombák szabadon gyűjthetők, azonban természetvédelmi területen és magánterületen kizárólag engedély fejében gombászhatunk!

Az ehető erdei gombák gyűjtése kapcsán a következő szabályokat mindenképpen tartsuk be, ha gombászni indulunk:

Ellenőrizzük, hogy a kiszemelt gyűjtőhely nem magánterület, természetvédelmi terület-e – ha igen, ilyen helyen kizárólag engedély fejében gombásszunk!

A gombászáshoz vigyünk magunkkal szellős kosarat (nejlonba ne gyűjtsünk gombát, mert különben hamar megromlik!), kesztyűt, kést, illetve öltözzünk zárt ruházatba (ne felejtsük el: a kullancsok már kora tavasszal is aktivizálódnak és súlyos betegségeket terjeszthetnek)!

Ne szedjünk le olyan gombát, amelynek nem tudjuk 100%-os biztonsággal meghatározni a fajtáját, és semmi esetre se helyezzünk ilyen gombát az elfogyasztásra szánt ehető tavaszi gombák közé! Egyes fajok annyira mérgezőek, hogy a velük érintkező ehető gombákat sem szabad elfogyasztani.

Ne taroljuk le a gombalelőhelyet! Gombászás közben jusson eszünkbe, hogy a mindig hagyjunk meg a gazdag lelőhelyeken néhány gombát, hogy szaporodhassanak, és hogy jövőre is visszatérhessünk!

A begyűjtött gombákat mihamarabb dolgozzuk fel, ugyanis romlandó alapanyagról van szó!

A gombászás a legnépszerűbb szabadidős tevékenységek egyike, azonban, ha óvatlanok vagyunk és olyan nem ehető gombák (a nem ehető gombafajok nem okoznak veszélyes mérgezést, azonban igen kellemetlen rosszulléttel, hányással, hasmenéssel járhat az elfogyasztásuk) vagy erősen mérgező gombák kerülnek a kosarunkba, amelyeknek nem tudjuk magabiztosan meghatározni a fajtáját, könnyen tragédia lehet a vége. Abban az esetben, ha valaki szeretné megtanulni, hogyan gyakorolhatja a gombászás művészetét biztonságosan és profi szinten, a gombaszakértő tanfolyam 2025 évében is kiváló lehetőséget biztosít.

Fontos, hogy olyan erdei gombát, amelyet nem magunknak, saját felelősségre, saját felhasználásra gyűjtöttünk – a gombapiacon kapható bevizsgált gombák kivételétől eltekintve – semmi esetre se fogadjunk el vagy vásároljunk más laikus gombászoktól, ugyanis az ilyen esetekből adódik a legtöbb gombamérgezés!

Tavaszi gombaszezon Magyarországon

A tévhitekkel ellentétben nem csak ősszel tudjuk teleszedni a kosarunkat ízletes erdei gombákkal: habár léteznek télen gyűjthető gombák is, az ehető gombák Magyarországon, a hazai időjárási feltételek mellett tipikusan kora tavasztól késő őszig gyűjthetők. A legismertebb ehető erdei gombák közé tartozik a nyár elejétől ősz végéig gyűjthető sárga rókagomba és az ízletes vargánya, azonban sok mindenkinek a nagy őzlábgomba jut eszébe először, ha a legtipikusabb őszi gombákról kérdezzük. A tavaszi gombaszezon márciustól májusig tart: a szezon során végig akadnak olyan ehető tavaszi gombák, amelyeket könnyű felismerni és biztonságosan gyűjthetők.

Abban az esetben, ha nem vagyunk tapasztalt gombászok és egy minimális bizonytalanságot is érzünk azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő ehető gombát gyűjtöttük-e be és nem a mérgező gombák egyike akadt a kezünkbe, mindenképpen kérjük ki egy gombaszakellenőr ingyenes tanácsát! Nagyobb városokban általában hétvégén is nyitva tartanak az ügyeletes gombavizsgálók.

Ehető gombák Magyarországon: melyek az ehető tavaszi gombák?

Most pedig nézzük, melyek azok az ehető gombák Magyarországon, amelyek tavasszal szedhetők! Az ehető tavaszi gombák gyakran rendelkeznek a tavaszi mérgező gombák között olyan „párokkal”, amelyekkel egy tapasztalatlan gombász könnyen összetévesztheti őket – a későbbiekben kitérünk arra is, hogy melyek az ehető erdei gombák mérgező hasonmásai tavasszal.

Kucsmagombák

1. Kucsmagombák

A legkülönlegesebb, legízletesebb ehető tavaszi gombák közé tartoznak a kucsmagombafélék, melyeknek legkeresettebb képviselői az ízletes kucsmagomba (ez a legnemesebb) és a cseh kucsmagomba (ez a leggyakoribb). A kucsmagombafélék jellemzően kora tavaszi ehető gombák Magyarországon: március elejétől egészen a nyár elejéig találkozhatunk velük, de áprilisban van a csúcsszezonjuk.

A kucsmagombák a magyar erdőkben őshonos gombafélék közé tartoznak, különleges tulajdonságuk, hogy nem „kalapjuk”, hanem gyűrött mintázatú, szabálytalanul lebenyes „süvegjük” van. Magyarországon országszerte találkozhatunk velük: keressük az erdőkben, erdőszéleken vagy füves területeken, de a parkolókba, közterekre telepített mulcson és a tanyasi trágyadombokon is képes megtelepedni.

Az ízletes kucsmagomba (Morchella esculenta) a kimondottan illatos, fűszeres ízvilágú ehető tavaszi gombák egyike, süvege tojásdad, barázdált mintázatú, színe fehéres-szürkésbarnás vagy őzbarna, belül a tönkjével együtt üreges, magassága akár a 20 centimétert is elérheti. Az ízletesnél jóval gyakoribb cseh kucsmagomba (Verpa bohemica) süvegjei kb. 2-4 cm nagyságúak és 1-1,5 cm átmérőjűek, a süveg teteje lekerekített, a tönkön harangszerűen mozgatható. A fiatalabb példányok színe sárgás-barnásabb, az idősebbek viszont sötétebb, vörösesbarna színt öltenek. Redőzöttsége fentről lefelé irányul, a bordázott süveg méhsejtszerű üregeket rejthet, a törékeny tönk 5-15 cm hosszúságúra nőhet meg.

Mezei szegfűgomba

2. Mezei szegfűgomba

A legelterjedtebb, legismertebb ehető tavaszi gombák közé tartozik a mezei szegfűgomba (Marasmius oreades), amit április elejétől gyűjthetünk a magyar réteken, mezőkön és legelőkön (a mohás aljzatú, füves területeket kedveli). A gombák kalapjai kerek alakúak, átmérőjük mindössze 2-4 cm. Az ehető tavaszi gombák vékony, rostos tönkje 4-8 cm hosszúságú, a kalaptól nehezen választható el (csak a kalapot szokták árusítani, maximum 1 cm tönkkel).

A mezei szegfűgomba gyakran nagy csoportokban, ún. „boszorkánykörökben” nő, kalapja fiatal korában domború, ám ahogy a gomba idősödik, ellaposodik, kipúposodik. Színe a világosbarna árnyalataiban játszik, tapintása bőrszínű, tejeskávészínű vagy rozsdabarna. Illata nagyon jellegzetes, fűszeres, enyhén szegfűszegre emlékeztet, ami már önmagában is árulkodik az ehető tavaszi gombák jó ízéről.

Májusi pereszke

3. Májusi pereszke

Bár elnevezése nem erről árulkodik, már áprilistól szedhető a májusi pereszke (csúcsszezonja május, június), ami szintén a közkedvelt, fűszeres illatú ehető tavaszi gombák egyike. A fentiekkel ellentétben a májusi pereszke (Calocybe gambosa) már azok közé az erdei gombák közé tartozik, melyeknek a begyűjtése több szakértelmet igényel, ugyanis könnyű összekeverni más, hasonló megjelenésű fajokkal. A májusi pereszke kalapja 4 cm-től 15 cm-ig terjed, tönkje 3-10 cm magas, 1-3 cm vastag, fiatalon félgömb alakú, idősebb korában ellaposodik, színe többnyire fehér vagy krémfehér, de ölthet okkeres árnyalatot is.

A májusi pereszke a vastaghúsú ehető gombák Magyarországon fellelhető képviselőinek az egyike, illata kellemesen fűszeres, lisztes, de akár gyümölcsre is emlékeztethet, íze is lisztszerű. A májusi pereszke az erdőszélek, erdei tisztások, akácosok, illetve a ligetes, bokros helyek és hegyi legelők tipikus, gyakori lakója. Ezek az ehető tavaszi gombák előfordulhatnak magányosan, vagy tömegesen, boszorkánykört alkotva is.

Tövisaljagomba

4. Tövisalja gomba

Az ehető erdei gombák egy kevésbé közismert képviselője a tövisaljagomba (Entoloma clypeatum), amit kora tavasszal szedhetünk a rózsafélék alatti füves-bokros területeken (pl. csipkebogyó, kökény, galagonya, berkenye, szilva és kajszi alatt) – innen ered a gomba elnevezése is. A tövisaljagomba kalapja 3-13 cm között mozog, színe fehér, szürkésbarna vagy fehéresszürke, vékony tönkje 4-15 cm, húsa vastag, fehér színű, rostos, sérülés hatására nem változik. Ez is egy lisztes illatú ehető erdei gomba, karakteres íze miatt sokan kedvelik.

Az ehető tavaszi gombák között a tövisaljagomba is a jellegtelenebb megjelenésű ehető gombafajok közé tartozik, éppen ezért májustól nem is javallott a gyűjtése, mert ezt a fajtát sajnos már elég könnyű összekeverni a mérgező gombák valamelyikével, amelyek a tavaszvégi, nyáreleji melegben egyre gyakoribbak a természetben. Feltétlenül mutassuk meg gombaellenőrnek, ha azt feltételezzük, hogy ezt a fajtát gyűjtöttük be!

Sárga gévagomba

Egyéb ehető tavaszi gombák

Az szezon legelső gombái közé tartozik az osztrák csészegomba, ami bár jellegtelen ízű, különleges megjelenése miatt megvan a maga rajongótábora (népszerű a természetfotósok köreiben). Április végén, május elején találkozhatunk először a szintén ehető, egyébként ízletes sárga gévagombával is, amiről szintén kevés embernek jut eszébe, hogy megkóstolná, ugyanis a taplógombafélék közé tartozik.

EZ IS ÉRDEKELHET Kincset érő gomba lapul a magyar erdőkben: ne késd le a szezonját, a boltban méregdrága! A magyar erdők aranyaként is emlegetik a sárga rókagombát, amit nem csak gyűjtögetni nagy élmény. Mutatjuk, hogyan készíts belőle villantós sertésszűz-Wellingtont!

A kucsmagombáknak is találkozhatunk ritkább képviselőivel, például a hegyes kucsmagombával, a fattyú kucsmagombával és a pusztai kucsmagombával is (szintén mind ehető gombák Magyarországon). Mivel a globális felmelegedés a magyar erdőkben is érezteti hatásait, az elmúlt években már megszokhattuk, hogy bizonyos természeti kincseknek akár 2-3 héttel korábbra tolódik a szezonja – elképzelhető tehát, hogy akár már május végén találhatunk sárga rókagombát is. Most viszont nézzük, melyek azok a tavaszi mérges gombák, amelyekkel könnyű az ehető tavaszi gombákat összetéveszteni!

Nagy döggomba

Nem ehető, mérgező gombák Magyarországon

Ahogy a fentiekben jeleztük: bár rengeteg a lelkes kezdő gombász a magyar erdőkben, sosem árt az óvatosság és a szakértői segítség igénybevétele, ugyanis az értékes ízletes gombák között mérgező gombák is meglapulhatnak. Ezek azért nagyon veszélyesek, mert némelyik a megszólalásig hasonlít az ehető erdei gombák valamelyikére, sőt, akár több ehető gombára egyszerre.

Redős papsapkagomba

A kucsmagombákhoz hasonlatos mérgező gomba a redős papsapkagomba, ami március és május között terem, többnyire a homokos talajú fenyő- és lomberdőkben. Habár a redős papsapkagombában található gombaméreg hő hatására lebomlik, fogyasztása ennek ellenére is veszélyes, ritkán halálos mérgezést is okozhat. A szegfűgombát egy tapasztalt gombász képtelen más gombafajtával összetéveszteni, azonban neki is vannak mérgező rokonai, mégpedig a kerti susulyka és a mezei tölcsérgomba képében.

A májusi pereszkéhez hasonló mérgező gombák közé tartozik a téglavörös susulyka, a fehér galóca és a gyilkos galóca is, azonban a galócák veszélyeire felhívja a figyelmet a mérges gombák tipikus bocskora és gallérja. Hasonló kinézetű mérgező gombák lehetnek még a viaszfehér tölcsérgomba és a nagy döggomba is. A téglavörös susulyka és a nagy döggomba a tövisaljagombára is hasonlít (egyébként a májusi pereszke és a tövisalja is könnyen összetéveszthetők egymással), utóbbi összetéveszthető továbbá a mérgező gombák között a zöldesszürke döggombával és a kerti susulykával is.