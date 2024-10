Figyelmeztet a Nébih! Rengeteg magyar kapott gombamérgezést 2024 őszén: ezt a két fajtát keverik a legtöbben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A gombaszezon kezdetével megnövekedtek a gombafogyasztás utáni megbetegedések is, jelenleg a gombamérgezési események száma a tízszeresére emelkedett az átlagos eseményszámhoz képest - figyelmeztet a Nébih. A gombaszezonban nemcsak a mérgező fajok okoznak problémát, hanem a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezúton is felhívja a gombagyűjtők figyelmét, hogy az általuk gyűjtött gombát minden esetben mutassák be gombaszakértőnek.

