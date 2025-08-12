A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Szenzációs bejelentés: itt épül az ország legújabb gyógyvizes tava, ahol megáll majd az idő
A somogyi Csokonyavisontán 2026 nyarára megnyílik Magyarország legújabb, természetközeli gyógyvizes tava – és a helyiek szerint itt nem a luxus, hanem a nyugalom lesz a fő attrakció.
Csokonyavisonta neve eddig is jól csengett a gyógyvízrajongók körében, de most új fejezet kezdődik a település életében. A Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő közösségi oldalán jelentette be: a régi horgásztavat teljesen átalakítják, és Pannónia kincse minősítésű gyógyvízzel töltik fel. A projekt nem csillogásról vagy drága wellnessről szól, hanem arról, hogy minél többen részesülhessenek a természet adta gyógyító erőben – elérhető áron.
„A gyógyvíz nem csak betegeket gyógyít – erőt ad mindenkinek” – fogalmaztak a bejegyzésben, hozzátéve, hogy a tó egy teljes hektáron terül majd el. A cél a régi balatoni nyarak hangulatát idéző, emberközeli strandélmény.
A fejlesztés kontrasztban áll azzal a bizonytalansággal, amely más hazai fürdőket érint: Hévízen például a főépület hosszabb távú bezárása is felmerült a felújítások miatt. Csokonyavisonta viszont előre menekül, és már most előfoglalási lehetőséget kínál 2026-ra – nem véletlenül, hiszen a helyek várhatóan gyorsan elfogynak.
A fürdő 2022-ben rövid időre bezárásra kényszerült, de még abban az évben megmenekült, és azóta ismét látogatható. Most viszont olyan fejlesztés indul, amely hosszú évekre meghatározhatja a település turizmusát és a helyiek büszkeségét.
Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében.
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
