Szenzációs bejelentés: itt épül az ország legújabb gyógyvizes tava, ahol megáll majd az idő

A somogyi Csokonyavisontán 2026 nyarára megnyílik Magyarország legújabb, természetközeli gyógyvizes tava – és a helyiek szerint itt nem a luxus, hanem a nyugalom lesz a fő attrakció.

Csokonyavisonta neve eddig is jól csengett a gyógyvízrajongók körében, de most új fejezet kezdődik a település életében. A Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő közösségi oldalán jelentette be: a régi horgásztavat teljesen átalakítják, és Pannónia kincse minősítésű gyógyvízzel töltik fel. A projekt nem csillogásról vagy drága wellnessről szól, hanem arról, hogy minél többen részesülhessenek a természet adta gyógyító erőben – elérhető áron.

„A gyógyvíz nem csak betegeket gyógyít – erőt ad mindenkinek” – fogalmaztak a bejegyzésben, hozzátéve, hogy a tó egy teljes hektáron terül majd el. A cél a régi balatoni nyarak hangulatát idéző, emberközeli strandélmény.

A fejlesztés kontrasztban áll azzal a bizonytalansággal, amely más hazai fürdőket érint: Hévízen például a főépület hosszabb távú bezárása is felmerült a felújítások miatt. Csokonyavisonta viszont előre menekül, és már most előfoglalási lehetőséget kínál 2026-ra – nem véletlenül, hiszen a helyek várhatóan gyorsan elfogynak.

A fürdő 2022-ben rövid időre bezárásra kényszerült, de még abban az évben megmenekült, és azóta ismét látogatható. Most viszont olyan fejlesztés indul, amely hosszú évekre meghatározhatja a település turizmusát és a helyiek büszkeségét.