2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
22 °C Budapest
katonának öltözött személy jobb kezével egy katonai motoros sisakot tart a második világháborúból származó védőszemüveggel
HelloVidék

Döbbenetes milyen szörnyek rejtőztek a földben: a lakók nem is sejtették mekkora veszélyben éltek

MTI
2025. augusztus 11. 21:33

Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták: vízvezeték-fektetés közben akadtak a munkások a nem mindennapi ládára egy tanyán, Alsónémediben. Hozzátették: a ládából második világháborús német aknavető gránátok, magyar és szovjet kézigránátok és lőpor szinte érintetlen, eredeti állapotában került elő, nagy mennyiségben. A ládát tartalmával együtt a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik a talált robbanóeszközöket.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #fegyver #hellovidék #világháború

