Gombaszakértő tanfolyam 2025: ezért éri meg a gombaszakellenőr képzés, az egykori okj

A pandémia alatt megerősödött az igény a túrázás, kirándulás és más tevékenységek iránt, melyeket a természetben lehet folytatni. A egyik ilyen elfoglaltság a gombászás, amikor a természetben eltöltött idő még jutalommal is jár, ha találunk ehető gombákat. A gombászás iránt egyre többen érdeklődnek, szerveződnek erre túracsoportok, online kurzusok, és természetesen hivatalos gombaszakellenőri képzésre is be lehet fizetni. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy milyen árfekvésben találkozhatunk ezekkel a képzésekkel, mit és mennyi idő alatt tanulhatunk meg belőlük.

A kirándulás, természetjárás nemcsak a testi, hanem a lelki egészségre is jótékony hatással van. A mai világban azonban gyakran ahhoz, hogy egy egészséges szokást, hobbit beépítsünk a mindennapjainkba, kevés a tudat, hogy az jót tesz nekünk. Ezért sokan motivációként keresnek egy olyan tevékenységet, amit az erdőben, mezőkön lehet végezni, hogy kimozduljanak. Jó ösztönző lehet a szezonális növények, termések gyűjtögetése, mint pl. a gyógynövények, a medvehagyma vagy a csipkebogyó. Most, hogy az ország nagy részén leesett az első hó, a kökény gyűjtése lehet jó elfoglaltság. Amit viszont jellemzően a tél kivételével egész évben gyűjthető, az a gomba. Sokan el is kezdtek érdeklődni a gombászás iránt, hiszen így össze tudják kötni a kirándulást a keresgélés izgalmával, és ha szerencsések, finom gombákat is találhatnak az erdőben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Magyarországon becslések szerint mintegy 3000 nagygomba faj él, ezek közül jónéhány védett faj, és nem mindet lehet megenni. Nagyjából 150 olyan gomba van, amely biztonsággal fogyasztható és a hazai erdőkben is találhatunk belőlük. Fontos azonban ismerni a veszélyes, mérgező fajokat is, nehogy összetévesszük az ehető fajtákkal! Fontos, hogy a gombászás nem veszélytelen hobbi, előzetes tudést, felkészülést igényel. Mielőtt pedig bármilyen gombát elfogyasztanánk, mutassuk meg hozzáértő szakembernek, gombaszakellenőrnek. A szakellenőrök ingyenesen bevizsgálják a gombát, megállapítják, ehető-e. A szakellenőrök folyamatosan frissülő, térképes listája itt érhető el. Hogyan lesz valaki gombaszakértő? Fontos, hogy gombaszakértőnek lenni annyi, mint a gombákat tudományos szinten ismerni, kutatni, tanulmányozni. Gombaszakértő bárki lehet, aki elkezd tanulni a gombákról és elmélyed ebben a tudományterületben. Attól viszont, hogy valaki elvégez egy 10 alkalmas online kurzust, amely a legfontosabb tudnivalókat adja át a gombákról, gombászásról, még nem lesz valaki szakértő. Természetesen laikus gombászoknak hasznosak lehetnek az ilyen tanfolyamok, hogyha kimennek az erdőbe gyűjtögetni, akkor már rendelkezzenek használható tudással a gombákról. Viszont ettől senki sem válik szakértővé, és nem szabad a saját - gyakran frissen szerzett - tudásában bízva kockáztatni, hogy veszélyes gombát szedjen le. Amit szedtünk, mindig mutassuk meg szakellenőrnek! Itt fontos kitérni arra is, hogy a gombaszaktérő és a gombaszakellenőr is két külön dolog. A szakértő ugyanis hiába ért a gombákhoz, nem feltétlenül rendelkezik olyan jogosultsággal, hogy megállapítsa a mások által szedett gombákról, ehetők-e. Erre vannak ugyanis a szakellenőrök, akik olyan képzett szakemberek, akik erre jogosultságot szereztek. Gombaszakellenőr tanfolyam ára A Pénzcentrum körbenézett az interneten meghirdetett tanfolyamok között, a gombaszakellenőr képzések ára többségében 180-190 ezer forint, a vizsgadíj pedig 40 ezer forint. Ettől nagyban eltérő összeget akkor találtunk, ha a tanfolyam nem adott szakellenőri képesítést, csak gombaismereti alapokat nyújt, vagy feltehetően régebbi volt a hirdetés. Fontos, hogy amíg régen OKJ-képzés volt a gombaszakellenőr, 2013. szeptember 1-től ez a szakképesítés is kikerült az Országos Képzési Jegyzékből. Ezután az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (1a) bekezdés b) pontja alapján feljogosított képzőhelyen van lehetőség arra, hogy a gombaszakellenőri tevékenység folytatásához szükséges képesítést megszerezzük. Érdemes megnézni, mielőtt befizetjük a tanfolyam árát, hogy milyen képzőhelyről van-e szó! Online egyébként sokféle gombaismereti tanfolyammal találkozni, ezek 30-100 ezer forintba kerülnek, attól függően tartozik-e hozzájuk terepgyakorlat is, vagy csak elmélet, illetve hogy jelenléti oktatásról, vagy digitális tananyagról van-e szó. Az ilyen tanfolyamok sem rosszak kezdésnek: egy online kurzusból már kiderülhet, hogy van-e kedvünk elmélyedni a gombák és gombászás világában mélyebben, vagy már ez is soknak bizonyul számukra. Aki bizonytalan abban, hogy a gombaszakellenőr képzés neki való-e vagy sem, annak érdemes lehet egy kisebb online kurzust elvégezni ízelítőnek. Mit tanulhatunk meg egy ilyen tanfolyamon? Mennyi idő a tanfolyam elvégzése? A Géniusz Plusz Oktatási Kft. az ország számos pontján szervez gombaszakértő tanfolyamot. A vizsgát eredményesen teljesítők részére tanúsítványt állítanak ki, amely az alábbi feladatok ellátására jogosít: LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! Ellenőrzi a gombaárusítás jogosságát, dokumentálja a napi eseményeket.

Intézkedik a felmerülő vásárlói panaszok esetén.

Gombavizsgálatot és szaktanácsadást végez.

Kiállítja a gombavizsgálati igazolást.

Az étkezésre alkalmatlan gombát megsemmisíti.

Szaktanácsot ad a gombaételek elkészítéséhez.

Tájékoztatást ad a gombamérgezés tüneteiről, felismeréséről.

Ismeretterjesztést végez a gombákról és felhasználásukról. Az egy évig tartó képzés során rendszeres terepgyakorlatokkal tesszük lehetővé a teljes évkör gombáinak természetben történő megismerését - írja a honlap. Az őszi időszakot kétszer is érinti a tanfolyam. Ami a tanfolyam árát illeti, Budapesten elméletileg októberben indult egy képzés, ennek díja 180 ezer forint volt, havi egy hétvége jelenléti vagy online elmélettel és központi gyakorlattal. A képzés időtartama 12 hónap és a vizsgadíj 40 ezer forint lesz. Békéscsabán, Debrecen, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém és Zalaegerszeg helyszíneken november 16-án indultak a képzések. A részvételi díj ugyanígy 180 ezer forint. Az Erdei Gombász Tanoda Oktató Betéti Társaság (Cg.11-06-011064) 2024. november 24-én emelt óraszámú gombaszakellenőri tanfolyamot indít Tatabányán (Vértes és Gerecse), Budapesten - Szentendrén (Budai-hegység és Pilis) és Veszprémben (Bakony). Ennek a tanfolyamnak időtartama összesen 228 óra. Az elméleti és a gyakorlati oktatások szombaton és/vagy vasárnap 9h-tól kerülnek megtartásra, ebben az esetben az elméleti oktatás online zajlik. Az elméleti órák alatt érintett témák: Gombarendszertan és nevezéktan

A gombák szervezettana és szaporodása

A gombák élettana és ökológiája

Növénytársulások karakteres gombafajai

Gombatoxikológia

Jogi ismeretek, gombagyűjtés, felhasználás, tartósítás

Gomba forgalmazás, minősítés, ellenőrzés, gombavédelem

Gombatermesztés (intenzív és extenzív), gombák gyógyhatása

Gombaismeret (324 faj részletes ismertetése, valamint további több, mint 300 kapcsolódó faj részleges tárgyalása) A gyakorlat során 14+ terepgyakorlaton vesznek részt a tanulók és gombapreparátumok (DNS-megőrző szárítmányok) készítését tanulják meg. A terepgyakorlatok helyszínei: a Vértes és a Gerecse, a Budai-hegység és a Pilis, a Bakony, a Mátra, valamint a szomszédos régiók egyéb gombatermő helyei. A tanfolyam végén sikeres záróvizsgát tett (a vizsga nem kötelező) hallgatók gombaszakellenőri képesítést igazoló hivatalos tanúsítványt kapnak. A tanfolyam díja: 190 ezer Ft/fő, a vizsgadíj: 40.000 Ft/fő A Magyar Mikológiai Társaságnak is van gombaszakértő tanfolyama, mely idén már betelt, és októberben el is indult. Ez egy 150 órás tanfolyam. A következő gombaszakellenőri tanfolyam jövőre, 2025. október 19-én indul. Meghirdetés 2025. augusztus végén várható. Aki esetleg idén lemaradt a gombaszakellenőr képzésekről, annak érdemes jövőre tájékozódnia a képzési helyeken, mikor indul legkorábban tanfolyam. Megéri elvégezni a tanfolyamot? Vannak, akik úgy gondolják, érdemes lehet egy ilyen tanfolyamot elvégezni, hogy ezzel keressenek egy kevés mellékes pénzt. Az azonban sok tényezőtől függ, hogy mennyit tud keresni egy gombaszakellenőr a tevékenységével. A kirendelt, piacokon folyamatos jelenlétet biztosító gombaszakellenőrt többnyire a helyi hivatalok alkalmazzák, valamennyi pénzt is fizetnek a szolgálataiért. Más helyeken nem alkalmaz az önkormányzat erre gombaszakértőt, attól még sokan ellátják ezt a feladatot akár piacokon meghatározott idősávban, vagy otthon is. Ezért azonban nem feltétlenül kapnak fizetséget - a helyi gombaszakértőnek a helyiek sokszor kis ajándékokkal köszönik meg a szolgálatait. Természetesen bárki dönthet úgy, hogy vállalkozóként szervez kirándulásokat gombászni vágyóknak pénzért, vagy meghatároz egy díjat, amit felszámít gombabevizsgálás során és arról számlát is állít ki. Viszont ha pusztán a keresetkiegészítés a cél, nem feltétlenül a gombaszakellenőr a legjobb választás. Ehhez a szakmához mindenképp szükséges egy alapvető érdeklődés a gombák és a természet iránt, és elhivatottság.

Címlapkép: Getty Images

