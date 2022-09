SOS: kullancs a bőrben! Hogy néz ki a kullancs csípés, hogyan történik a kullancs kiszedése?

Szeptember elején még javában tart a kullancsszezon, ilyenkor is érdemes felkészültnek lenni kullancs csípés ellen. Mi a teendő kullancs csípés esetén, milyen mélyen van a kullancs a bőrben és hogyan történik a kullancs kiszedése szakszerűen? Milyen betegségeket terjeszt a kullancs, milyen kullancs elleni védőoltás beadatása ajánlott és mikor érdemes kullancs elleni oltást kérni?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a veszélyes kullancsok kapcsán: hogyan hat a kullancs elleni védőoltás, milyen betegségek ellen lehet így védekezni és mi történik ha a kullancs feje beszakad a kullancs kiszedése során? A kullancs mennyi idő alatt szívja meg magát vérrel, mekkorára dagad meg a kullancs potroha? Mikor esik ki a kullancs magától, mi a teendő, ha nem vettük észre, hogy a kullancs a bőrben van? Macskának, kutyának kullancs ellen mi a legjobb megoldás?

Milyen állat a kullancs?

A kullancs egy olyan pókszabású állat (a tévhitekkel ellentétben a kullancs nem rovar!), ami ektoparazita életmódot folytat (a gazda testfelszínén élősködik). A kullancs többnyire nem gazdaspecifikus (habár léteznek speciális életformákra szakosodott kullancsok is, mint az Ixodes lividus, ami a partifecskék fiókáin élősködik), egyformán táplálkozik emlősök, madarak, hüllők, illetve az ember vérével is. Habár jelenléte zavaró, a kullancs önmagában nem veszélyezteti a gazdatest életét, viszont a kullancs által terjesztett betegségek bizonyos esetekben életveszélyes szövődményekkel járhatnak.

A kullancsok életük során két- vagy három gazdatestből táplálkoznak (nevezzük őket kétgazdás és háromgazdás kullancsoknak is), trópusi éghajlaton egygazdás kullancs fajták is előfordulnak. Ha az életciklusukat nézzük, a petéből kikelő kullancs először lárvaállapotban él (ez még egy hatlábú, nem szaporodóképes életforma); melyet a kullancs vedlése(i) után a nimfa-stádium követ (ekkor már 8 lábuk van, de még szintén nem szaporodóképesek).

A kifejlett kullancs, azaz a kullancs imágó a szaporodóképes, felnőtt állat, ami ivarosan szaporodik (hím- és nőstény egyedekre különül el), végül petét rak. Az emberre csak a felnőtt kullancsok jelentenek veszélyt, amelyekből a klímaváltozásnak köszönhetően évről évre több egyed telel át sikeresen. A kullancsok ettől függetlenül is hosszúéletűek, a természetben 3-5, ideális körülmények között 10 évig is elélnek, ha legalább egyszer szívtak már vért.

A kullancsok sem a téli hideget, sem a nyári kánikulát nem viselik jól, ilyenkor a talajban vészelik át a kritikus időszakot. A kullancsok aktivitása tavasszal és ősszel a legintenzívebb, ám nyáron is bármikor megcsíphetnek, ritkán még enyhe teleken is támadhatnak. A kullancsok vérrel tele sebezhetőek, tömegük az éhező társaikénak 200-szorosára is növekedhet, rugalmas potrohuk babszem méretűre tágulhat.

Veszélyes új kullancsfajta terjed Magyarországon

A „kullancs” a hétköznapi nyelvben gyűjtőfogalomként használatos kifejezés – habár a laikusok szemszögéből egyforma állatokról van szó, valójában több tucat különféle kullancsfajtát különböztetünk meg, még a Kárpát-medencében is. A leggyakoribb kullancsfajta hazánkban az Ixodes ricinus, azaz a közönséges kullancs, ami olyan súlyos betegségeket terjeszt táplálkozása során, mint például a vírusos agyhártyagyulladás és a Lyme-kór.

Az elmúlt években egyre több dél-európai és ázsiai országban észlelték a Hyalomma marginatum nevű afrikai kullancsot, ami a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírus terjedéséért felelős, ami kiemelkedően magas, 30%-os halálozási rátával bír. A hazánkban újnak mondható kullancsfajt könnyű megismerni jellegzetes lábairól (csíkos lábú kullancsnak is nevezik) és gyors mozgásáról. Hogy a kutatók tanulmányozhassák a fajt, érdemes megvizsgálni a legelő állatokból, kutyákból, macskákból kiszedett kullancsokat – amennyiben csíkos lábút találunk közöttük, azt mindenképpen fontos jelezni az illetékeseknél.

Hol élnek a kullancsok?

Országszerte találhatunk kullancs által fertőzöttebb és kevésbé veszélyes területeket is, azonban általánosságban elmondhatjuk, hogy a kullancsok élőhelye ideális esetben a vízpartok környéke, a nyirkos, árnyas, növényekkel sűrűn benőtt erdőségek, illetve a magas fűvel, gazzal borított mezők. A kullancs rendszerint a fűszálakon, bokrokon várakozik az arra járó gazdatestre (tévhit, hogy a fáról ugrik a nyakunkba), melyre fürgén ráakaszkodik, majd a vérszíváshoz alkalmas helyet keres.

Hol keressük magunkon a kullancsot?

Ha ránk talált egy kullancs, igyekszik minél hamarabb a vérszíváshoz alkalmas helyet keresni (ez kb. 30 percen belül megtörténik), ahol vékony a bőr és észrevétlen maradhat. A kullancs kedveli a testhajlakokat (pl. hónalj, ágyék), gyakran bújik a fülek mögé, sőt, a hajban is menedékre talál. Amikor a kullancs a szájszervével sebet ejt a bőrön, érzéstelenítő váladékot juttat a nyílásba, ezért csak ritkán vesszük észre azonnal a támadót.

A kullancs mennyi idő alatt szívja meg magát?

A kullancs a bőrben rögzíti magát, fúrószerű szájszervével, apró fejével stabilan kapaszkodik a bőrfelszínbe. A vészívás fajtától függően maximum 10-12 napig tart, ez idő alatt jelenléte többnyire észrevétlen, ám ahogy dagad a teste, egyre könnyebb megtalálni. Gyakori kérdés, hogy mikor esik ki a kullancs a bőrből – nos erre a kérdésre is könnyű választ adni, hiszen a kullancs addig marad, míg potroha meg nem telik (nem távozik sietve attól függően, hogy észrevettük-e).

Hogy néz ki a kullancs csípés?

Ha a kullancs sikeresen megszívta magát, elhagyja a gazdatestet (elengedi a bőrfelszínt és leesik). Miután a kullancs távozott, a kullancs csípés helye gyakran gyulladttá válik, bedagad, fájhat és nedvedzhet is. Szerencsés esetekben a kullancsot még a rögzülés előtt megtalálhatjuk, ám ha a kullancs a bőrben van, haladéktalanul el kell távolítani. Ha 24 órán belül megtaláljuk és megtörténik a kullancs kiszedése, akkor a fertőzés esélye minimális, ám ha 3 napig bent marad, akkor már igen kockázatos.

Hogyan történik a kullancs kiszedése szakszerűen?

A kullancs akkor is átadhatja a fertőzést, ha a kullancs kiszedése nem szakszerűen történik – pl. a kullancs megnyomódik, belőle a kórokozók a bőrbe préselődnek, így mindenképpen figyeljünk oda a kullancs eltávolítása során az óvatosságra. Fontos, hogy megőrizzük a kullancsot is, hiszen, ha valamelyik kullancs által terjesztett megbetegedés felüti a fejét, könnyebben be lehet azonosítani, ha a szakember megvizsgálja a parazitát. A kisebb testű, vérrel nem megszívott kullancsok azonosítása könnyebb, mint a „teli” kullancsoké.

A kullancs kiszedése során gyorsnak kell lennünk, hogy csökkentsük a fertőzés átadásának esélyét – ez nem csak az emberek, hanem az állatok esetében is igaz, így, ha kullancsokkal fertőzött területen járunk, alaposan nézzük át magunkat és kedvenceinket is! Tévhit, hogy a kullancsot alkohollal, ecettel, égetéssel kell távozásra késztetni, csak a csipesszel való eltávolítás ajánlott, ugyanis ezek mind olyan tevékenységek, amelyek öklendezésre késztetik a kullancsot. A kullancs kiszedése speciális kullancs eltávolító csipesz segítségével történik (kanál is jár hozzá), jobb híján elég egy szemöldökcsipesz is. A művelethez nem kell orvoshoz menni, a kullancs kiszedése házilag is kivitelezhető. A csipesszel fogjuk meg a kullancsot a bőrfelszínhez minél közelebb és egyszerűen húzzuk ki. Óvatosan bánjunk vele, nehogy a kullancs potroha megnyomódjon, ezzel fertőzött vért juttathatunk be a szervezetünkbe (a kullancs gyakorlatilag belénk öklendezi azt)! A kullancs eltávolító csipeszt fertőtlenítsük le a használat után, a kullancsot tegyük egy üvegbe, hogy ha mégis megfertőződtünk, segítsen a kórképet mihamarabb megállapítani. A sebet nem kell külön fertőtleníteni, nem előzhető meg vele a betegség.

Mi történik ha a kullancs feje beszakad?

A tévhitekkel ellentétben nem baj, ha a kullancs feje beszakad (valójában nem a feje, hanem a kullancs szájszerve szakad be), ugyanis a kórokozók az állat bélrendszerében élnek. A beszakadt fejet nem kell kipiszkálni, a testünk magától kilöki majd, ám ha zavar minket, óvatosan eltávolíthatjuk azt is.

Milyen betegségeket terjeszt a kullancs?

A kullancsok azért kerültek feketelistára, mert csípésükkel veszélyes betegségeket terjesztenek: a kullancs bélrendszerében különféle baktériumok, vírusok és más egysejtűek élnek, melyek a kullancs csípés során bekerülnek a véráramba. Fontos kiemelnünk, hogy nem minden kullancs hordoz betegségeket, ám ha találtunk egyet a bőrünkben, mindenképpen oda kell figyelnünk az esetleges tünetekre és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, amíg még menthető a beteg.

Gyakori probléma, hogy a kullancs csípés nem derül ki és úgy jelentkeznek a betegség jelei – ha tudjuk, hogy a közelmúltban fás, bozótos területen jártunk, ahol nagyobb a kullancs csípés valószínűsége, mindenképpen számolnunk kell a lehetőséggel, hogy egy kullancs állhat a váratlan egészségügyi problémák hátterében. Nézzük, milyen betegségeket terjeszt a kullancs, milyen tünetek esetén kell a sürgősségire menni!

Lyme-kór

A Lyme-kórt a vörös-fekete színű Ixodes ricinus kullancs bélrendszerében található Borrleia baktériumok hordozzák, a kullancs csípés helyén kialakuló, gyűrű alakú kiütés figyelmeztet rá. A fertőzött kullancs csípése után a beteg egészségügyi állapota leromlik, jellegzetes tünetek az ízületi fájdalmak, kezeletlenül szívkárosodáshoz vezethet (állatoknál is). Antibiotikumos terápiával előzhető meg a súlyosbodása, védőoltása nincs.

Kullancs encephalitis

A közönséges kullancsok által terjesztett legveszélyesebb, azonnali kezelésre szoruló betegség, vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásnak is nevezzük. Jellegzetes tünetei a nyakmerevség, a láz, a szédülés és az általános zavart állapot. Létezik ellene védőoltás, ami megelőzi a betegséget.

Nyúlpestis

Nyúlpestis, más néven tularémia alakul ki, ha a kullancs a Francisella tularensis nevű baktériummal fertőz meg, ami a mezei nyulaktól, rágcsálóktól származik. Ez egy kezeletlenül életveszélyes, ám antibiotikummal jól gyógyítható betegség, az átesés után védettség alakul ki ellene. A kullancs csípés helyén fájdalmas bőrfekély képződik, a nyirokcsomók bedagadnak, tüdőgyulladás is kialakulhat.

Babéziózis

A babéziózist egy, a kullancs által terjesztett egysejtű parazita okozza, többnyire kutyákra jellemző, de az ember is veszélyeztetett. Lázzal, idegrendszeri problémákkal, sötét vizelettel jár, ha időben észrevesszük, jól gyógyítható.

Kullancs elleni védőoltás: mikor adassuk be?

Valójában nem létezik általános „kullancs elleni védőoltás” (habár a kutatók kísérleteznek olyan oltóanyagokkal, amelyek a kullancsban még a fertőzés átadása előtt immunválaszt váltanának ki), viszont a kullancs által terjesztett meningitis (vírusos agyhártyagyulladás) ellen kaphatóak oltássorozat formájában beadandó készítmények. A kullancs elleni védőoltás beadatása rendszerint télen történik, mikor az élősködők pihennek, hiszen időbe telik, míg a kullancs elleni védettség kialakul.

Két védőoltás is létezik a kullancs ellen, ezek egymáshoz hasonló módon működnek - ezek az Encepur és az FSME oltások. Fontos tudnunk, hogy agyhártyagyulladást, agyvelőgyulladást nem csak kullancsoktól kaphatunk, bakteriális úton is megfertőződhetünk (ezt általában a Neisseria meningitidis baktérium okozza) – ez ellen a Bexsero oltás véd. Létezik hagyományos és gyorsított oltási rend, a beadatás ütemezése a páciens életkorától függ. A kullancs elleni védőoltás gyorsítva beadható, ha az első oltás után kullancs csípi meg a beteget, ugyanis valódi védettségről csak a második oltás után beszélhetünk.

Kullancs a háziállatainkban: hogyan védekezzünk ellene?

Kutyáknak és macskáknak kullancs ellen számtalan készítményt ajánlanak az állatorvosok: léteznek bolha- és kullancs elleni nyakörvek (sőt, ultrahangos rovarriasztók is), tabletták, samponok, más fürdetőszerek és spray-k is, azonban a legközkedveltebb és az állat számára legkellemesebb kullancs elleni megoldás a bolha- és kullancs elleni csepp, amit rendszerint az állat hátára, tarkójára kell cseppenteni, így vegyi úton védelmezhetjük őket a kullancs ellen.

Kullancs ellen a legjobb védekezés a megelőzésben rejlik

Ahogy a fentiekben leírtuk, a kullancsok számos súlyos, sőt, életveszélyes betegséget terjesztenek, melyeknek többsége ellen nem létezik védőoltás, egyedül a kullancs encephalitis megelőzhető oltássorozattal. A kullancsok aktivitási időszakában célszerű kerülni a vízpari, erdős, vagy magas fűvel borított területeket, illetve, ha mégis ilyen helyre merészkedünk (kirándulás, sport, horgászat, vadászat stb.), azt tegyük zárt ruházatban, a kritikus helyeken kullancsriasztó spray-vel befújva.

Hazatéréskor nézzük át a testünket alaposan, fordítsunk extra figyelmet a hajlatokra és a hajas fejbőrre, ugyanis ezeket a helyeket kedveli leginkább a kullancs. Szánjunk időt bundás társaink átvizsgálására is, hiszen a kutyák, macskák is veszélyeztetettek bizonyos betegségekkel szemben, kullancsszezonban használjunk rajtuk kullancs elleni megelőző készítményeket! Minden esetben figyeljünk oda a kullancs kiszedése során a szakszerű technikára és a higiéniára, illetve amennyiben a fenti tünetek valamelyikét érzékeltük magunkon, minél hamarabb forduljunk orvoshoz!