Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón

Nógrád megye legnagyobb horgászvize, a Maconkai-víztározó az idei aszályos időszakok és a csökkenő vízszint miatt ideiglenesen betiltotta a csónakos horgászatot. A tavat működtető szakemberek a vízminőség javítása érdekében meszkóporos kezelést kezdtek meg, amely elősegíti a víz alatti iszap lebontását és javítja az oxigénellátottságot.

A Zagyva folyón kialakított Maconkai-víztározó több évtizede az egyik legnépszerűbb horgászhely Magyarországon. Több ezer horgász élvezte évről évre a tó nyújtotta lehetőségeket, a tavalyi adatok szerint közel 48 000 fogást regisztráltak a helyszínen. Azonban az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a tó állapotára - írta a Pecaverzum.

A vízminőség romlása miatt, különösen az alacsony oxigénszint és az elszaporodó iszap miatt, a szakhatóságok csónakos horgászatra vonatkozó tilalmat rendeltek el, hogy megóvják a tó élővilágát és hosszú távon fenntartható környezetet biztosítsanak a halak számára. A jelenleg folyó meszkóporos kezelés célja, hogy lebontsa a tó alján felgyülemlett iszapot, így javítva a víz minőségét és ezáltal a halak élőhelyét - írták.