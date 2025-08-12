Most érkezett! Hamarosan komoly változás jön a Velencei-tónál, minden fürdőzőt érint a dolog

A Velencei-tó az idei nyár utolsó napjaira szokatlanul meleg vizekkel készül. A friss mérések és a hosszú távú adatsorok összevetése alapján a 2025. augusztus végi vízhőmérséklet 25–26 °C körül alakulhat, ami több mint 2 fokkal meghaladja az elmúlt 20 év átlagát.

Az OMSZ adatai szerint a tó vízhőmérséklete 2005–2024. között augusztus végén jellemzően 22,8–23,5 °C között mozgott. A 2025-ös érték ezzel szemben nemcsak az évtizedes átlagot lépi túl, hanem megközelíti a 2018-ban mért 26,1 °C-os abszolút rekordot is, olvasható avizertek.hu részletes adathalmazon alapuló elemzésében.

Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett, ami a megfigyelések történetében eddig csupán egyszer fordult elő, még 2015-ben. Az augusztus 1–20. közötti átlagos nappali hőmérséklet 31,2 °C volt, ami szintén rekordközeli érték, és erősen befolyásolta a víz felmelegedését.

„A Velencei-tó sekélyebb területein délutánonként 27 fok fölé is kúszik a víz hőmérséklete, míg a mélyebb részeken is tartósan 25 fok felett van. Ez a fürdőzőknek kedvező, de ökológiai szempontból komoly figyelmet igényel” – mondta egy helyi hidrológus.

EZ IS ÉRDEKELHET Igazi „éghajlat-tökönrúgás” lesz: a hazai kutató szerint drámai változások előtt áll a Balaton A víz melegedése csak a jéghegy csúcsa; példa nélküli folyamatok zajlanak a Balaton körül, amelyekre fel kell készülnünk. Ez nem csupán klímaváltozás — ez egy igazi klíma-K.O. lesz.

A szakemberek a magas hőmérséklet és az alacsony éjszakai lehűlés együttes hatását hangsúlyozzák. A vizsgált időszakban várhatóan a nappali magas hőmérséklet és az éjszakai enyhe lehűlés a tó víz tömegének folyamatos melegedéséhez vezet. Ez az állapot kedvez a vízi sportoknak – a szezon kitolódhat akár szeptember közepéig –, ugyanakkor növeli az algásodás kockázatát.

A turizmusra nézve az augusztus végi helyzet kifejezetten kedvező képet mutat – országos szinten is. 2024 augusztusában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken 2,6 millió vendég összesen mintegy 7 millió vendégéjszakát töltött el a KSH adatai szerint, ami a vendégszámot tekintve 11%-os, a vendégéjszakák számában pedig 3,6%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ez a kedvező időjárás és a stabil vízszint együttesen járul hozzá ahhoz, hogy a tó környéke vonzó úti céllá váljon a 2025-ös nyár végén – nemcsak a hazai, hanem a külföldi látogatók számára is. A helyi szolgáltatók szerint a szezon utolsó heteiben is élénk marad a forgalom, a strandok és éttermek pedig továbbra is megtelnek élettel.

Az előrejelzések szerint a hónap hátralévő részében a nappali csúcshőmérséklet 29–31 °C között marad, és a vízhőmérséklet szeptember első napjaiban is 24–25 °C körül alakulhat. Ez azt jelenti, hogy a nyári élményekre vágyók szerencsés esetben még a naptári ősz első hetében is strandolhatnak a Velencei-tónál.

A Velencei-tó idei szezonja ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás nem elméleti kérdés: a tó hőmérsékleti adatai világosan mutatják a trendet. A nyárzárás egyszerre ajándék a turistáknak és kihívás a tó ökoszisztémájának, amelynek egyensúlyát a következő években is folyamatosan figyelni kell.