2025. augusztus 12. kedd Klára
27 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy móló a Velencei-tó partján, Magyarország
HelloVidék

Most érkezett! Hamarosan komoly változás jön a Velencei-tónál, minden fürdőzőt érint a dolog

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 17:02

A Velencei-tó az idei nyár utolsó napjaira szokatlanul meleg vizekkel készül. A friss mérések és a hosszú távú adatsorok összevetése alapján a 2025. augusztus végi vízhőmérséklet 25–26 °C körül alakulhat, ami több mint 2 fokkal meghaladja az elmúlt 20 év átlagát.

Az OMSZ adatai szerint a tó vízhőmérséklete 2005–2024. között augusztus végén jellemzően 22,8–23,5 °C között mozgott. A 2025-ös érték ezzel szemben nemcsak az évtizedes átlagot lépi túl, hanem megközelíti a 2018-ban mért 26,1 °C-os abszolút rekordot is, olvasható avizertek.hu részletes adathalmazon alapuló elemzésében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett, ami a megfigyelések történetében eddig csupán egyszer fordult elő, még 2015-ben. Az augusztus 1–20. közötti átlagos nappali hőmérséklet 31,2 °C volt, ami szintén rekordközeli érték, és erősen befolyásolta a víz felmelegedését.

„A Velencei-tó sekélyebb területein délutánonként 27 fok fölé is kúszik a víz hőmérséklete, míg a mélyebb részeken is tartósan 25 fok felett van. Ez a fürdőzőknek kedvező, de ökológiai szempontból komoly figyelmet igényel” – mondta egy helyi hidrológus.

Igazi „éghajlat-tökönrúgás” lesz: a hazai kutató szerint drámai változások előtt áll a Balaton
EZ IS ÉRDEKELHET
Igazi „éghajlat-tökönrúgás” lesz: a hazai kutató szerint drámai változások előtt áll a Balaton
A víz melegedése csak a jéghegy csúcsa; példa nélküli folyamatok zajlanak a Balaton körül, amelyekre fel kell készülnünk. Ez nem csupán klímaváltozás — ez egy igazi klíma-K.O. lesz.

A szakemberek a magas hőmérséklet és az alacsony éjszakai lehűlés együttes hatását hangsúlyozzák. A vizsgált időszakban várhatóan a nappali magas hőmérséklet és az éjszakai enyhe lehűlés a tó víz tömegének folyamatos melegedéséhez vezet. Ez az állapot kedvez a vízi sportoknak – a szezon kitolódhat akár szeptember közepéig –, ugyanakkor növeli az algásodás kockázatát.

A turizmusra nézve az augusztus végi helyzet kifejezetten kedvező képet mutat – országos szinten is. 2024 augusztusában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken 2,6 millió vendég összesen mintegy 7 millió vendégéjszakát töltött el a KSH adatai szerint, ami a vendégszámot tekintve 11%-os, a vendégéjszakák számában pedig 3,6%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez a kedvező időjárás és a stabil vízszint együttesen járul hozzá ahhoz, hogy a tó környéke vonzó úti céllá váljon a 2025-ös nyár végén – nemcsak a hazai, hanem a külföldi látogatók számára is. A helyi szolgáltatók szerint a szezon utolsó heteiben is élénk marad a forgalom, a strandok és éttermek pedig továbbra is megtelnek élettel.

Az előrejelzések szerint a hónap hátralévő részében a nappali csúcshőmérséklet 29–31 °C között marad, és a vízhőmérséklet szeptember első napjaiban is 24–25 °C körül alakulhat. Ez azt jelenti, hogy a nyári élményekre vágyók szerencsés esetben még a naptári ősz első hetében is strandolhatnak a Velencei-tónál.

A Velencei-tó idei szezonja ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás nem elméleti kérdés: a tó hőmérsékleti adatai világosan mutatják a trendet. A nyárzárás egyszerre ajándék a turistáknak és kihívás a tó ökoszisztémájának, amelynek egyensúlyát a következő években is folyamatosan figyelni kell.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #kánikula #hőmérséklet #fürdőzés #meleg #tópart #velencei-tó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:10
17:02
16:45
16:29
16:18
Pénzcentrum
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
2
1 napja
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
3
2 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
4
4 hete
Kern András titka: megmutatta balatoni álomnyaralóját, nekünk pedig leesett az állunk + Videó
5
5 napja
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 16:05
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 14:02
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 16:36
Kőkemény drágulás sújtja a magyarokat: őrület, mennyibe kerül ez a hús