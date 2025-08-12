Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók

A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben. A sportautók között vezet a Porsche 911-es, de az igencsak limitált szériás, ezért pedig újkori, kb 800 milliós áránál is drágább Ferrari Daytona SP3 a legkülönlegesebb darab, és valaki beújított egy Lamborghini Revueltót is. A luxuslimuzinok mezőnyében a Rolls-Royce Ghost, a Mercedes-Maybach és a Bentley Flying Spur a legkülönlegesebb, míg a luxus SUV-k terén a Lamborghini Urus és a Rolls-Royce Cullinan áll a csúcson, de a Jákob Zoli által kedvelt Ferrarik is jól fogytak.

2025 első hét hónapjának adatai alapján már megírtuk, mely új személyautók voltak a legkeresettebbek Magyarországon. A piac abszolút éllovasa a Suzuki S-Cross lett 3769 darabbal, amely ezzel maga mögé utasította a korábbi évek favoritját, a Suzukitól szintén érkező Vitarát. A második helyen a Skoda Octavia végzett 3564 forgalomba helyezett példánnyal, míg a Vitara 3220 darabbal szerezte meg a harmadik pozíciót. A toplistán a városi crossoverek és SUV-ok erős jelenléte figyelhető meg, ami továbbra is igazolja ezeknek a kategóriáknak a hazai népszerűségét.

A középmezőnyben a Nissan Qashqai, a Kia Ceed és a Dacia Duster is jól teljesített, de a Toyota és a Volkswagen modelljei is szép számmal fogytak. Ezek az eredmények jól mutatják, hogy a magyar vásárlók döntéseit ár-érték arány, praktikum és fenntartási költségek egyaránt befolyásolják. Most azonban más szemszögből vizsgáltuk meg az autópiacot: a Datahouse statisztikái alapján arra voltunk kíváncsiak, milyen autókat választanak a leggazdagabb magyarok.

Legendás Porsche a lista élén

Magyarországon a sportautók között a legnépszerűbb a Porsche 911, amelyből összesen 72 darabot helyeztek forgalomba július végéig. A legendás modell a sportautók között az egyik legelismertebb, és nem véletlenül tartják az egyik legjobb vezetési élményt nyújtó autónak. Újonnan a csúcsot jelentő Porsche 911 GT3 RS több mint 100 millió forintba kerül, de 58 millió forint körüli összegért is meg lehet rendelni.

A második legkedveltebbsportautó a Ford Mustang, amelyből 53 darab érkezett hazánkba. A klasszikus amerikai izomautó, melynek új modelljei 23 millió forint körüli áron indulnak.

A dobogó harmadik helyén a BMW Z4 áll 34 darabbal. Ez a sportos roadster újonnan mintegy 25 millió forintba kerül. A BMW Z4 mellett a márka másik népszerű sportautója a 8-as sorozat, amelyből 17 példány van Magyarországon és legolcsóbban 38 millióért lehet megvenni. A csúcsot jelentő M8 ára 57 millió forint. A Mercedes-AMG GT 21 darabbal képviselteti magát a listán. Egy új Mercedes-AMG GT ára legkevesebb 51 millió forint.

A 2025-ben forgalomba helyetett sportautók között a Ferrari több ikonikus modellje is megtalálható. A Ferrari Roma (6db) egy elegáns, GT-stílusú autó, amelynek új ára körülbelül 80-90 millió forint. A Ferrari 296 GTS (6 db) és 296 GTB (4db) a márka legújabb hibrid sportautói, áraik 110-130 millió forinttól kezdődnek. A Ferrari SF90 Stradale (4 db) egy csúcskategóriás plug-in hibrid szuperautó, ára meghaladja a 200 millió forintot - a körömkirály, Jákob Zoltán is egy ilyet újított be idén -, míg az 812 Competizione (1 db) egy limitált szériás V12-es modell, akár 250 millió forintba is kerülhet.

Emellett Magyarországon kapott rendszámot 9 Ferrari Purosangue is, amely a márka első SUV modellje (ilyen autója is van Jákob Zolinak), új ára 150 millió forint körül mozog legkevesebb. Ritkább modellek is érkeztek, mint a legalább 180 milliós F12 Cilindri (3db)

és egy F150 Daytona is, ami rendkívül limitált példányszámban készült: összesen 599 darabot gyártottak belőle, a piaci kezdeti árak körülbelül 2 millió euró, azaz 800 millió forint körül mozogtak, de aukciókon ennél jóval többért is lehetett már találkozni a modellel, nem ritkán milliárd forint feletti árcédulával.

A Lamborghini hazai piacon elsősorban a Huracan (2db) modellel képviselteti magát, amely egy V10-es motorral felszerelt sportautó. Új ára 110 millió forint körüli, persze a konfigurációtól függően a határ a csillagos ég. Érkezett egy Lamborghini Revuelto is, amely hibrid hajtáslánccal rendelkezik, 150 millió forint fölötti vételárral a technológiai újítások és az exkluzivitás miatt.

Az Aston Martin magyarországi sportautó kínálata a Vantage (4db) modellel kezdődik, amely egy sportos kupé és roadster egyaránt, ára 60-70 millió forint körül alakul. Az új DB12 (3 db) modell ára megközelíti a 100 millió forintot. A Vanquish (3 db) és a kabrió DB12 Volante (2 db) is hasonló árkategóriában mozog, 90-110 millió forint között. A Bentley sportautók közül Magyarországon elsősorban a Continental (9 db) modell ismert, ára 70-100 millió forint között mozog, a motorváltozattól és extráktól függően. A McLaren 750S-ből kettő is érkezett az országba, ez a márka csúcs szuperautói közé tartozik. A 750S egy rendkívül gyors, könnyű karosszériájú sportautó, ára újonnan 130 millió forint fölött van.

Nagyot mentek a luxusautók

A luxusautók között a legnépszerűbb a BMW 7-es sorozat, amelyből összesen 77 darab állt idén forgalomba. z új BMW 7-es ára 40 millió forinttól kezdődik, a felszereltségtől és motorizációtól függően ez a duplájára is emelkedhet. Szintén népszerű a Mercedes-Benz S-osztály, amelyből 62 példány érkezett Magyarországra. Az S-osztály az egyik legelismertebb luxuslimuzin a piacon, ára újonnan 40 millió forintról indul.

A Porsche Panamerából 23 darabot helyeztek forgalomba itthon. Az új Panamera modellek ára nagyjából 40-80 millió forint között van. Az elektromos hajtású Mercedes EQS-ből 15 példány található a listán, amely a prémium elektromos limuzinok egyik zászlóshajója, ára 37 millióról indul. A BMW i7 szintén a luxus elektromos autók között szerepel 9 darabbal, és hasonló ársávban van.

A Mercedes-Maybach, az S-osztály legexkluzívabb változata, 9 darabbal van jelen a piacon, ára akár 120 millió forint fölé is emelkedhet, legolcsóbban 71 millióért rendelhető. A sportosabb Mercedes S-osztály AMG modellekből 4 darabot helyeztek forgalomba, most csak a hosszított változat rendelhető, legkevesebb 93 millióért. Az Audi A8 és az Audi A8 S összesen 11 darabbal szerepel, az Audi zászlóshajó limuzinja újonnan 42-57 millió forintért vásárolható meg legkevesebb.

Különlegesebb luxusautók között szerepel a Lexus LS 500h hibrid modell, amelyből 4 darab érkezett, ára legkevesebb 42 millió forint. Egy Bentley Flying Spurt is behozott valaki, ára 100 millió forint felett indul. De egy Rolls-Royce Ghost is érkezett Magyarországra, ez az egyik legexkluzívabb luxuslimuzin a világon, ára legkevesebb kb. 130 millió forint, de extráktól függően könnyedén meghaladja a 200 millió forintot.

Fogy a luxus SUV

Magyarországon az F-SUV kategória, azaz a felső kategóriás, luxus méretű sportos terepjárók és szabadidőautók között az Audi Q7 vezeti a listát 2025-ben, 111 darabbal. Az Audi Q7 új modelljeinek ára 31 millió forint legkevesebb. A második helyen a BMW X7 áll 108 darabbal, amely a bajor prémiumgyártó csúcs SUV-ja, ára újonnan legkevesebb 41 millió. Az X7 mellett a listán megtalálható az erősebb, sportosabb X7 M modell is, 24 darabbal, melynek alapára 51 millió forint.

A Mercedes GLS-osztály a harmadik legnépszerűbb F-SUV, 103 darabbal, amely a márka nagy luxuslimuzinjának terepjárósított változata. Az új GLS ára legkevesebb 41 millió forint, míg az AMG verzió (8 darab) még exkluzívabb, 78 millió forint feletti árcédulával, a csúcsot jelentő Maybach változatból 7 darab érkezett, ez alsó hangon 80 millióba kerül. A Mercedes G-osztály 200 darab körüli összesített darabszámmal bír (amelyből 102 a G-CLASS AMG és 98 a sima G-CLASS), ami jól mutatja a legendás terepjáró iránti érdeklődést. A G-osztály új ára 57 millió forint, az AMG változat pedig 81 millióért rendelhető meg.

A Lamborghini Urus, a márka szuper SUV-ja, 14 darabbal képviselteti magát, és az egyik leggyorsabb és legexkluzívabb modell ezen a területen, ára 85 millió körül indul. Az exkluzív modellek között találjuk a 83 milliós Mercedes EQS SUV Maybach-ot (3 darab), valamint az legkevesebb 100 milliós Aston Martin DBX-et (5 darab). érkezett 5 darab Rolls-Royce Cullinan is, amely az egyik legexkluzívabb és legdrágább SUV a világon, ára meghaladja a 130 millió forintot. A Bentley Bentayga és a Maserati Levante szintén jelen vannak, bár csak egy-egy darab képviseli őket itthon, 40-65 millió forint körüli áron.

