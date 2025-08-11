2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Tűzoltó walkie talkie-t használ, segélyhívás; minden logó eltávolítva. Szlovénia, Európa. Nikon.
Döbbenetes mentés a családi ház udvarán: kerti hinta ejtette foglyul a halálra rémült vadállatot

2025. augusztus 11. 15:15

Nem mindennapi esethez riasztották a tűzoltókat Paloznakon: egy szarvas akadt bele egy kerti hinta szerkezetébe, és csak komoly összefogással tudták kiszabadítani.

Szombaton különleges beavatkozásra volt szükség Paloznakon, ahol egy családi ház udvarán egy kerti hinta csapdájába esett egy szarvas. A helyzetet nehezítette, hogy az állat nem tudott szabadulni, így a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a helyi vadásztársaság segítségével érkeztek a mentéshez.

A tűzoltók kéziszerszámokkal, nagy körültekintéssel és szakértő segítséggel szabadították ki a pánikba esett állatot, amely szerencsére sértetlenül térhetett vissza a természetbe – számolt be az esetről a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos Facebook-oldala:
