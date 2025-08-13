NAV hibaüzenet: Név adatainak rendezése szükséges? Ez a megoldás, ha nem enged be a rendszer

Online ügyintézéseink során időnként tapasztalhatunk fennakadásokat, különféle hibaüzeneteket, amelyek a munkafolyamat hátráltatásával sok kellemetlenséget okozhatnak, legfőképpen akkor, ha közelít valamilyen fontos határidő. Az egyik legyakoribb NAV hibaüzenet a következőképp szól: "Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé." Mi a teendő ilyenkor?

A különböző hibaüzenetek mondhatni az online ügyintézési folyamatok természetes velejárói, amelyek gyakran hátráltatják a digitális papírmunkát, legyen szó az eSZJA rendszeréről, az ÁNYK kitöltéséről, vagy például online számlabeküldésről. Annak, hogy miért jön NAV hibaüzenet, számos oka lehet: nézzük, mi állhat a háttérben és hogyan kerülhetjük el a kellemetlenséget!

Mi a NAV hibaüzenet oka?

Tipikusan akkor érkezik NAV hibaüzenet, amikor a felület kitöltése során valamelyik mezőt nem, vagy rosszul töltöttünk ki, illetve, ha véletlenül beütöttünk egy érvénytelen karaktert. A NAV hibaüzenet hátterében állhat technikai hiba is, aminek az oka lehet egy kapcsolati hiba a NAV szerverével, számlázás esetén nem megfelelő XML-séma vagy JSON-struktúra, illetve feljöhet hibaüzenet rosszul aláírt vagy titkosított fájlok és tömörített fájlok feltöltése esetén is.

A NAV hibaüzenet hátterében gyakran a rendszer túlterhelése és rendszerkarbantartás vagy rendszerleállás áll, bizonyos esetekben pedig jogosultsági hibák (pl. hiányzó jogosultság az adott ügy elintézéséhez) is okozhatják a hibaüzenetet. Jogosultsági hiba lehet emellett például a hibásan beírt felhasználónév vagy jelszó (lejárt jelszó is okozhatja), vagy egy rosszul beállított technikai felhasználó.

Az egyik leggyakoribb NAV hibaüzenet: "Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé."

A fenti NAV hibaüzenet azt jelenti, hogy a rendszerben tárolt személyes adataink valamelyike nincs összhangban a hivatalos nyilvántartással. Ennek leggyakrabban az az oka, ha névváltozás történt (pl. házasságkötés), ha a rendszerben megmaradt valamilyen régi, már nem aktuális adatunk, vagy ha a nevünk másképp van rögzítve a különböző hivatalos nyilvántartásokban.

Bár nem létezik univerzális megoldás a NAV hibaüzenet elhárítására, számos praktika létezik, melynek alkalmazásával sikeresen lezárhatjuk az ügyintézés folyamatát. A következő tippeket érdemes kipróbálnunk:

Ellenőrizzük a beírt adatokat és hasonlítsuk össze az okmányainkkal – keressünk eltérést, elírást.

Frissítsük az oldalt, ismételjük meg a folyamatot néhány óra múlva, vagy ha nem szorít a határidő, néhány nap múlva. Ennyi idő alatt véget érhet például egy időszakos rendszerkarbantartás vagy megszűnhet a rendszer túlterhelődése.

Töröljük a böngészési adatokat - cookie-k, gyorsítótár -, majd próbáljuk meg újra elvégezni a folyamatot.

Ellenőrizzük, nem járt-e le az Ügyfélkapu+ jelszavunk – amennyiben véletlenül lejárt volna, újítsuk meg.

Próbáljuk meg inkognitó módban megnyitni a NAV oldalát.

Próbáljuk meg átmenetileg kikapcsolni az antivírus módot, ugyanis bizonyos esetekben akár ez is akadályozhatja a munkafolyamatot.

Amennyiben egyik fenti megoldás sem vezet eredményhez, feltételezhetően nem technikai, hanem adategyeztetési probléma áll a háttérben. Ilyen esetben a NAV hibaüzenet kérésének megfelelően jelezzük a problémát elektronikus úton az adóhivatal felé. Ezt megtehetjük Ügyfélkapun keresztül, ÁNYK-val vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül is, illetve írhatunk hagyományos e-mailt a NAV ügyfélszolgálatának, amelyben adategyeztetést kérünk.

Abban az esetben, ha nem kapunk választ kérdéseinkre, célszerű személyesen is felkeresnünk a NAV ügyfélszolgálatát a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében. Kérjünk időpontot a helyi ügyfélszolgálaton és kérjük az ügyintéző segítségét az adategyeztetési probléma megoldására, annak tekintetében, hogy milyen ügyintézés kapcsán érkezett a NAV hibaüzenet.