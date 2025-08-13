2025. augusztus 13. szerda Ipoly
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Small business female owner posing working at her desk looking at the computer screen (real people at a real office)
Tech

NAV hibaüzenet: Név adatainak rendezése szükséges? Ez a megoldás, ha nem enged be a rendszer

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 06:02

Online ügyintézéseink során időnként tapasztalhatunk fennakadásokat, különféle hibaüzeneteket, amelyek a munkafolyamat hátráltatásával sok kellemetlenséget okozhatnak, legfőképpen akkor, ha közelít valamilyen fontos határidő. Az egyik legyakoribb NAV hibaüzenet a következőképp szól: "Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé." Mi a teendő ilyenkor?

A különböző hibaüzenetek mondhatni az online ügyintézési folyamatok természetes velejárói, amelyek gyakran hátráltatják a digitális papírmunkát, legyen szó az eSZJA rendszeréről, az ÁNYK kitöltéséről, vagy például online számlabeküldésről. Annak, hogy miért jön NAV hibaüzenet, számos oka lehet: nézzük, mi állhat a háttérben és hogyan kerülhetjük el a kellemetlenséget!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mi a NAV hibaüzenet oka?

Tipikusan akkor érkezik NAV hibaüzenet, amikor a felület kitöltése során valamelyik mezőt nem, vagy rosszul töltöttünk ki, illetve, ha véletlenül beütöttünk egy érvénytelen karaktert.  A NAV hibaüzenet hátterében állhat technikai hiba is, aminek az oka lehet egy kapcsolati hiba a NAV szerverével, számlázás esetén nem megfelelő XML-séma vagy JSON-struktúra, illetve feljöhet hibaüzenet rosszul aláírt vagy titkosított fájlok és tömörített fájlok feltöltése esetén is.

A NAV hibaüzenet hátterében gyakran a rendszer túlterhelése és rendszerkarbantartás vagy rendszerleállás áll, bizonyos esetekben pedig jogosultsági hibák (pl. hiányzó jogosultság az adott ügy elintézéséhez) is okozhatják a hibaüzenetet. Jogosultsági hiba lehet emellett például a hibásan beírt felhasználónév vagy jelszó (lejárt jelszó is okozhatja), vagy egy rosszul beállított technikai felhasználó.

Az egyik leggyakoribb NAV hibaüzenet: "Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé."

A fenti NAV hibaüzenet azt jelenti, hogy a rendszerben tárolt személyes adataink valamelyike nincs összhangban a hivatalos nyilvántartással. Ennek leggyakrabban az az oka, ha névváltozás történt (pl. házasságkötés), ha a rendszerben megmaradt valamilyen régi, már nem aktuális adatunk, vagy ha a nevünk másképp van rögzítve a különböző hivatalos nyilvántartásokban.

Bár nem létezik univerzális megoldás a NAV hibaüzenet elhárítására, számos praktika létezik, melynek alkalmazásával sikeresen lezárhatjuk az ügyintézés folyamatát. A következő tippeket érdemes kipróbálnunk:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • Ellenőrizzük a beírt adatokat és hasonlítsuk össze az okmányainkkal – keressünk eltérést, elírást.
  • Frissítsük az oldalt, ismételjük meg a folyamatot néhány óra múlva, vagy ha nem szorít a határidő, néhány nap múlva. Ennyi idő alatt véget érhet például egy időszakos rendszerkarbantartás vagy megszűnhet a rendszer túlterhelődése.
  • Töröljük a böngészési adatokat - cookie-k, gyorsítótár -, majd próbáljuk meg újra elvégezni a folyamatot.
  • Ellenőrizzük, nem járt-e le az Ügyfélkapu+ jelszavunk – amennyiben véletlenül lejárt volna, újítsuk meg.
  • Próbáljuk meg inkognitó módban megnyitni a NAV oldalát.
  • Próbáljuk meg átmenetileg kikapcsolni az antivírus módot, ugyanis bizonyos esetekben akár ez is akadályozhatja a munkafolyamatot.

Amennyiben egyik fenti megoldás sem vezet eredményhez, feltételezhetően nem technikai, hanem adategyeztetési probléma áll a háttérben. Ilyen esetben a NAV hibaüzenet kérésének megfelelően jelezzük a problémát elektronikus úton az adóhivatal felé. Ezt megtehetjük Ügyfélkapun keresztül, ÁNYK-val vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül is, illetve írhatunk hagyományos e-mailt a NAV ügyfélszolgálatának, amelyben adategyeztetést kérünk.

Abban az esetben, ha nem kapunk választ kérdéseinkre, célszerű személyesen is felkeresnünk a NAV ügyfélszolgálatát a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében. Kérjünk időpontot a helyi ügyfélszolgálaton és kérjük az ügyintéző segítségét az adategyeztetési probléma megoldására, annak tekintetében, hogy milyen ügyintézés kapcsán érkezett a NAV hibaüzenet.
Címlapkép: Getty Images
#tech #NAV #számítógép #adminisztráció #ügyintézés #ügyfélkapu #hiba #számlázás #rendszer #e-szja #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:02
05:29
21:13
21:01
20:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 12.
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 12.
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorban ürítik ki a magyarok bankszámláit: minden szál ide mutat, óriási a ramazuri
2
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
3
2 hónapja
Csalók élnek vissza a Gondosóra és az egyik hazai mobilszolgáltató nevével
4
1 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
5
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 05:29
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 21:13
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 05:59
Megszólalt a banki szakember: az erősek még erősebbek lesznek