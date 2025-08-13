A DÁP-azonosítás bevezetése a netbanki csatornákon fontos mérföldkő az MBH Bank digitális fejlesztéseinek sorában.
NAV hibaüzenet: Név adatainak rendezése szükséges? Ez a megoldás, ha nem enged be a rendszer
Online ügyintézéseink során időnként tapasztalhatunk fennakadásokat, különféle hibaüzeneteket, amelyek a munkafolyamat hátráltatásával sok kellemetlenséget okozhatnak, legfőképpen akkor, ha közelít valamilyen fontos határidő. Az egyik legyakoribb NAV hibaüzenet a következőképp szól: "Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé." Mi a teendő ilyenkor?
A különböző hibaüzenetek mondhatni az online ügyintézési folyamatok természetes velejárói, amelyek gyakran hátráltatják a digitális papírmunkát, legyen szó az eSZJA rendszeréről, az ÁNYK kitöltéséről, vagy például online számlabeküldésről. Annak, hogy miért jön NAV hibaüzenet, számos oka lehet: nézzük, mi állhat a háttérben és hogyan kerülhetjük el a kellemetlenséget!
Mi a NAV hibaüzenet oka?
Tipikusan akkor érkezik NAV hibaüzenet, amikor a felület kitöltése során valamelyik mezőt nem, vagy rosszul töltöttünk ki, illetve, ha véletlenül beütöttünk egy érvénytelen karaktert. A NAV hibaüzenet hátterében állhat technikai hiba is, aminek az oka lehet egy kapcsolati hiba a NAV szerverével, számlázás esetén nem megfelelő XML-séma vagy JSON-struktúra, illetve feljöhet hibaüzenet rosszul aláírt vagy titkosított fájlok és tömörített fájlok feltöltése esetén is.
A NAV hibaüzenet hátterében gyakran a rendszer túlterhelése és rendszerkarbantartás vagy rendszerleállás áll, bizonyos esetekben pedig jogosultsági hibák (pl. hiányzó jogosultság az adott ügy elintézéséhez) is okozhatják a hibaüzenetet. Jogosultsági hiba lehet emellett például a hibásan beírt felhasználónév vagy jelszó (lejárt jelszó is okozhatja), vagy egy rosszul beállított technikai felhasználó.
Az egyik leggyakoribb NAV hibaüzenet: "Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé."
A fenti NAV hibaüzenet azt jelenti, hogy a rendszerben tárolt személyes adataink valamelyike nincs összhangban a hivatalos nyilvántartással. Ennek leggyakrabban az az oka, ha névváltozás történt (pl. házasságkötés), ha a rendszerben megmaradt valamilyen régi, már nem aktuális adatunk, vagy ha a nevünk másképp van rögzítve a különböző hivatalos nyilvántartásokban.
Bár nem létezik univerzális megoldás a NAV hibaüzenet elhárítására, számos praktika létezik, melynek alkalmazásával sikeresen lezárhatjuk az ügyintézés folyamatát. A következő tippeket érdemes kipróbálnunk:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- Ellenőrizzük a beírt adatokat és hasonlítsuk össze az okmányainkkal – keressünk eltérést, elírást.
- Frissítsük az oldalt, ismételjük meg a folyamatot néhány óra múlva, vagy ha nem szorít a határidő, néhány nap múlva. Ennyi idő alatt véget érhet például egy időszakos rendszerkarbantartás vagy megszűnhet a rendszer túlterhelődése.
- Töröljük a böngészési adatokat - cookie-k, gyorsítótár -, majd próbáljuk meg újra elvégezni a folyamatot.
- Ellenőrizzük, nem járt-e le az Ügyfélkapu+ jelszavunk – amennyiben véletlenül lejárt volna, újítsuk meg.
- Próbáljuk meg inkognitó módban megnyitni a NAV oldalát.
- Próbáljuk meg átmenetileg kikapcsolni az antivírus módot, ugyanis bizonyos esetekben akár ez is akadályozhatja a munkafolyamatot.
Amennyiben egyik fenti megoldás sem vezet eredményhez, feltételezhetően nem technikai, hanem adategyeztetési probléma áll a háttérben. Ilyen esetben a NAV hibaüzenet kérésének megfelelően jelezzük a problémát elektronikus úton az adóhivatal felé. Ezt megtehetjük Ügyfélkapun keresztül, ÁNYK-val vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül is, illetve írhatunk hagyományos e-mailt a NAV ügyfélszolgálatának, amelyben adategyeztetést kérünk.
Abban az esetben, ha nem kapunk választ kérdéseinkre, célszerű személyesen is felkeresnünk a NAV ügyfélszolgálatát a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében. Kérjünk időpontot a helyi ügyfélszolgálaton és kérjük az ügyintéző segítségét az adategyeztetési probléma megoldására, annak tekintetében, hogy milyen ügyintézés kapcsán érkezett a NAV hibaüzenet.
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
A megbeszélésen megerősítették a Nemzetközi Űrállomással (ISS) kapcsolatos együttműködést, amely a tervek szerint legalább 2028-ig folytatódik.
Október végén eltűnhetnek a mentett jelszavaid: erről feltétlenül tudnia kell minden internethasználónak
A Dropbox október végén megszünteti jelszókezelő szolgáltatását, a felhasználóknak korlátozott idő áll rendelkezésre adataik mentésére.
A Microsoft részvényei több mint 5 százalékkal emelkedtek csütörtökön, aminek köszönhetően a vállalat piaci értéke elérte a 4 billió dollárt, csatlakozva ezzel az Nvidiához a...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.