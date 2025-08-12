2025. augusztus 12. kedd Klára
Városháza Szentes városában
Olyan független fesztivál készül, amit még nem látott a magyar vidék

HelloVidék/MTI
2025. augusztus 12. 20:45

Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be legjobb produkcióikat. Hozzuk is a részleteket!

A Vidéki Független Színházi Szövetség idén tavasszal alakult azzal a céllal, hogy összefogja azokat a vidéki független társulatokat, amelyek saját épülettel, állandó szakmai stábbal és kőszínházi struktúrában működnek. A most debütáló fesztivál ennek a szakmai együttműködésnek az első nagy bemutatkozása – közölte Kancsár Orsolya elnök augusztus 10-én az MTI beszámolója szerint.

A szeptemberi kulturális seregszemle műfajilag rendkívül sokszínű programot ígér. A nyitóelőadás a komáromi Magyarock Dalszínház zenés adaptációja, A kőszívű ember fiai lesz. Ezt követi a nyíregyházi Mandala Dalszínház Hippolyt, a lakáj című vígjátéka új köntösben. A Szegedi Pinceszínház John Lennon-emlékestje zenei csemegét kínál, míg a zalaegerszegi Kvártélyház Szabadtéri Színház a legendás Szomorú vasárnap történetét hozza el. A fesztivál zárónapján a celldömölki Soltis Lajos Színház mutatja be Szép Ernő Május című színművét.

A szervezők hagyományteremtő szándékkal indítják útjára az eseményt, és a jövőben bővítenék a résztvevő társulatok körét. A fesztivál után a Tóth József Színház bérletes évada Bacsó Péter Te rongyos élet című filmjének színpadi változatával indul, és több újdonságot is tartogat: megnyílik az Őze Lajos Stúdiószínház, amely a kortárs, kísérleti és kamaraelőadások otthona lesz Szentesen.
Címlapkép: Getty Images
