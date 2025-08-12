2025. augusztus 12. kedd Klára
Traditional Jewish Cholent Hamin - main dish for the Shabbat meal, slow cooked beef with potato, beans and brown eggs in a bowl on a rustic wooden table, view from above, flatlay
HelloVidék

Zsidó gasztrobulival rázzák fel a vidéket: ahol a kóser sólet és a szabolcsi paprika együtt robban

HelloVidék/MTI
2025. augusztus 12. 18:45

Ilyen zsidó gasztroünnepet még nem látott Nyíregyháza: harmadszor rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált!

Augusztus 31-én harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivál Nyíregyházán, amely nem csupán a kulináris élvezetekről szól, hanem a zsidó kultúra és identitás ünnepe is egyben.

A fesztivál célja, hogy hidat képezzen a zsidó közösség és a többségi társadalom között, elősegítve a kulturális értékek és hagyományok továbbadását. Nemcsak vallási, hanem mélyen közösségi élményt nyújt: megmutatja, mit jelent ma zsidónak lenni Magyarországon – büszkén és nyitottan, miközben a magyar gyökerek sem vesznek el.

A látogatók interaktív kiállításokon, tárlatvezetéseken, zsidó folklór előadásokon és könyvbemutatókon is részt vehetnek, miközben igazi kulináris kalandra indulhatnak a kóser konyha ízeiben. A gasztroprogram nemcsak az ételkülönlegességek megkóstolására ad lehetőséget, hanem betekintést enged a receptek és történetek gazdag világába is.

A fesztiválon vallási és világi előadók gondolatai is megjelennek, akik segítenek mélyebben megérteni a zsidó kultúra sokszínűségét, egyben szórakoztató programokat kínálnak a nyíregyházi közönségnek. Ez az esemény több mint gasztronómia: igazi közösségi találkozó, amely az értékek megismerésére és a párbeszédre invitál mindenkit.
Címlapkép: Getty Images
