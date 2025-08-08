Figyelem! Fürdési tilalmat rendeltek el több hazai szabadstrandon: veszélyes a vízbe menni

A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain. A hatóságok a lakosság egészségét és biztonságát tartják szem előtt.

Átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el az alsógödi és felsőgödi szabadstrandokon a Duna megemelkedett vízszintje és az áradás következtében felhalmozódott hordalékok, szennyeződések miatt – közölte Göd Város Önkormányzata. A döntést Budapest Főváros Kormányhivatala hozta meg lakosságvédelmi okokból.

A hatóságok a tilalmat a lakosság egészségének és biztonságának védelme érdekében léptették életbe. A fürdőzés újraengedélyezéséről, valamint a strandok megnyitásának pontos időpontjáról a város később ad tájékoztatást hivatalos csatornáin keresztül - írták.

Információink szerint egyébként a Duna magas vízállása miatt az ugyanezen a szakaszon megrendezett Sziget fesztiválon sem üzemel a strand.