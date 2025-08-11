A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Megdöbbentő, mi bukkant fel a Maros medrében: szinte kiszáradt, gyalog is át lehet kelni + Fotó
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén – derül ki a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalának legfrissebb felvételeiből és videóiból.
A Maros egyes szakaszain a víz annyira alacsony, hogy gyalog is át lehet kelni rajta, vagy inkább átgázolni, hiszen a víz térdig, helyenként csak bokáig ér. A mederben ismét előbukkantak a homokszigetek, amelyek a nyári aszályos időszakok tipikus formációi- jegyezte meg a a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalán.
A meteorológiai oldal felhívja a figyelmet arra, hogy bár a víz alacsony, a folyó medre változékony és gyorsan mélyülhet, valamint a sodrás helyenként az átlagosnál is erősebb lehet. Ezért a fürdőzőknek és gázolóknak egyaránt fontos a fokozott óvatosság. Az alacsony vízállás nem csupán a természet látványát változtatja meg, de hatással lehet a folyó élővilágára és vízgazdálkodási szerepére is, ami további kihívásokat hozhat a nyár hátralévő részére.
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében.
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
Huszonéves fiatalként a sokhektáros gazdaságban ők is osztoznak a munkán. Mára sokezer követőjük van a közösségi médiában is, a maguk módján népszerűsítik a vidéki életformát.
A termesztés legfontosabb hazai területe a Jászság, ahonnét tíz éve a szarvasgomba 90%-a került ki. Ám a tolvajlás, az illegális gyűjtés okoz komoly problémát ezen...
Évről évre egyre többen fedezik fel a Túr különleges fürdőhelyét, amely Tiszakóród és Szatmárcseke között található, és amely a helyiek között csak „Szatmár Niagarájaként” ismert.
A szendvicskrémek koronázatlan királynője az erdélyi zakuszka: máris eláruljuk, hogyan készül ez a finomság, mi minden kerül az eredeti receptbe. Ha nem próbáltad, itt az...
A nyár legszebb sztorija: két dunaújvárosi kislány nem semmi akcióval menti a bajba jutott állatokat
Sophie és Anna, két dunaújvárosi kislány megmutatta, hogyan válhat egy pohár limonádé életmentővé – ha jó szívvel kínálják. A forró nyári napokban nemcsak a szomjúságot...
Hiányzik az a párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombaszezont. Az Őrségben viszont megjelent a árvégű fülőke, amelyről mostanra kiderült, problémás lehet a fogyasztása.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
