Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
HelloVidék

Megdöbbentő, mi bukkant fel a Maros medrében: szinte kiszáradt, gyalog is át lehet kelni + Fotó

HelloVidék
2025. augusztus 11. 10:15

Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén – derül ki a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalának legfrissebb felvételeiből és videóiból.

A Maros egyes szakaszain a víz annyira alacsony, hogy gyalog is át lehet kelni rajta, vagy inkább átgázolni, hiszen a víz térdig, helyenként csak bokáig ér. A mederben ismét előbukkantak a homokszigetek, amelyek a nyári aszályos időszakok tipikus formációi- jegyezte meg a a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalán. 

A meteorológiai oldal felhívja a figyelmet arra, hogy bár a víz alacsony, a folyó medre változékony és gyorsan mélyülhet, valamint a sodrás helyenként az átlagosnál is erősebb lehet. Ezért a fürdőzőknek és gázolóknak egyaránt fontos a fokozott óvatosság. Az alacsony vízállás nem csupán a természet látványát változtatja meg, de hatással lehet a folyó élővilágára és vízgazdálkodási szerepére is, ami további kihívásokat hozhat a nyár hátralévő részére.
Címlapkép: Getty Images
