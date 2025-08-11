Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
Kész horror lett a vidéki meccs vége: kerékszúrással bosszulta meg az edző döntéseit a focidrukker
A Vas megyei első osztályban szereplő Sárvár FC egyik szurkolója annyira feldühítette magát egy hazai meccsük után, hogy már meccs közben szidni kezdte az edzőt, aztán meccs után előbb egy palack bort dobott annak autójára, később kiszúrta mind a négy kerekét.
A Vas Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a vádirat szerint 2024 novemberében a helyi labdarúgó-mérkőzésen, majd azt követően is folyamatosan szidalmazta a csapat edzőjét. Az ominózus meccs után a felháborodott szurkoló az edző autójára borosüveget dobott, majd nem sokkal később kisszúrta a gépjármű négy gumiját, mintegy 43 000 forintos kárt okozva – számolt be róla az Ugytudjuk.hu.
A vád szerint a férfi kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen. A büntetőjogi felelősségről a Szombathelyi Járásbíróság dönt majd.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében.
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
Huszonéves fiatalként a sokhektáros gazdaságban ők is osztoznak a munkán. Mára sokezer követőjük van a közösségi médiában is, a maguk módján népszerűsítik a vidéki életformát.
A termesztés legfontosabb hazai területe a Jászság, ahonnét tíz éve a szarvasgomba 90%-a került ki. Ám a tolvajlás, az illegális gyűjtés okoz komoly problémát ezen...
Évről évre egyre többen fedezik fel a Túr különleges fürdőhelyét, amely Tiszakóród és Szatmárcseke között található, és amely a helyiek között csak „Szatmár Niagarájaként” ismert.
A szendvicskrémek koronázatlan királynője az erdélyi zakuszka: máris eláruljuk, hogyan készül ez a finomság, mi minden kerül az eredeti receptbe. Ha nem próbáltad, itt az...
A nyár legszebb sztorija: két dunaújvárosi kislány nem semmi akcióval menti a bajba jutott állatokat
Sophie és Anna, két dunaújvárosi kislány megmutatta, hogyan válhat egy pohár limonádé életmentővé – ha jó szívvel kínálják. A forró nyári napokban nemcsak a szomjúságot...
Hiányzik az a párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombaszezont. Az Őrségben viszont megjelent a árvégű fülőke, amelyről mostanra kiderült, problémás lehet a fogyasztása.
A nyár aszályos hónapjai súlyos nyomot hagytak Csongrád-Csanád vármegye egyik legfontosabb vizes élőhelyén: a Nagyszéksós-tó szinte teljesen kiszáradt.
Hónapokig csak találgattak, most végre kimondták: jön a Lidl Kőszegre! A polgármester is megerősítette a hírt, és már az is kiderült, mikorra időzítik a nyitást....
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
