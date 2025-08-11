Kész horror lett a vidéki meccs vége: kerékszúrással bosszulta meg az edző döntéseit a focidrukker

A Vas megyei első osztályban szereplő Sárvár FC egyik szurkolója annyira feldühítette magát egy hazai meccsük után, hogy már meccs közben szidni kezdte az edzőt, aztán meccs után előbb egy palack bort dobott annak autójára, később kiszúrta mind a négy kerekét.

A Vas Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a vádirat szerint 2024 novemberében a helyi labdarúgó-mérkőzésen, majd azt követően is folyamatosan szidalmazta a csapat edzőjét. Az ominózus meccs után a felháborodott szurkoló az edző autójára borosüveget dobott, majd nem sokkal később kisszúrta a gépjármű négy gumiját, mintegy 43 000 forintos kárt okozva – számolt be róla az Ugytudjuk.hu.

A vád szerint a férfi kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen. A büntetőjogi felelősségről a Szombathelyi Járásbíróság dönt majd.