Colorful fireworks in major festival of Vilanova i la Geltrº, Barcelona
Most érkezett! Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-i rendezvény

2025. augusztus 8. 14:29

Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán. A borsodi kisváros vezetése az egészségügyi szakemberekkel egyeztetve hozta meg a döntést a lakosság védelme érdekében - írja a boon.hu. 

A boon.hu megyei hírportál beszámolója szerint Ongán nem tartják meg az augusztus 20-ra tervezett városnapi rendezvényt, miután a településen Hepatitis A-fertőzés jelent meg. A döntés egészségügyi szakemberekkel folytatott konzultációt követően született meg.

A hat év szünet után újra megrendezni kívánt ünnepség elhalasztásáról Trizsi Zalán, a település polgármestere adott ki hivatalos közleményt.

A lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb

– fogalmazott a városvezető. A közlemény kiemelte, hogy bár jelenleg nincs kialakult járványhelyzet, a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében indokolt volt az elővigyázatosság. Magyarországon évente 500-700 hepatitis A megbetegedést regisztrálnak, amelyek területi eloszlása egyenlőtlen. A legtöbb esetet Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből jelentik, és elsősorban a 3-14 éves korosztályt érinti a betegség.

A kórokozó a fertőzött személy székletében már a lappangási idő második felétől kimutatható, akár tünetmentes fertőzés esetén is. A betegség főként közvetlen emberről emberre történő kontaktus útján terjed, de szennyezett víz vagy élelmiszer is közvetítheti.

Címlapkép: Getty Images
