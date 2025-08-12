Felgyújtották az ország ikonikus buszmegállóját: fotelek, könyvek, minden odalett + Videó

Egy pillanat alatt vált a lángok martalékává a közösségi összefogással létrehozott, országosan is ismert tolnai buszmegálló Mórágyon – a tűzvészt egy ittas, drogos állapotban lévő férfi okozta.

Vasárnap este, nem sokkal 21:15 után érkezett a bejelentés a rendőrségre: Mórágy híres, téglából épült, otthonosan berendezett buszmegállója kigyulladt. A helyszínre elsőként a bonyhádi rendőrök értek ki, miközben a tűzoltók már küzdöttek a lángokkal – írja a police.hu. A megálló különlegessége az volt, hogy a helyiek nemcsak várakozóként, hanem közösségi pihenőhelyként is használták: fotelek, székek, asztalok és több száz kötet könyv tette barátságossá. A tűzben minden odaveszett.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a pusztítást egy 33 éves dunaszekcsői férfi okozta, aki Mórágyon tartózkodott. Minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett, feldúlta a bútorokat és a könyveket, majd öngyújtóval lángra lobbantotta őket. A gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív lett, és erősen ittas állapotban volt. Az intézkedés alatt is agresszívan viselkedett, végül kórházba szállították.

A helyszíni szemle során kiderült, hogy a közelben parkoló busz szélvédőjét is betörték – a gyanú szerint ugyanaz az elkövető követte el ezt a rongálást is. A rendőrség közölte: a férfi ellen rongálás és közveszély okozása miatt indult eljárás.

A mórágyi buszmegálló nemcsak a helyiek szívéhez nőtt, hanem számos fotón, közösségi médiás posztban szerepelt mint a „legbarátságosabb várakozóhely” az országban. A tűz után a település közösségi oldalán többen jelezték: összefognának, hogy újjáépítsék a megállót.

Fotó: Police.hu