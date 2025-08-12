Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
Felgyújtották az ország ikonikus buszmegállóját: fotelek, könyvek, minden odalett + Videó
Egy pillanat alatt vált a lángok martalékává a közösségi összefogással létrehozott, országosan is ismert tolnai buszmegálló Mórágyon – a tűzvészt egy ittas, drogos állapotban lévő férfi okozta.
Vasárnap este, nem sokkal 21:15 után érkezett a bejelentés a rendőrségre: Mórágy híres, téglából épült, otthonosan berendezett buszmegállója kigyulladt. A helyszínre elsőként a bonyhádi rendőrök értek ki, miközben a tűzoltók már küzdöttek a lángokkal – írja a police.hu. A megálló különlegessége az volt, hogy a helyiek nemcsak várakozóként, hanem közösségi pihenőhelyként is használták: fotelek, székek, asztalok és több száz kötet könyv tette barátságossá. A tűzben minden odaveszett.
A rendőrségi tájékoztatás szerint a pusztítást egy 33 éves dunaszekcsői férfi okozta, aki Mórágyon tartózkodott. Minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett, feldúlta a bútorokat és a könyveket, majd öngyújtóval lángra lobbantotta őket. A gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív lett, és erősen ittas állapotban volt. Az intézkedés alatt is agresszívan viselkedett, végül kórházba szállították.
A helyszíni szemle során kiderült, hogy a közelben parkoló busz szélvédőjét is betörték – a gyanú szerint ugyanaz az elkövető követte el ezt a rongálást is. A rendőrség közölte: a férfi ellen rongálás és közveszély okozása miatt indult eljárás.
A mórágyi buszmegálló nemcsak a helyiek szívéhez nőtt, hanem számos fotón, közösségi médiás posztban szerepelt mint a „legbarátságosabb várakozóhely” az országban. A tűz után a település közösségi oldalán többen jelezték: összefognának, hogy újjáépítsék a megállót.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fotó: Police.hu
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében.
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
Huszonéves fiatalként a sokhektáros gazdaságban ők is osztoznak a munkán. Mára sokezer követőjük van a közösségi médiában is, a maguk módján népszerűsítik a vidéki életformát.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.