A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Sok vidéki magyar jogosult állami ingyenpénzre: ezek a feltételek
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt - írja a HVG.
A csütörtök este nyilvánosságra hozott kormányhatározat értelmében 10,4 milliárd forintra bővül a Magyar Falu Program keretében nyújtható támogatás az 5000 fő alatti településeken működő élelmiszerüzletek számára. A vissza nem térítendő, egyszeri támogatáshoz pályázati úton juthatnak hozzá az érintett vállalkozások.
A döntés értelmében a szükséges 6,4 milliárd forintos többletforrás előteremtése Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter feladata lesz. Ezt követően Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos hatáskörébe tartozik a pályázati keret megemelésének végrehajtása.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
Huszonéves fiatalként a sokhektáros gazdaságban ők is osztoznak a munkán. Mára sokezer követőjük van a közösségi médiában is, a maguk módján népszerűsítik a vidéki életformát.
A termesztés legfontosabb hazai területe a Jászság, ahonnét tíz éve a szarvasgomba 90%-a került ki. Ám a tolvajlás, az illegális gyűjtés okoz komoly problémát ezen...
Évről évre egyre többen fedezik fel a Túr különleges fürdőhelyét, amely Tiszakóród és Szatmárcseke között található, és amely a helyiek között csak „Szatmár Niagarájaként” ismert.
A szendvicskrémek koronázatlan királynője az erdélyi zakuszka: máris eláruljuk, hogyan készül ez a finomság, mi minden kerül az eredeti receptbe. Ha nem próbáltad, itt az...
A nyár legszebb sztorija: két dunaújvárosi kislány nem semmi akcióval menti a bajba jutott állatokat
Sophie és Anna, két dunaújvárosi kislány megmutatta, hogyan válhat egy pohár limonádé életmentővé – ha jó szívvel kínálják. A forró nyári napokban nemcsak a szomjúságot...
Hiányzik az a párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombaszezont. Az Őrségben viszont megjelent a árvégű fülőke, amelyről mostanra kiderült, problémás lehet a fogyasztása.
A nyár aszályos hónapjai súlyos nyomot hagytak Csongrád-Csanád vármegye egyik legfontosabb vizes élőhelyén: a Nagyszéksós-tó szinte teljesen kiszáradt.
Hónapokig csak találgattak, most végre kimondták: jön a Lidl Kőszegre! A polgármester is megerősítette a hírt, és már az is kiderült, mikorra időzítik a nyitást....
Ismeretlenek permetezéssel pusztították el a védett nádas jelentős részét egy olyan úszólápon, amely nemcsak országos jelentőségű védett terület, hanem a Natura 2000 része is.
Gála, koncertek, kerékpáros túra, kézműves vásár és lovaskocsizás is lesz a Magyar Tavak Fesztiválja pénteken kezdődő háromnapos Tisza-tavi rendezvényén Tiszafüreden és Kiskörén.
Három autóbusz, egy pótkocsi, egy kamion és négy személyautó, valamint a járművek környezetében a szemét ég egy cég telephelyén Cegléden.
Negyven formáció és ötven borászat várja a látogatókat az idei a Debreceni Bor- és Jazznapokon. Íme, itt a részletes program!
Elképesztően ritka és megható pillanatokat örökített meg a WWF vadkamerája: az Aggteleki-karszt farkasfalkájának kölykei játék közben tűntek fel a felvételen.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
