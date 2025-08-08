Sok vidéki magyar jogosult állami ingyenpénzre: ezek a feltételek

A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt - írja a HVG.

A csütörtök este nyilvánosságra hozott kormányhatározat értelmében 10,4 milliárd forintra bővül a Magyar Falu Program keretében nyújtható támogatás az 5000 fő alatti településeken működő élelmiszerüzletek számára. A vissza nem térítendő, egyszeri támogatáshoz pályázati úton juthatnak hozzá az érintett vállalkozások.

A döntés értelmében a szükséges 6,4 milliárd forintos többletforrás előteremtése Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter feladata lesz. Ezt követően Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos hatáskörébe tartozik a pályázati keret megemelésének végrehajtása.