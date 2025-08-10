2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
30 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
SPAR Élelmiszerbolt szupermarket bejárata.
HelloVidék

Ennyi volt, kivonul a Spar az egyik magyar városból: nem éri meg nyitva tartani a boltot

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 16:16

Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.

Augusztus 24-én utoljára nyitja ki kapuit a Spar kisújszállási üzlete, a bezárás hátterében gazdasági okok állnak – derült ki a Spar Magyarország közleményéből, amelyet Szűcs Tamás polgármester megkeresésére küldött el az áruházlánc a Szoljon.hu információi szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A boltlánc tájékoztatásában kiemelte: „Az idei év felülvizsgálata sajnos azt mutatta, hogy kisújszállási boltunk hosszú távon sem működtethető nyereségesen, ezért üzletünk 2025. augusztus 24-én utoljára fogad vásárlókat.”

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátették, hogy igyekeznek a munkatársak számára elhelyezési lehetőséget biztosítani a környező települések Spar-üzleteiben. A polgármester a lapnak nyilatkozva elmondta: a bezárás hírére azonnal lépéseket tettek, és felvették a kapcsolatot más áruházláncokkal annak érdekében, hogy a városközpontban található ingatlan minél hamarabb új funkciót kapjon.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #spar #bevásárlás #bezárás #boltbezárás #hellovidék #boltlánc #jász-nagykun-szolnok megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:16
16:11
16:02
15:00
14:04
Pénzcentrum
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
Teszten a Kia legnagyobb luxusterepjárója: meglepő, mennyit fogyaszt a 2,5 tonnás Sorento
A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 10. vasárnap
Lőrinc
32. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
2
2 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
3
4 hete
Kern András titka: megmutatta balatoni álomnyaralóját, nekünk pedig leesett az állunk + Videó
4
3 napja
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
5
2 hete
Barnul, foltosodik? A hazai sztárkertész szerint most kell lépni, különben oda az idei paradicsomtermés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Újérték-biztosítás
a túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 10. 16:11
A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 10. 16:02
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
Agrárszektor  |  2025. augusztus 10. 15:04
Megdöbbentő, ami Magyarországon az időjárással történik