Az idei toplistát a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti.
Ennyi volt, kivonul a Spar az egyik magyar városból: nem éri meg nyitva tartani a boltot
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
Augusztus 24-én utoljára nyitja ki kapuit a Spar kisújszállási üzlete, a bezárás hátterében gazdasági okok állnak – derült ki a Spar Magyarország közleményéből, amelyet Szűcs Tamás polgármester megkeresésére küldött el az áruházlánc a Szoljon.hu információi szerint.
A boltlánc tájékoztatásában kiemelte: „Az idei év felülvizsgálata sajnos azt mutatta, hogy kisújszállási boltunk hosszú távon sem működtethető nyereségesen, ezért üzletünk 2025. augusztus 24-én utoljára fogad vásárlókat.”
Hozzátették, hogy igyekeznek a munkatársak számára elhelyezési lehetőséget biztosítani a környező települések Spar-üzleteiben. A polgármester a lapnak nyilatkozva elmondta: a bezárás hírére azonnal lépéseket tettek, és felvették a kapcsolatot más áruházláncokkal annak érdekében, hogy a városközpontban található ingatlan minél hamarabb új funkciót kapjon.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében.
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
Huszonéves fiatalként a sokhektáros gazdaságban ők is osztoznak a munkán. Mára sokezer követőjük van a közösségi médiában is, a maguk módján népszerűsítik a vidéki életformát.
A termesztés legfontosabb hazai területe a Jászság, ahonnét tíz éve a szarvasgomba 90%-a került ki. Ám a tolvajlás, az illegális gyűjtés okoz komoly problémát ezen...
Évről évre egyre többen fedezik fel a Túr különleges fürdőhelyét, amely Tiszakóród és Szatmárcseke között található, és amely a helyiek között csak „Szatmár Niagarájaként” ismert.
A szendvicskrémek koronázatlan királynője az erdélyi zakuszka: máris eláruljuk, hogyan készül ez a finomság, mi minden kerül az eredeti receptbe. Ha nem próbáltad, itt az...
A nyár legszebb sztorija: két dunaújvárosi kislány nem semmi akcióval menti a bajba jutott állatokat
Sophie és Anna, két dunaújvárosi kislány megmutatta, hogyan válhat egy pohár limonádé életmentővé – ha jó szívvel kínálják. A forró nyári napokban nemcsak a szomjúságot...
Hiányzik az a párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombaszezont. Az Őrségben viszont megjelent a árvégű fülőke, amelyről mostanra kiderült, problémás lehet a fogyasztása.
A nyár aszályos hónapjai súlyos nyomot hagytak Csongrád-Csanád vármegye egyik legfontosabb vizes élőhelyén: a Nagyszéksós-tó szinte teljesen kiszáradt.
Hónapokig csak találgattak, most végre kimondták: jön a Lidl Kőszegre! A polgármester is megerősítette a hírt, és már az is kiderült, mikorra időzítik a nyitást....
Ismeretlenek permetezéssel pusztították el a védett nádas jelentős részét egy olyan úszólápon, amely nemcsak országos jelentőségű védett terület, hanem a Natura 2000 része is.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
