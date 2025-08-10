Ennyi volt, kivonul a Spar az egyik magyar városból: nem éri meg nyitva tartani a boltot

Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.

Augusztus 24-én utoljára nyitja ki kapuit a Spar kisújszállási üzlete, a bezárás hátterében gazdasági okok állnak – derült ki a Spar Magyarország közleményéből, amelyet Szűcs Tamás polgármester megkeresésére küldött el az áruházlánc a Szoljon.hu információi szerint.

A boltlánc tájékoztatásában kiemelte: „Az idei év felülvizsgálata sajnos azt mutatta, hogy kisújszállási boltunk hosszú távon sem működtethető nyereségesen, ezért üzletünk 2025. augusztus 24-én utoljára fogad vásárlókat.”

Hozzátették, hogy igyekeznek a munkatársak számára elhelyezési lehetőséget biztosítani a környező települések Spar-üzleteiben. A polgármester a lapnak nyilatkozva elmondta: a bezárás hírére azonnal lépéseket tettek, és felvették a kapcsolatot más áruházláncokkal annak érdekében, hogy a városközpontban található ingatlan minél hamarabb új funkciót kapjon.