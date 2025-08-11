2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Felismerhetetlen anya, aki a kisgyermekére vigyáz, miközben hidratáló krémet ken a hátára egy nyári napon a tengerparton. Napvédelem az egészséges bőrért, a szülő naptejet ken a gyermekre, az anya keze.
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!

2025. augusztus 11. 13:15

Hat évnyi kényszerszünet után szombaton délelőtt újra megnyitotta kapuit a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel vár. A strand- és termálfürdő különleges helyen, a Szapáry-kastély ősparkjának öreg tölgyei és vérbükkjei mellett, az ózondús levegőt árasztó kastélypark szomszédságában található.

A hír ennyie: 6 év után újra megnyitotta kapuit a letenyei strandfürdő. A zalai városban szombaton tartották a megnyitó ünnepséget, amely egyben az első alkalom is volt, hogy a medencék teljes egészében használhatóak lettek - írta a Zaol.hu.

„A strandfürdő egykor a város egyik legnépszerűbb kikapcsolódási helye volt, de az elmúlt hat évben szinte romokban hevert” – mondta Vida László, Letenye polgármestere a megnyitón. „Amikor átvettük a város vezetését, a strand állapota siralmas volt: a medencék széléből facsemeték nőttek ki, a csempék leverődtek, a medencékben pedig hat éve poshadó víz és vastag iszapréteg volt látható. Ezért közösségi munkával kezdtünk neki a terület rendbetételének.” 

A felújítási munkálatok során nemcsak a medencék állapotát hozták rendbe, de a teljes létesítmény környezetét is megszépítették. A strandfürdő a Szapáry-kastély ősparkjának árnyas fái alatt található, a 3 hektáros zöldterület pedig kempinggel, strandfocipályával és röplabdapályával várja a kikapcsolódni vágyókat. A medencék vize hőmérsékletben is eltérő, a nagymedence 28 °C-os, míg a gyermekmedence 32 °C-os, az ülő- és tanmedence pedig 34 °C-os, mindhárom korszerű UV-szűrős napvitorlás árnyékolóval védett.

A felújítás idején több váratlan műszaki problémával is szembe kellett nézniük a munkálatokat irányító szakembereknek, emiatt az eredetileg tervezettnél hosszabb időbe telt az újranyitás. Most azonban minden engedély a helyén van, és a fürdő teljes kapacitással működik. A nyitvatartás naponta 10-től 19 óráig tart.

A letenyei strandfürdő újraindulásával a térség turisztikai kínálata is bővült, hiszen a fürdő nem csak a helyiek, de a környező települések, sőt a horvát határ közelsége miatt külföldi vendégek számára is vonzó célpont lehet. Az önkormányzat bízik abban, hogy a fürdő újbóli megnyitása hozzájárul a helyi idegenforgalom fellendítéséhez, és a nyári hónapokban sok látogatót vonz majd.
Címlapkép: Getty Images
