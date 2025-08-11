A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!
Hat évnyi kényszerszünet után szombaton délelőtt újra megnyitotta kapuit a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel vár. A strand- és termálfürdő különleges helyen, a Szapáry-kastély ősparkjának öreg tölgyei és vérbükkjei mellett, az ózondús levegőt árasztó kastélypark szomszédságában található.
A hír ennyie: 6 év után újra megnyitotta kapuit a letenyei strandfürdő. A zalai városban szombaton tartották a megnyitó ünnepséget, amely egyben az első alkalom is volt, hogy a medencék teljes egészében használhatóak lettek - írta a Zaol.hu.
„A strandfürdő egykor a város egyik legnépszerűbb kikapcsolódási helye volt, de az elmúlt hat évben szinte romokban hevert” – mondta Vida László, Letenye polgármestere a megnyitón. „Amikor átvettük a város vezetését, a strand állapota siralmas volt: a medencék széléből facsemeték nőttek ki, a csempék leverődtek, a medencékben pedig hat éve poshadó víz és vastag iszapréteg volt látható. Ezért közösségi munkával kezdtünk neki a terület rendbetételének.”
A felújítási munkálatok során nemcsak a medencék állapotát hozták rendbe, de a teljes létesítmény környezetét is megszépítették. A strandfürdő a Szapáry-kastély ősparkjának árnyas fái alatt található, a 3 hektáros zöldterület pedig kempinggel, strandfocipályával és röplabdapályával várja a kikapcsolódni vágyókat. A medencék vize hőmérsékletben is eltérő, a nagymedence 28 °C-os, míg a gyermekmedence 32 °C-os, az ülő- és tanmedence pedig 34 °C-os, mindhárom korszerű UV-szűrős napvitorlás árnyékolóval védett.
A felújítás idején több váratlan műszaki problémával is szembe kellett nézniük a munkálatokat irányító szakembereknek, emiatt az eredetileg tervezettnél hosszabb időbe telt az újranyitás. Most azonban minden engedély a helyén van, és a fürdő teljes kapacitással működik. A nyitvatartás naponta 10-től 19 óráig tart.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A letenyei strandfürdő újraindulásával a térség turisztikai kínálata is bővült, hiszen a fürdő nem csak a helyiek, de a környező települések, sőt a horvát határ közelsége miatt külföldi vendégek számára is vonzó célpont lehet. Az önkormányzat bízik abban, hogy a fürdő újbóli megnyitása hozzájárul a helyi idegenforgalom fellendítéséhez, és a nyári hónapokban sok látogatót vonz majd.
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében.
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
Huszonéves fiatalként a sokhektáros gazdaságban ők is osztoznak a munkán. Mára sokezer követőjük van a közösségi médiában is, a maguk módján népszerűsítik a vidéki életformát.
A termesztés legfontosabb hazai területe a Jászság, ahonnét tíz éve a szarvasgomba 90%-a került ki. Ám a tolvajlás, az illegális gyűjtés okoz komoly problémát ezen...
Évről évre egyre többen fedezik fel a Túr különleges fürdőhelyét, amely Tiszakóród és Szatmárcseke között található, és amely a helyiek között csak „Szatmár Niagarájaként” ismert.
A szendvicskrémek koronázatlan királynője az erdélyi zakuszka: máris eláruljuk, hogyan készül ez a finomság, mi minden kerül az eredeti receptbe. Ha nem próbáltad, itt az...
A nyár legszebb sztorija: két dunaújvárosi kislány nem semmi akcióval menti a bajba jutott állatokat
Sophie és Anna, két dunaújvárosi kislány megmutatta, hogyan válhat egy pohár limonádé életmentővé – ha jó szívvel kínálják. A forró nyári napokban nemcsak a szomjúságot...
Hiányzik az a párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombaszezont. Az Őrségben viszont megjelent a árvégű fülőke, amelyről mostanra kiderült, problémás lehet a fogyasztása.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.