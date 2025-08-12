Dunaferr-kiárusítás: kész őrület, mennyiért eladó a Lemezalakító szabadidőparkja

Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a dunaújvárosi Lemezalakító üzem szabadidőparkja – a kikiáltási ár nettó 38 millió forint.

A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. újabb ikonikus létesítményét hirdették meg nyilvános pályázaton: a 375 négyzetméteres felépítmény egy 6.664 m²-es önkormányzati telken áll Dunaújvárosban. A Lemezalakító szabadidőpark egykor a vállalat közösségi életének központja volt, ahol sportesemények, családi napok és céges ünnepségek zajlottak. Most azonban már az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehet licitálni rá – írja a Duol.hu.

A pályázat augusztus 22-én nyílik, és szeptember 1-jén zárul. A minimálár és a becsérték is nettó 38 millió forint, az új tulajdonos személyét kizárólag a legmagasabb ajánlat dönti el. Részletfizetésre nincs mód, a teljes vételárat az adásvételt követő öt napon belül ki kell fizetni.

Az ajánlati biztosíték összege 1,34 millió forint, amelyet legalább két munkanappal a licit előtt be kell fizetni. A létesítmény tehermentes, de a felszámolási értékesítésre jellemzően garancia nincs, és az ingatlant a jelenlegi állapotában adják át.

A Dunaferr-épületek értékesítése hónapok óta zajlik: korábban kalapács alá került a Kokszolómű szabadidőparkja, a Kiserdei vendégház, a Vasmű Klub és a tanműhely is. A Lemezalakító szabadidőparkja ezzel a sorozat egyik legemlékezetesebb darabja, hiszen sokak számára a dunaújvárosi iparváros aranykorát idézi.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd