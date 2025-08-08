Lejárt a türelmi idő, újabb övezet vált fizetőssé: jön a büntetés, ha jegy nélkül parkolsz itt

Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak Kecskemet két újonnan kijelölt fizetős területén. A Trabant vendéglátóhely melletti zsákparkoló és a Faragó Béla fasor is a 6003-as övezet része lett, ahol hétköznaponként fizetni kell a parkolásért.

Július 1-jétől két újabb helyszínen vezettek be fizetős parkolást Kecskeméten – számolt be róla a Bács-Kiskun vármegyei hírportál. Az egyik érintett terület a korábban zöldfelületként nyilvántartott, de évek óta parkolóként használt rész a Trabant (korábbi nevén Lulu) vendéglátóhely mellett. A másik a közeli Faragó Béla fasor, amely az Irinyi utcával párhuzamosan fut.

A két területet a 6003-as övezetbe sorolták, ahol hétköznapokon 8 és 18 óra között kell parkolási díjat fizetni. A tarifák szerint negyedórányi parkolás 90 forintba, óránkénti parkolás pedig 360 forintba kerül, ami a városban az alacsonyabb díjszabások közé tartozik.

A Kecskeméti Városrendészet tájékoztatása szerint a Trabant melletti zsákutcás parkoló korábban ingyenesen volt használható, azonban a területet hivatalosan is fizetőssé nyilvánították, és közben rendezettebb parkolási feltételeket alakítottak ki. Kezdetben csak figyelmeztették azokat, akik jegy nélkül parkoltak, de augusztus 1-jétől már bírságot is kiszabnak, a területeket folyamatosan ellenőrzik. A Faragó Béla fasor fizetőssé tételét helyi lakossági kérésre vezették be. A Trabant melletti parkolónál szeptemberre zöldítést és sövények ültetését is tervez az önkormányzat.