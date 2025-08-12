2025. augusztus 12. kedd Klára
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európa legnagyobb gyógyfürdője, a Széchenyi Gyógyfürdő a 19. század végéről származik.
Utazás

Kitiltották a gyerekeket a budapesti gyógyfürdőkből: csak ilyen papírral mehetnek be mostantól

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 16:45

Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!

Idén augusztus 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai gyógyfürdők látogatásának szabályozásában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) friss tájékoztatása szerint a budapesti Rudas és Széchenyi fürdők hivatalos honlapján már elérhető az új szabályozás, amely szerint a 14 év alatti gyermekek nem használhatják a gyógyászati célú medencéket, kivéve, ha erre orvosi rendelvény áll rendelkezésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miért szigorítják a szabályokat? Az üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) a turizmus.com megkeresése nyomán arról tájékoztatta a fürdőközönséget, hogy az új szabályozás alapját a 510/2023. (XI. 20.) számú Kormányrendelet (1) bekezdése képezi, amely kimondja, hogy 14 év alatti gyermekek nem vehetik igénybe a gyógymedencéket és gyógyászati célú medencéket – az orvosi rendelvény kivételével. A rendelet célja, hogy biztosítsa a fürdőzés egészségügyi biztonságát és megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak.

Mit ír elő a jogszabály pontosan?

A 510/2023-as kormányrendelet 5. melléklete részletesen szabályozza a közhasználatú fürdők működtetését:

  • 14 éven aluli gyermekek csak szülő vagy felnőtt kíséretében, annak felelősségére vehetik igénybe a fürdők szolgáltatásait.
  • A gyógymedencék, gyógyászati célú medencék, illetve 35 Celsius-foknál magasabb vízhőmérsékletű medencék használata tilos 14 év alatti gyermekek számára, kivéve orvosi rendelvény esetén.
  • A 6 éven aluli gyermekek számára tiltott a masszázsmedencék, pezsgőfürdők és egyéb, a fürdő házirendjében megjelölt létesítmények használata.
  • Nem szobatiszta kisgyermekek csak vízzáró, fürdéshez kialakított pelenkában, és felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak a fürdőben.
  • A 6 év alatti gyermekeknek fenntartott gyermekmedencében a felnőtt kísérők csak lábmosás után léphetnek be, és csak állva vagy a medence szélén ülve tartózkodhatnak, a medencébe való beleülés vagy belefekvés tilos számukra.

Mi a helyzet a gyógyászati célú medencékkel?

A gyógyászati célú medencék speciális hőmérsékletű és összetételű vize miatt különös figyelmet igényelnek. Emiatt a 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvény alapján használhatják ezeket a medencéket, melynek célja, hogy kizárólag olyan esetekben történjen a fürdőzés, ahol az egészségügyi szempontból indokolt és biztonságos.

Figyelemmel erre a Rudas és a Dandár fürdőt már 2022 áprilisa óta nem látogathatják 14 éven aluliak, a fürdőkben pedig figyelmeztető táblákat is elhelyeztek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mit jelent ez a látogatók számára?

A gyógyfürdők üzemeltetői kötelesek betartani a kormányrendelet előírásait, így a családoknak és gyermekes vendégeknek érdemes előre tájékozódniuk az adott fürdő honlapján vagy ügyfélszolgálatán keresztül a házirendről és az érvényes szabályokról.

A BGYH közölte továbbá, hogy a Széchenyi gyógyfürdő valamennyi medencéje gyógyvízzel üzemel, így a beltéri termálrészlegen található mind a 18 gyógymedence kizárólag 14 éven felüli vendégek számára használható.

Nem kell megijedni azonban a szülőknek, a BGYH számos olyan fővárosi fürdőt üzemeltet, ahol kifejezetten gyermekek fogadására alkalmas medencék is találhatók, és gyerekbarát fürdők. Ilyen például a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti és a Csillaghegyi fürdő is, melyek egész évben várják a 14 éven aluliakat szülői felügyelettel. Emellett a nyári időszakban a Római és Pünkösdfürdői strandok is fürdőzési lehetőséget kínálnak a gyermekeknek.
Címlapkép: Getty Images
#változás #gyógyfürdő #fürdők #kormányrendelet #gyermekek #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:45
16:29
16:18
16:05
15:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 12.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
2
3 napja
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
3
2 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
4
2 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
5
2 napja
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 16:05
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 14:02
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 16:36
Kőkemény drágulás sújtja a magyarokat: őrület, mennyibe kerül ez a hús