Árokparton ingyen nő a fogyókúrázók titkos csodafegyvere: gyomként irtjuk, pedig aranyat ér

Gondoltad volna, hogy az a csodás élénkkék virág, ami most ezerszámra nyílik a mezőkön, egy igazi szuperhős a gyógynövények között? Ez a mezei katáng, ami messze több egy sima „gyomnál” – a fogyókúrázók titkos fegyvere! Ráadásul most virágzik a közönséges cickafark is, ami szintén évszázadok óta népszerű a népi gyógyászatban – és nem véletlenül! Megmutatjuk, mikor érdemes leszedni őket, hogyan szárítsd, és hogyan készíts belőlük finom teát.

Apropó, mielőtt belevágnánk a két szuperhős gyógynövényünk bemutatásába, nézzük meg, mikor a legjobb őket gyűjteni! A természetgyógyászok szerint a délelőtt a legideálisabb, nagyjából reggel 9 és dél között. Ekkor már felszáradt a harmat, így a levelek és virágok szárazak, ami elengedhetetlen a jó minőségű szárításhoz. A nedvesség ugyanis könnyen tönkreteheti a növényt, penészedést vagy romlást okozva. Ugyanakkor, ebben a kánikulában különösen fontos, hogy a nap még nem annyira erős, így az illóolajok és más értékes hatóanyagok, például a flavonoidok jobban megőrződnek.

Ha túl korán, harmatosan szednénk, vagy éppen a déli napsütésben, az értékes anyagok könnyen elillanhatnak vagy lebomlanak. Ezért érdemes reggel későn, délelőtt friss leveleket és virágokat gyűjteni — így a növény hatóanyagai a legintenzívebbek lesznek.

Az árokpartok és a nyári mezők első számú kedvence: a mezei katáng

Ha legközelebb a mezőkön, utak szélén megpillantod ezt az élénk, kék virágot, ne csak a szép látványt csodáld – szedd is le a mezei katángot, a természet egyik igazi gyógynövény-szuperhősét! Ez a vidám virág ráadásul nemcsak dísz, hanem évszázadok óta használt népi gyógyír is.

A mezei katáng, vagy más néven vad cikória, az őszirózsafélék családjába tartozik, sőt, nemesített rokona a közismert cikória, amelynek gyökerét régen kávépótlóként használták. Érdekesség, hogy régebben naputánjárófűnek nevezték, mert a virágai csak délelőtt nyílnak, délutánra szépen becsukódnak. Színvilága legtöbbször élénk kék, de találkozhatsz rózsaszínű vagy fehér virágokkal is. Ez az évelő növény tejnedvet tartalmaz, elágazó szárai és világoskék, néha rózsaszín vagy fehér virágai egyértelmű jelzői. Virágai fészkes virágzatot alkotnak, és csak délelőtt mutatják meg magukat, délutánra összecsukódnak.

A legjobb idő a gyűjtéséhez a nyár, amikor a virágokat és a zsenge leveleket érdemes leszedni. Fontos, hogy csak a fiatal, zsenge leveleket gyűjtsd, mert az idősebbek keserűek lehetnek. Ha már ismered a nemesített cikóriát, például a radicciót, tudhatod, hogy az enyhén kesernyés ízű. A zsenge leveleket bátran használhatod salátákhoz is, a gyökerekből pedig főzve finom zöldséget készíthetsz, de pörkölve a híres cikóriakávé alapja lesz.

Mire jó a mezei katáng?

Ez a növény a népi gyógyászatban igazi klasszikus: gyökerét, vékony szárhajtásait és tőleveleit egyaránt alkalmazzák. Gazdag keserűanyagokban, amelyek segítik az emésztést, csökkentik a felfúvódást és a bélgázokat, serkentik az epetermelést, és étvágygerjesztő hatásúak. De nem csak az emésztést támogatja: a katáng virágait régen búskomorság, melankólia és szembetegségek ellen is használták.

Az emésztés mellett májvédő hatásáról és természetes vízhajtó tulajdonságairól is ismert. Mindezek miatt a mezei katáng hozzájárulhat a súlykontrollhoz is, hiszen javítja az anyagcserét és csökkenti az étvágyat – persze nem csodaszer, de szuper kiegészítője lehet az egészséges életmódnak.

Így főzz magadnak katángteát!

Készíts katángteát úgy, hogy 2 deci forró vízben 3-4 percig áztatod az apróra vágott, szárított virágokat és leveleket (vagy ha szereted, a gyökeret is hozzáadhatod). Szűrd le, és ne hagyd állni 5 percnél tovább, mert keserűvé válik. Naponta 2-3 csészével érdemes inni belőle, hogy élvezhesd jótékony hatásait.

Cickafark

Apró, gyönyörű virágai és finoman szeldelt, „ezerelevelű” levelei mellett az igazi varázslat gyógyító erejében van. Nem véletlen, hogy már az ókori Achilles is ezt használta bajtársai gyógyítására – sebgyógyító hatása ugyanis évszázadok óta közismert.

Ez a növény egyszerre erős gyulladáscsökkentő, kiváló segítség hüvely- és méhgyulladás esetén, de használják nyálkahártya- és fogínygyulladásra is. Sebösszehúzó és sebgyógyító tulajdonságairól is híres. Segít csökkenteni a menstruációs vérzést és görcsöket, valamint enyhíti a hasi fájdalmakat, puffadást, és támogatja az emésztést az epeváladék termelésének serkentésével. Húgyúti betegségekben és légzőszervi problémáknál szintén nélkülözhetetlen természetes gyógyír.

Hogyan készítsd el a cickafarkot?

Egy csapott evőkanálnyi (kb. 3 g) cickafark teafüvet forrázz le 2,5 dl vízzel, majd 15 perc áztatás után szűrd le. Ügyelj rá, hogy ne használj fémszűrőt, mert az befolyásolhatja az ízét és hatását.

A cickafark tea legjobb, ha ízesítés nélkül fogyasztod. Gyomorgörcsök enyhítésére készíts gyengébb teát: egy csapott teáskanálnyit forrázz le 2,5 dl vízzel, és étkezés előtt igyál belőle egy-egy csészével reggel és este, hetente kétszer, majd havonta egy csészével ugyanígy.

Máj- és epebántalmak esetén két héten át minden másnap igyál reggel éhgyomorra egy csészével.

Rendszertelen vagy bőséges menstruáció esetén 2-3 héten át a menses előtt és alatt fogyassz napi egy csészével.

Petefészek-, méhnyak- vagy hüvelygyulladás esetén napi három csésze ajánlott étkezések előtt.

Változókorban érdemes pásztortáskával, palástfűvel, levendulával, citromfűvel, komlóval és galagonyával keverve inni – ilyenkor lefekvés előtt egy csészével segít harmonizálni a szervezetet.

Étvágyjavításra étkezés előtt, emésztés könnyítésére és epetermelés serkentésére pedig étkezés után kortyolj el egy csészével.

Légzőszervi panaszoknál: Inhaláláshoz adj egy csapott evőkanál cickafarkfüvet egy liter forró vízhez, és hajolj a gőz fölé. Emellett igyál naponta egy csészével a teából.

Külsőleg is hatásos

Friss leveleinek összemorzsolásával kisebb sebek vérzése azonnal csillapítható, nagyobb sérüléseknél pedig borogatásként alkalmazható. Vérző aranyér esetén ülőfürdőt készíthetsz: két evőkanál teafüvet főzz ki két liter vízben, és ezt add a fürdővízhez. Maximum 20 percig maradj a vízben.

Nem gombás eredetű hüvelyfertőzések esetén irrigálásra is használható: 2,5 dl teát oszd két részre, reggel és este, és próbáld meg minél tovább a hüvelyben tartani, például fürdőkádban feltett lábakkal vagy tamponnal.

Terhesség, szoptatás ideje alatt, valamint 12 év alatti gyermekeknek nem ajánlott a cickafark használata.

Milyen gyógynövényeket érdemes még augusztus elején gyűjteni?

Augusztus elején még több szuper gyógynövény van, amit érdemes gyűjteni, hogy később gyógyító teák, pakolások vagy fűszerek készülhessenek belőlük. Íme néhány igazán hasznos és könnyen beszerezhető:

Kamilla – gyulladáscsökkentő, nyugtató hatású, kiváló tea és arcpakolás alapanyag. Körömvirág – sebgyógyító, bőrápoló, gyulladáscsökkentő. Kiváló olajokhoz, krémekhez. Fehér fagyöngy – erős immunerősítő, vérnyomáscsökkentő. Máriatövis – a máj barátja, méregtelenítő hatású. Hársfa virág – izzasztó, nyugtató hatású, megfázás ellen remek. Orbáncfű – hangulatjavító, sebgyógyító, enyhe fájdalomcsillapító.

Végezetül, íme néhány alapvető tipp, hogyan szárítsd jól!

Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy csak egészséges, sérülésmentes növényrészeket szedj le! A leveleket, virágokat óvatosan rázd le a szennyeződéstől, de ne mosd meg őket, mert a nedvesség megnehezíti a száradást. Kisebb csokrokba fogd össze a szárakat, és lógasd fel fejjel lefelé egy szellős, árnyékos helyre, ahol nem éri közvetlen napfény.Fontos, hogy a helyiség jól szellőzzön, mert a pangó levegő penészedést okozhat.

Fontos, hogy a gyógynövényeket mindig ellenőrzött, tiszta helyről gyűjtsünk, és kerüljük az út menti, ipari vagy szántóföldek melletti területeket!

A száradás általában 1-3 hétig tart, növénytől függően. Ha a levelek és virágok már könnyen morzsolódnak, akkor készen vagy. Az elkészült, teljesen száraz növényeket légmentesen záródó üveg- vagy papírdobozban, hűvös, sötét helyen tárold, hogy minél tovább megőrizzék aromájukat és gyógyhatásukat.

Ha betartod ezeket az alapokat, akár teához, akár pakoláshoz, tinktúrához vagy fűszernek készíted, tökéletes minőségű alapanyagod lesz!