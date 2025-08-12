Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
Árokparton ingyen nő a fogyókúrázók titkos csodafegyvere: gyomként irtjuk, pedig aranyat ér
Gondoltad volna, hogy az a csodás élénkkék virág, ami most ezerszámra nyílik a mezőkön, egy igazi szuperhős a gyógynövények között? Ez a mezei katáng, ami messze több egy sima „gyomnál” – a fogyókúrázók titkos fegyvere! Ráadásul most virágzik a közönséges cickafark is, ami szintén évszázadok óta népszerű a népi gyógyászatban – és nem véletlenül! Megmutatjuk, mikor érdemes leszedni őket, hogyan szárítsd, és hogyan készíts belőlük finom teát.
Apropó, mielőtt belevágnánk a két szuperhős gyógynövényünk bemutatásába, nézzük meg, mikor a legjobb őket gyűjteni! A természetgyógyászok szerint a délelőtt a legideálisabb, nagyjából reggel 9 és dél között. Ekkor már felszáradt a harmat, így a levelek és virágok szárazak, ami elengedhetetlen a jó minőségű szárításhoz. A nedvesség ugyanis könnyen tönkreteheti a növényt, penészedést vagy romlást okozva. Ugyanakkor, ebben a kánikulában különösen fontos, hogy a nap még nem annyira erős, így az illóolajok és más értékes hatóanyagok, például a flavonoidok jobban megőrződnek.
Ha túl korán, harmatosan szednénk, vagy éppen a déli napsütésben, az értékes anyagok könnyen elillanhatnak vagy lebomlanak. Ezért érdemes reggel későn, délelőtt friss leveleket és virágokat gyűjteni — így a növény hatóanyagai a legintenzívebbek lesznek.
Az árokpartok és a nyári mezők első számú kedvence: a mezei katáng
Ha legközelebb a mezőkön, utak szélén megpillantod ezt az élénk, kék virágot, ne csak a szép látványt csodáld – szedd is le a mezei katángot, a természet egyik igazi gyógynövény-szuperhősét! Ez a vidám virág ráadásul nemcsak dísz, hanem évszázadok óta használt népi gyógyír is.
A mezei katáng, vagy más néven vad cikória, az őszirózsafélék családjába tartozik, sőt, nemesített rokona a közismert cikória, amelynek gyökerét régen kávépótlóként használták. Érdekesség, hogy régebben naputánjárófűnek nevezték, mert a virágai csak délelőtt nyílnak, délutánra szépen becsukódnak. Színvilága legtöbbször élénk kék, de találkozhatsz rózsaszínű vagy fehér virágokkal is. Ez az évelő növény tejnedvet tartalmaz, elágazó szárai és világoskék, néha rózsaszín vagy fehér virágai egyértelmű jelzői. Virágai fészkes virágzatot alkotnak, és csak délelőtt mutatják meg magukat, délutánra összecsukódnak.
A legjobb idő a gyűjtéséhez a nyár, amikor a virágokat és a zsenge leveleket érdemes leszedni. Fontos, hogy csak a fiatal, zsenge leveleket gyűjtsd, mert az idősebbek keserűek lehetnek. Ha már ismered a nemesített cikóriát, például a radicciót, tudhatod, hogy az enyhén kesernyés ízű. A zsenge leveleket bátran használhatod salátákhoz is, a gyökerekből pedig főzve finom zöldséget készíthetsz, de pörkölve a híres cikóriakávé alapja lesz.
Mire jó a mezei katáng?
Ez a növény a népi gyógyászatban igazi klasszikus: gyökerét, vékony szárhajtásait és tőleveleit egyaránt alkalmazzák. Gazdag keserűanyagokban, amelyek segítik az emésztést, csökkentik a felfúvódást és a bélgázokat, serkentik az epetermelést, és étvágygerjesztő hatásúak. De nem csak az emésztést támogatja: a katáng virágait régen búskomorság, melankólia és szembetegségek ellen is használták.
Az emésztés mellett májvédő hatásáról és természetes vízhajtó tulajdonságairól is ismert. Mindezek miatt a mezei katáng hozzájárulhat a súlykontrollhoz is, hiszen javítja az anyagcserét és csökkenti az étvágyat – persze nem csodaszer, de szuper kiegészítője lehet az egészséges életmódnak.
@greens_of_daisy ♬ eredeti hang - Daisy Bukovicsné Bék
Így főzz magadnak katángteát!
Készíts katángteát úgy, hogy 2 deci forró vízben 3-4 percig áztatod az apróra vágott, szárított virágokat és leveleket (vagy ha szereted, a gyökeret is hozzáadhatod). Szűrd le, és ne hagyd állni 5 percnél tovább, mert keserűvé válik. Naponta 2-3 csészével érdemes inni belőle, hogy élvezhesd jótékony hatásait.
Cickafark
Apró, gyönyörű virágai és finoman szeldelt, „ezerelevelű” levelei mellett az igazi varázslat gyógyító erejében van. Nem véletlen, hogy már az ókori Achilles is ezt használta bajtársai gyógyítására – sebgyógyító hatása ugyanis évszázadok óta közismert.
Ez a növény egyszerre erős gyulladáscsökkentő, kiváló segítség hüvely- és méhgyulladás esetén, de használják nyálkahártya- és fogínygyulladásra is. Sebösszehúzó és sebgyógyító tulajdonságairól is híres. Segít csökkenteni a menstruációs vérzést és görcsöket, valamint enyhíti a hasi fájdalmakat, puffadást, és támogatja az emésztést az epeváladék termelésének serkentésével. Húgyúti betegségekben és légzőszervi problémáknál szintén nélkülözhetetlen természetes gyógyír.
Hogyan készítsd el a cickafarkot?
Egy csapott evőkanálnyi (kb. 3 g) cickafark teafüvet forrázz le 2,5 dl vízzel, majd 15 perc áztatás után szűrd le. Ügyelj rá, hogy ne használj fémszűrőt, mert az befolyásolhatja az ízét és hatását.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A cickafark tea legjobb, ha ízesítés nélkül fogyasztod. Gyomorgörcsök enyhítésére készíts gyengébb teát: egy csapott teáskanálnyit forrázz le 2,5 dl vízzel, és étkezés előtt igyál belőle egy-egy csészével reggel és este, hetente kétszer, majd havonta egy csészével ugyanígy.
- Máj- és epebántalmak esetén két héten át minden másnap igyál reggel éhgyomorra egy csészével.
- Rendszertelen vagy bőséges menstruáció esetén 2-3 héten át a menses előtt és alatt fogyassz napi egy csészével.
- Petefészek-, méhnyak- vagy hüvelygyulladás esetén napi három csésze ajánlott étkezések előtt.
- Változókorban érdemes pásztortáskával, palástfűvel, levendulával, citromfűvel, komlóval és galagonyával keverve inni – ilyenkor lefekvés előtt egy csészével segít harmonizálni a szervezetet.
- Étvágyjavításra étkezés előtt, emésztés könnyítésére és epetermelés serkentésére pedig étkezés után kortyolj el egy csészével.
- Légzőszervi panaszoknál: Inhaláláshoz adj egy csapott evőkanál cickafarkfüvet egy liter forró vízhez, és hajolj a gőz fölé. Emellett igyál naponta egy csészével a teából.
@biola_hungary ♬ Struttin - thumpasaurusmusic
Külsőleg is hatásos
Friss leveleinek összemorzsolásával kisebb sebek vérzése azonnal csillapítható, nagyobb sérüléseknél pedig borogatásként alkalmazható. Vérző aranyér esetén ülőfürdőt készíthetsz: két evőkanál teafüvet főzz ki két liter vízben, és ezt add a fürdővízhez. Maximum 20 percig maradj a vízben.
Nem gombás eredetű hüvelyfertőzések esetén irrigálásra is használható: 2,5 dl teát oszd két részre, reggel és este, és próbáld meg minél tovább a hüvelyben tartani, például fürdőkádban feltett lábakkal vagy tamponnal.
Terhesség, szoptatás ideje alatt, valamint 12 év alatti gyermekeknek nem ajánlott a cickafark használata.
Milyen gyógynövényeket érdemes még augusztus elején gyűjteni?
Augusztus elején még több szuper gyógynövény van, amit érdemes gyűjteni, hogy később gyógyító teák, pakolások vagy fűszerek készülhessenek belőlük. Íme néhány igazán hasznos és könnyen beszerezhető:
- Kamilla – gyulladáscsökkentő, nyugtató hatású, kiváló tea és arcpakolás alapanyag.
- Körömvirág – sebgyógyító, bőrápoló, gyulladáscsökkentő. Kiváló olajokhoz, krémekhez.
- Fehér fagyöngy – erős immunerősítő, vérnyomáscsökkentő.
- Máriatövis – a máj barátja, méregtelenítő hatású.
- Hársfa virág – izzasztó, nyugtató hatású, megfázás ellen remek.
- Orbáncfű – hangulatjavító, sebgyógyító, enyhe fájdalomcsillapító.
Végezetül, íme néhány alapvető tipp, hogyan szárítsd jól!
Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy csak egészséges, sérülésmentes növényrészeket szedj le! A leveleket, virágokat óvatosan rázd le a szennyeződéstől, de ne mosd meg őket, mert a nedvesség megnehezíti a száradást. Kisebb csokrokba fogd össze a szárakat, és lógasd fel fejjel lefelé egy szellős, árnyékos helyre, ahol nem éri közvetlen napfény.Fontos, hogy a helyiség jól szellőzzön, mert a pangó levegő penészedést okozhat.
Fontos, hogy a gyógynövényeket mindig ellenőrzött, tiszta helyről gyűjtsünk, és kerüljük az út menti, ipari vagy szántóföldek melletti területeket!
A száradás általában 1-3 hétig tart, növénytől függően. Ha a levelek és virágok már könnyen morzsolódnak, akkor készen vagy. Az elkészült, teljesen száraz növényeket légmentesen záródó üveg- vagy papírdobozban, hűvös, sötét helyen tárold, hogy minél tovább megőrizzék aromájukat és gyógyhatásukat.
Ha betartod ezeket az alapokat, akár teához, akár pakoláshoz, tinktúrához vagy fűszernek készíted, tökéletes minőségű alapanyagod lesz!
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!
Hat évnyi szünet után szombaton délelőtt 10 órakor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel várja a...
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
A Duna áradása és a vízbe kerülő szennyeződések miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el Göd szabadstrandjain.
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében.
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Szigorú beköltözési korlátozást vezetett be egy Pest megyei településen: döbbenet, mivel indokolt a polgármester
"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.