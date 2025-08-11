2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
MISKOLC, MAGYARORSZÁG - 2014. AUGUSZTUS 29: Barlangfürdő, egy természetes barlangban lévő termálfürdőkomplexum Miskolctapolcán, Miskolc városrészben.
Kitálalt Miskolc polgármestere: ezért nem nyit még újra a Barlangfürdő

2025. augusztus 11. 08:58

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere részletes tájékoztatást adott a leégett Barlangfürdő helyzetéről, kiemelve az előző városvezetés felelősségét a karbantartások elmaradása miatt, valamint ismertette a helyreállítási folyamat jelenlegi állását - írta a BOON. A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.

Videóüzenetet tett közzé közösségi oldalán Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere, amelyben részletesen beszámolt a Barlangfürdő tűzesetével kapcsolatos fejleményekről. "Sajnálom, hogy erről kell ma beszélnem, de van, amikor muszáj kimondani a tényeket" – kezdte a polgármester a felelősség kérdésére kitérve: "Először is ki kell mondanunk a nyilvánvaló tényt. A Barlangfürdőben történt tűzeset az előző városvezetés alatt elmaradt karbantartások miatt következett be. Ez nem egy vélemény, ez egy tény." A polgármester kifejtette, hogy bár a létesítmény jelentős bevételt termelt, ezeket az összegeket nem forgatták vissza a fürdő karbantartására. A szükséges munkálatok elmaradása állandó veszélyforrást jelentett, ami végül a tűzesethez vezetett.

Tóth-Szántai József hangsúlyozta, hogy a jelenlegi városvezetés feladata a kialakult helyzet rendezése. Elmondása szerint szeptember óta jelentős előrelépések történtek: elvégezték a pontos kárfelmérést, megtervezték a helyreállítást, és biztosították a szükséges pénzügyi forrásokat is. "Ez a pénz jelenleg is az önkormányzat számláján áll. De mivel közpénzről van szó, ezt nem lehet csak úgy elkölteni. A helyreállítást végző vállalkozót szabályos közbeszerzései eljárásban választjuk ki. Szerződést kötünk, átveszi a munkaterületet és elvégzi a munkát. Ez az eljárás, ezt így kell csinálni, és mi így is csináljuk. Felelősen és szabályszerűen" – magyarázta a városvezető.

A polgármester kitért arra is, hogy a helyreállítást úgy tervezték meg, hogy az új elektromos és vízrendszer már alkalmas legyen a Barlangfürdő jövőbeli fejlesztéseire is. Kiemelte, hogy céljuk nem csupán az újranyitás, hanem a hosszú távú, biztonságos és fenntartható működés biztosítása. Tóth-Szántai József szerint ezért nem nyitották meg a fürdőt félkész állapotban, és nem vállaltak kompromisszumokat a minőség rovására, még akkor sem, ha ez több türelmet igényel a látogatóktól és a helyi vállalkozóktól. A polgármester hangsúlyozta, hogy felelősségük nem csak a jelenre, hanem a jövőre is kiterjed.

Címlapkép: Getty Images
