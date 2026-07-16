Így kaszálnak bődületes összegeket a legnépszerűbb videósok: kiderült, valójában mennyi pénz vándorol a számlájukra

A világ legnépszerűbb YouTube-tartalomgyártói ma már nem csupán egyszerű véleményvezérek, hanem több száz fős stábbal dolgozó és saját termékeket forgalmazó, óriási bevételt termelő professzionális médiavállalatok. A figyelemért vívott kiélezett versenyben az egykori hobbi-videózást felváltották a tudatosan felépített üzleti ökoszisztémák, amelyek hatalmas, akár dollármilliárdos értéket képviselnek.

A Forbes alkotói rangsorát vezető MrBeast - polgári nevén Jimmy Donaldson - éves bevételét 300 millió dollárra, azaz mintegy 100 milliárd forintra becsülik. Csatornáival több százmillió követőt ér el, miközben vállalkozása a tartalomgyártáson túl egy médiastúdiót, egy édességmárkát, egy elemzőplatformot, valamint egy játék- és ruházati üzletágat is működtet.

A HOLD Alapkezelő elemzése szerint a vállalat becsült értéke elérheti az 5 milliárd dollárt. Ugyancsak a legjobban keresők között szerepel IShowSpeed, akinek az éves bevétele megközelíti a 30 millió dollárt, vagyis a csaknem 10 milliárd forintot.

A cikk rámutat arra is, hogy az élvonalbeli szereplőket ma már félrevezető lenne egyszerűen tartalomgyártónak nevezni, hiszen a videók előállítása, terjesztése és üzleti hasznosítása teljes egészében a hagyományos médiavállalatok működési modelljét követi. A nézők figyelméért vívott harc ráadásul drasztikusan felgyorsult.

Míg korábban hosszabb videókkal is fel lehetett kelteni a közönség érdeklődését, ma erre mindössze három másodperc áll a készítők rendelkezésére, és csupán további öt másodpercük van a figyelem megtartására. A gyors vágások és az állandó ingerek így már nem csupán stíluselemek, hanem a figyelemgazdaság elengedhetetlen üzleti feltételei.

Ezzel a YouTube hőskora, amikor még munka mellett, egy garázsból videózva is világhírnévre lehetett szert tenni, lényegében véget ért. A legnépszerűbb videósok manapság saját termékeket értékesítenek, komoly szponzori szerződéseket kötnek, rendezvényeket szerveznek és televíziós műsorokat gyártanak. Saját márkájuk köré komplett üzleti hálózatot építenek fel, ami jól mutatja, hogy a sikeresen megragadott figyelem ma már nemcsak magas nézettséget, hanem hatalmas személyes vagyont és óriásvállalatokat képes teremteni.

Így keresnek a magyar influenszerek

Farkas Dániel, a Star Network influenszer-ügyönökség tartalmi igazgatója korábban a Pénzcentrumnak nyilatkozott a hazai konextusról is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A YouTube-on az ezer megtekintésre jutó bevétel az akkori számok szerint átlagosan 350–700 forint között mozgott (ebben nagyságrendi változás mostanra sem történt).

Farkas Dániel hangsúlyozta: a Google algoritmusa már nem a kattintásokra, hanem a megtekintési időre fókuszál. A jövedelmezőséget emellett alapvetően meghatározza a célközönség életkora és vásárlóereje: egy 30-45 éveseket célzó gazdasági csatorna vagy podcast (például a Fókuszcsoport vagy a Jólvanezígy) jelentősen magasabb hirdetési bevételeket érhet el, mint egy könnyedebb, fiatalabb közönségnek szóló vlogger-tartalom.

A videósok bevételi forrásai ma már szerteágazók:

Reklámok és YouTube Premium: A nézettség mellett a csatornákra elosztott Premium-előfizetések aránya is komoly szeletet jelent a tortából.

Szponzorációk: A "második vonalban" mozgó, nagy elérésű kreátorok egy-egy videóért 300–600 ezer forintot kérnek el, míg a legnagyobbaknál ez az összeg 800 ezer és 1 millió forint között mozog videónként. A legjövedelmezőbb hirdetők jelenleg a szépségipari és kozmetikai márkák.

Üzleti modellek: Az igazán sikeres alkotók nem bízzák a véletlenre a jövedelmüket. Saját tagsági rendszereket (havi 2000–3000 Ft-os előfizetésekkel) vagy saját márkás vállalkozásokat építenek – erre kiváló példa Balogh Levente és Pachert Balázs közös üdítőital-márkája (BalazsKicks).

A csúcskategóriás magyar influenszerek a szakértő szerint havi szinten 3, 4, vagy akár 5 millió forintot is megkereshetnek. Míg a TikTok a bevételi lehetőségek tekintetében jelentősen lemaradt a YouTube mögött, a tartalomgyártói piac továbbra is növekszik, különösen a gaming, az életmód és a közéleti podcastok szegmensében.