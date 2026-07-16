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Így kaszálnak bődületes összegeket a legnépszerűbb videósok: kiderült, valójában mennyi pénz vándorol a számlájukra
A világ legnépszerűbb YouTube-tartalomgyártói ma már nem csupán egyszerű véleményvezérek, hanem több száz fős stábbal dolgozó és saját termékeket forgalmazó, óriási bevételt termelő professzionális médiavállalatok. A figyelemért vívott kiélezett versenyben az egykori hobbi-videózást felváltották a tudatosan felépített üzleti ökoszisztémák, amelyek hatalmas, akár dollármilliárdos értéket képviselnek.
A Forbes alkotói rangsorát vezető MrBeast - polgári nevén Jimmy Donaldson - éves bevételét 300 millió dollárra, azaz mintegy 100 milliárd forintra becsülik. Csatornáival több százmillió követőt ér el, miközben vállalkozása a tartalomgyártáson túl egy médiastúdiót, egy édességmárkát, egy elemzőplatformot, valamint egy játék- és ruházati üzletágat is működtet.
A HOLD Alapkezelő elemzése szerint a vállalat becsült értéke elérheti az 5 milliárd dollárt. Ugyancsak a legjobban keresők között szerepel IShowSpeed, akinek az éves bevétele megközelíti a 30 millió dollárt, vagyis a csaknem 10 milliárd forintot.
A cikk rámutat arra is, hogy az élvonalbeli szereplőket ma már félrevezető lenne egyszerűen tartalomgyártónak nevezni, hiszen a videók előállítása, terjesztése és üzleti hasznosítása teljes egészében a hagyományos médiavállalatok működési modelljét követi. A nézők figyelméért vívott harc ráadásul drasztikusan felgyorsult.
Míg korábban hosszabb videókkal is fel lehetett kelteni a közönség érdeklődését, ma erre mindössze három másodperc áll a készítők rendelkezésére, és csupán további öt másodpercük van a figyelem megtartására. A gyors vágások és az állandó ingerek így már nem csupán stíluselemek, hanem a figyelemgazdaság elengedhetetlen üzleti feltételei.
Ezzel a YouTube hőskora, amikor még munka mellett, egy garázsból videózva is világhírnévre lehetett szert tenni, lényegében véget ért. A legnépszerűbb videósok manapság saját termékeket értékesítenek, komoly szponzori szerződéseket kötnek, rendezvényeket szerveznek és televíziós műsorokat gyártanak. Saját márkájuk köré komplett üzleti hálózatot építenek fel, ami jól mutatja, hogy a sikeresen megragadott figyelem ma már nemcsak magas nézettséget, hanem hatalmas személyes vagyont és óriásvállalatokat képes teremteni.
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A YouTube-on az ezer megtekintésre jutó bevétel az akkori számok szerint átlagosan 350–700 forint között mozgott (ebben nagyságrendi változás mostanra sem történt).
Farkas Dániel hangsúlyozta: a Google algoritmusa már nem a kattintásokra, hanem a megtekintési időre fókuszál. A jövedelmezőséget emellett alapvetően meghatározza a célközönség életkora és vásárlóereje: egy 30-45 éveseket célzó gazdasági csatorna vagy podcast (például a Fókuszcsoport vagy a Jólvanezígy) jelentősen magasabb hirdetési bevételeket érhet el, mint egy könnyedebb, fiatalabb közönségnek szóló vlogger-tartalom.
A videósok bevételi forrásai ma már szerteágazók:
- Reklámok és YouTube Premium: A nézettség mellett a csatornákra elosztott Premium-előfizetések aránya is komoly szeletet jelent a tortából.
- Szponzorációk: A "második vonalban" mozgó, nagy elérésű kreátorok egy-egy videóért 300–600 ezer forintot kérnek el, míg a legnagyobbaknál ez az összeg 800 ezer és 1 millió forint között mozog videónként. A legjövedelmezőbb hirdetők jelenleg a szépségipari és kozmetikai márkák.
- Üzleti modellek: Az igazán sikeres alkotók nem bízzák a véletlenre a jövedelmüket. Saját tagsági rendszereket (havi 2000–3000 Ft-os előfizetésekkel) vagy saját márkás vállalkozásokat építenek – erre kiváló példa Balogh Levente és Pachert Balázs közös üdítőital-márkája (BalazsKicks).
A csúcskategóriás magyar influenszerek a szakértő szerint havi szinten 3, 4, vagy akár 5 millió forintot is megkereshetnek. Míg a TikTok a bevételi lehetőségek tekintetében jelentősen lemaradt a YouTube mögött, a tartalomgyártói piac továbbra is növekszik, különösen a gaming, az életmód és a közéleti podcastok szegmensében.
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