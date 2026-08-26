Végelszámolás alá került Pachert Balázs és Balogh Levente üdítős cége: elárulták, miért kellett lezárni a projektet

Végelszámolással megszűnik a Pachert Balázs, a Balázs Kicks alapítója és Balogh Levente a Szentkirályi tulajdonosa által alapított Zord Drink. A 2023-ban indult, prémiumkategóriás üdítőmárka a kezdeti hatalmas siker és a százmilliós bevétel után tavalyra jelentős visszaesést mutatott, a tulajdonosok elmondása szerint azonban eleve egy rövid távú, piacfelmérő tesztprojektnek szánták az italt.

A márka története 2023-ig nyúlik vissza, amikor Pachert Balázs a Cápák között című műsorban szerzett országos ismertséget követően Balogh Leventével közösen belevágott az üdítőüzletbe - írja a Blikk a márka eredetéről. A prémiumkategóriás termék debütálása kiemelkedően sikeresen alakult, a Lidl polcairól ugyanis az első szériát és az utánpótlást is pillanatok alatt elkapkodták a vásárlók. A cég a csúcsévet jelentő 2024-ben 111,4 millió forintos nettó árbevételt és 42,3 millió forintos adózott eredményt ért el, amelyből a két alapító 40 millió forint osztalékot vett fel.

Most a Forbes-nak elárulták, miért döntöttek a végelszámolás mellett. A lendület ugyanis hamar alábbhagyott, és tavalyra, azaz 2025-re az eladások a töredékükre, 24,8 millió forintra estek vissza. Osztalékfizetésre ekkor már nem került sor, a márka kommunikációja pedig a közösségi média oldalakon is teljesen leállt. A végelszámolást idén jelentették be, ezzel kapcsolatban a tulajok kiemelték, hogy a Zord Drink sosem volt hosszú távú vállalkozás.

Balogh Levente szerint a projekt célja pusztán annak tesztelése volt, hogyan reagál a piac egy jól pozicionált, prémium árkategóriájú termékre. A kitűzött 300 ezer eladott palackot sikeresen el is érték. Pachert Balázs hozzátette, hogy a magas ár miatt eleve nem számoltak folyamatos, nagy volumenű újravásárlással. A projekt lezárását a gyártás gazdaságtalansága is siettette, mivel a PET-palackos kiszerelés csak hatalmas mennyiségben volt költséghatékony. Bár felmerült az alumíniumdobozos csomagolásra való átállás lehetősége, a tulajdonosok végül a gyártás leállítása és a cég végleges megszüntetése mellett döntöttek.