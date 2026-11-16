Megszólalt a szlovák euró atyja: Magyarországnak is fontos biztosíték a bevezetés

Szlovákiában a lakosság és a vállalkozások 80-90 százaléka elégedett az euróval, amelynek bevezetése sikeresen ösztönözte a gazdasági reformokat és a felzárkózást. Ódor Lajos volt szlovák miniszterelnök, európai parlamenti képviselő szerint a közös fizetőeszköz megfelelő gazdaságpolitika mellett a stabilitás és a geopolitikai biztonság legfőbb horgonya.

Ódor Lajos, az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának alelnökeként tevékenykedő szakember egy Magyar Tudományos Akadémián tartott konferencián arról beszélt, hogy a 2009-es átállás óta szinte senki sem tartja rossz döntésnek a korona lecserélését, és ma már egyetlen jelentős politikai párt sem érvel az euró hátrányaival.

A politikus felidézte a kétezres évek elejének kihívásait, amikor Szlovákia jelentős gazdasági lemaradással küzdött. Bár a csehekkel való rivalizálás is motiválta a döntéshozókat, az elsődleges cél egy átfogó gazdasági reformcsomag végrehajtása volt. Az euró bevezetése egyfajta "kényszerzubbonyként" szolgált, amely rászorította az országot a költségvetési konszolidációra. Szerinte ezt a fegyelmező hatást rögtön a folyamat elején ki kell használni, a közös fizetőeszköz átvételén pedig csak a strukturális reformok elvégzése után érdemes gondolkodni.

A csatlakozást megelőző időszakban a piaci bizalomnak köszönhetően a szlovák korona mintegy 25 százalékot erősödött, ami nagyban segítette az inflációs kritériumok teljesítését. Maga a gyakorlati átállás zökkenőmentesen zajlott, és elmaradt a sokak – köztük az Európai Központi Bank – által is vizionált inflációs sokk, amihez a pénzügyi válság utáni kedvező világgazdasági környezet is hozzájárult.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt az MNB-elnöke az euró bevezetéséről: ez lehet a legkorábbi időpontja a csatlakozásnak A sikeres konvergenciafolyamat már önmagában is kedvező hatásokkal jár, mivel stabilizálja az inflációs és kamatvárakozásokat.

A volt jegybanki alelnök hangsúlyozta, hogy az eurózónán belül a sikeres gazdaságpolitikához elengedhetetlen az egészséges bankrendszer, a rugalmas munkaerőpiac, a hatékony makroprudenciális politika és az alacsony államadósság megléte. Ha ez a négy alapfeltétel teljesül, az önálló monetáris politika feladása nem jelent érdemi hátrányt.

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Bár az euró bevezetése önmagában nem cél, mára Szlovákia legfontosabb geopolitikai biztosítékává vált. Míg az Európai Unióból elméletileg viszonylag könnyen ki lehetne lépni, az euróövezet elhagyása a bankrendszer és a vállalati szektor azonnali összeomlásával járna, így ezt a kockázatot egyetlen felelős politikai erő sem vállalná fel.