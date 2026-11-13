Fontos bejelentést tett Magyar Péter péntek reggel: Ukrajnában tárgyalhat az ukrán elnökkel

Magyar Péter miniszterelnök egy péntek reggeli rádióinterjúban értékelte a gazdasági helyzetet. Hangsúlyozta, hogy az infláció történelmi mélypontra, 2 százalékra csökkent, a GDP-növekedés pedig idén 1,7-1,8 százalék körül alakulhat. A kormányfő új, transzparens lakossági és vállalati támogatási programokat jelentett be, beszélt az üzemanyagárak várható mérséklődéséről, valamint megerősítette, hogy november végén Kárpátalján találkozhat az ukrán elnökkel.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az infláció hosszú idő után ismét rendkívül alacsony szintre mérséklődött, az élelmiszerek ára pedig csökkent. A kormány a jövő évre fenntartható, 3 százalékos pénzromlási ütemmel tervez. Bár a gazdasági kilábalás fokozatos lesz, és ugrásszerű bővülés nem várható, a kabinet reális célkitűzések mentén halad. A harmadik negyedéves GDP-adatokat jelentősen rontotta a mezőgazdaságot sújtó aszály, így idén 1,7-1,8 százalékos, jövőre pedig 2,2 százalékos gazdasági növekedést prognosztizálnak.

A növekedés ösztönzése érdekében a kormány hamarosan új pályázatokat ír ki. Ezek között szerepelnek épületszigetelési, mezőgazdasági, valamint a kis- és középvállalkozásokat (kkv) célzó programok, amelyek kedvezményes kamatozású hitelekkel és vissza nem térítendő támogatásokkal segítik a hazai cégek bekapcsolódását a gazdasági vérkeringésbe. A kormányfő nyomatékosította, hogy a források elosztása teljes mértékben átlátható módon történik majd.

Az üzemanyagárak kapcsán elmondta, hogy a benzin ára már érezhetően csökkent, és tartósan a korábbi, 595 forintos védett ár alatt mozog. Bár a gázolaj a közelmúltban drágult, a világpiaci olajárak esése miatt hamarosan ezen a téren is árcsökkenés várható. Kiemelte, hogy a Mol sikeresen helyreállította a tavaly balesetet szenvedett üzemét, így bővült a hazai dízelgyártási kapacitás. Kormányzati árszabályozásra jelenleg nincs szükség, a piac stabilan működik, ami havonta 50 milliárd forintos megtakarítást jelent a központi költségvetésnek.

A nemzetközi diplomáciai fejleményekről szólva Magyar Péter megerősítette, hogy várhatóan még november végén kétoldalú találkozóra kerül sor az ukrán elnökkel. A megbeszélés helyszíne nem Budapest vagy Kijev, hanem a tervek szerint Kárpátalja lesz, a részletekről jelenleg is egyeztetnek a külügyminiszterek.

Az európai uniós ügyekre kitérve a miniszterelnök jelezte, hogy bár az uniós költségvetés és az ukrajnai helyzet is napirenden van az ír kormányfővel, illetve a visegrádi négyekkel (V4) folytatott egyeztetéseken, ezek érdemi és részletes tárgyalására a november végi EU-csúcson kerül majd sor. A jelenleg zajló informális európai találkozókon a magyar diplomácia elsősorban az unión kívüli országok vezetőivel folytatott megbeszélésekre és a globális kihívások közös kezelésére fókuszál.

Magyar Péter elmondása szerint szerdán a kormány illetékesei a büntetőjogi jogszabálycsomag módosításáról egyeztettek, többek között a szívhangrendelet kapcsán. Hozzátette: már régóta dolgoznak a szabályok átalakításán, ideértve az esemény utáni tabletták szabályozását is. Döntés született az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról, a javaslat pedig haladéktalanul az Országgyűlés elé kerül. Magyar Péter szerint a nők, a gyermekek, valamint a férfiak erőszakkal szembeni védelme érdekében is intézkedéseket terveznek.

Felajánlotta lemondását Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, miután súlyos informatikai hiba történt a november 4-én elindított nyitottaktak.hu oldalon, amelyen nyilvánossá tették az ügynökaktákat.

Az ügy kapcsán Magyar Pétert arról kérdezték, hogy Cseh a posztján maradhat-e, vagy távoznia kell. Magyar erre úgy reagált: személyes véleménye szerint a főigazgató nem marad a helyén, ugyanakkor szerinte addig nem kellene távoznia, amíg nem rendezik a hibát. Hangsúlyozta azt is, hogy Cseh Gergő Bendegúz nem neki ajánlotta fel a lemondását, és nem is ő dönt a távozásáról; ez csupán a saját véleménye.

MTI/Czeglédi Zsolt