Jövőre végleg megszűnik a több mint másfél évtizede működő, sportcélú TAO-támogatási rendszer
Fontos bejelentés érkezett: két hónapon belül találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij
Két hónapon belül hivatalos találkozón egyeztet Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – jelentette be Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete az ungvári Nagy Imre-szobor avatásán. A kárpátaljai eseményen Karácsony Gergely főpolgármester a két ország kapcsolatainak újjáépítését, valamint Budapest és a régió szorosabb együttműködését hangsúlyozta - tudósított a Klubrádió.
Az Európai Unió kérésére és mindkét vezető jóváhagyásával kerül sor az ukrán elnök és Magyar Péter személyes egyeztetésére. A diplomata megerősítette, hogy a találkozót a következő két hónapban biztosan megtartják. Sándor Fegyir szerint a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok folyamatosan javulnak, aminek a közeledő megbeszélés lesz a csúcspontja.
A bejelentés az 1956-os forradalom miniszterelnökét ábrázoló szobor keddi avatóünnepségén hangzott el. Kocsis András Sándor alkotásának felállítását Iványi Gábor közössége kezdeményezte, ami Karácsony Gergely szavai szerint egyfajta ajándék a budapestiektől. Ungvár történelmileg is szorosan kötődik az 1956-os eseményekhez, hiszen a forradalom idején számos helyi lakost tartóztattak le és hurcoltak Szibériába, amiért támogatni próbálták a magyar szabadságharcot.
A szoboravatáson beszédet mondó főpolgármester párhuzamot vont a múlt és a jelen eseményei között. Kiemelte, hogy az ukránok mostani küzdelme lényegében ugyanaz a szabadságharc, mint amit a magyarok vívtak 1956-ban. Karácsony Gergely mérföldkőnek nevezte az eseményt a magyar–ukrán viszony rendezésében, és hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi jogainak garantálását az ukrán parlament jogszabály-módosításokkal már biztosította, így egy fontos célkitűzés teljesült.
A jövőbeli tervekről szólva kifejtette, hogy a helyi vezetőkkel egyeztetve szorosabbra fűznék Budapest és a kárpátaljai régió kapcsolatát. Kitért arra is, hogy az önkormányzatoknak kiemelt feladatuk támogatni az ukrajnai testvérvárosokat, valamint azokat az ukrán állampolgárokat, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 383,34 pontos, 0,27 százalékos csökkenéssel, 143 455,92 ponton zárt kedden.
A várakozásoknak megfelelően októberben sem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Válságba került az olasz tésztagyártás, miután a dél-olaszországi kamionossztrájk elvágta a gyárakat az alapanyag-ellátástól.
A tegnapi 2027-es költségvetéstervezet benyújtása után kedd délután a sajtó képviselői előtt tartott háttérbeszélgetést a Pénzügyminisztériumban Kármán András miniszter.
Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén - jelentette be a jegybank.
Elszabadultak az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt: a benzinkutakon is megérezhetjük az árát
Az iráni konfliktus okozta ellátási bizonytalanság továbbra is magasan tartja az olajárakat, miközben a feszült geopolitikai helyzet a globális részvénypiacokra is rányomja a bélyegét.
Magyar Péter azzal kezdte a 2027-es költségvetés ismertetését, hogy a kormánynak rendkívül nehéz gazdasági környezetben kellett elkészítenie a büdzsét.
A Revolut reggel jelentkező technikai hibája nemcsak a lakossági ügyfeleknek okoz problémát, hanem a vállalkozások által használt Revolut Business szolgáltatást is érinti.
Medvét láttak Putnok és Kelemér között, a Halastó közelében – a nagyvad mozgása miatt a környéken közlekedőket és a túrázókat is fokozott óvatosságra intették. A...
Költségvetés 2027: ilyen gazdaságpolitikai fordulat Európában is ritka, fontos feladványt old meg a Tisza-kormány
A 2027-es költségvetés jelentős gazdaságpolitikai fordulatot és az Európai Unióban is kiemelkedő mértékű hiánycsökkentést hoz.
Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amellyel a korábbi 3,7 százalékról 7,5 százalékra emelte a hiánycélt.
Magyar Péter miniszterelnök szerint a társadalom egésze nyertese lesz a 2027-es költségvetésnek
Spoiler alert: a nettó havi munkajövedelem Budapesten volt a legmagasabb.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Költségvetés 2027: Magyar Péter 30 legfontosabb bejelentése egy helyen – adó, nyugdíj, családtámogatás pontokba szedve
A miniszterelnök az Országgyűlésben ismertette a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által összeállított költségvetésének főbb irányait
Magyar Péter 4,9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycélt jelentett be 2027-re, miközben több ezer milliárd forintos nagyságrendű kiadási és adópolitikai változást is felvázolt.
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
Több önkormányzati beruházás akadozik a TOP Plusz programban. Brüsszelben a támogatások felhasználásának és a fejlesztések megvalósításának gondjairól beszéltek.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.