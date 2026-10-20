Fontos bejelentés érkezett: két hónapon belül találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Két hónapon belül hivatalos találkozón egyeztet Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – jelentette be Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete az ungvári Nagy Imre-szobor avatásán. A kárpátaljai eseményen Karácsony Gergely főpolgármester a két ország kapcsolatainak újjáépítését, valamint Budapest és a régió szorosabb együttműködését hangsúlyozta - tudósított a Klubrádió.

Az Európai Unió kérésére és mindkét vezető jóváhagyásával kerül sor az ukrán elnök és Magyar Péter személyes egyeztetésére. A diplomata megerősítette, hogy a találkozót a következő két hónapban biztosan megtartják. Sándor Fegyir szerint a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok folyamatosan javulnak, aminek a közeledő megbeszélés lesz a csúcspontja.

A bejelentés az 1956-os forradalom miniszterelnökét ábrázoló szobor keddi avatóünnepségén hangzott el. Kocsis András Sándor alkotásának felállítását Iványi Gábor közössége kezdeményezte, ami Karácsony Gergely szavai szerint egyfajta ajándék a budapestiektől. Ungvár történelmileg is szorosan kötődik az 1956-os eseményekhez, hiszen a forradalom idején számos helyi lakost tartóztattak le és hurcoltak Szibériába, amiért támogatni próbálták a magyar szabadságharcot.

A szoboravatáson beszédet mondó főpolgármester párhuzamot vont a múlt és a jelen eseményei között. Kiemelte, hogy az ukránok mostani küzdelme lényegében ugyanaz a szabadságharc, mint amit a magyarok vívtak 1956-ban. Karácsony Gergely mérföldkőnek nevezte az eseményt a magyar–ukrán viszony rendezésében, és hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi jogainak garantálását az ukrán parlament jogszabály-módosításokkal már biztosította, így egy fontos célkitűzés teljesült.

A jövőbeli tervekről szólva kifejtette, hogy a helyi vezetőkkel egyeztetve szorosabbra fűznék Budapest és a kárpátaljai régió kapcsolatát. Kitért arra is, hogy az önkormányzatoknak kiemelt feladatuk támogatni az ukrajnai testvérvárosokat, valamint azokat az ukrán állampolgárokat, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni.