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Gazdaság

Bezuhant a magyar építőipar: csúnya fordulat jött az augusztusi kiugrás után

MTI
2026. november 13. 09:51 2 perc

Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, miután augusztusban - három hónap visszaesés után - kimagasló, 19,7 százalékos (korrigált) növekedést mutatott - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

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Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 5,3 százalékkal nagyobb, az egyéb építményeké 22,2 százalékkal kisebb volt, mint tavaly szeptemberben. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 9,9 százalékkal maradt el az előző havitól.

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Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 21,4 százalékkal nagyobb, az egyéb építmények építése 29,7 százalékkal kisebb volt, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 9,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az egyéb építmények építése ágazat mindhárom alágazatának termelése visszaesett, az út, vasút építéséé 20,9, a közműépítésé 28,0, a kis súlyú m.n.s. egyéb építmény építése pedig 79,9 százalékkal.

A három alágazat rendre 13,4, 6,6, illetve 9,7 százalékponttal járult hozzá az ágazat termelésének csökkenéséhez. A jelentés kitér arra, hogy a megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 34,5, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 22,7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 43,6 százalékkal visszaesett. A szerződésállomány volumene szeptember végén az előző év azonos időszakihoz viszonyítva 14,0 százalékkal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2,1 százalékkal nagyobb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 19,2 százalékkal kisebb volt.

Az év első kilenc hónapjában az építőipari termelés volumene nem változott az előző év azonos időszakihoz képest. A KSH jelentése szerint az árak a harmadik negyedévében leginkább, 6,2 százalékkal, a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek, az egyéb építmények építésében 5,4, az épületek építése vonatkozásában 4,4 százalék volt a drágulás mértéke 2025 harmadik negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 0,9 százalékkal haladták meg a második negyedévi értékeket - közölte a KSH.
Címlapkép: Getty Images
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