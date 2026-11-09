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Őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét: megszólalt az ex-miniszterelnök a letartóztatásról, itt vannak a részletek
Magyar Péter bejelentése szerint embercsempészet gyanújával őrizetbe vehették Orbán Áront, a korábbi kormányfő testvérét. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hétfőn kiterjedt razziákat és házkutatásokat tartott Budapesten és Pest vármegyében egy vízumüzérkedési üggyel összefüggésben.
A hatósági tájékoztatás alapján a két párhuzamosan zajló büntetőeljárás keretében több embert elfogtak. A nyomozó szervek hivatalosan egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) Orbán Áron egyik fótligeti érdekeltségénél is intézkedett, a sajtóértesülések szerint azonban a hatóságok egyértelműen a volt miniszterelnök öccséhez köthető ingatlanokhoz vonultak ki. Orbán Áront az akciók ideje alatt nem lehetett telefonon elérni.
Az Unger Anna vezette NVVH kiemelt ügyként kezeli azt a vízumhálózatot, amelyben a korábbi kormányfő testvérének neve is felmerült. A gyanú szerint Orbán Áron és üzleti köre anyagi ellenszolgáltatásért cserébe törvénytelenül segített harmadik országbeli – elsősorban vietnámi – állampolgároknak schengeni vízumokhoz és uniós tartózkodási engedélyekhez jutni, lényegében garantálva számukra a munkavállalási célú engedélyek megszerzését.
A volt miniszterelnök az eseményekre reagálva úgy fogalmazott, hogy valójában ő a célpont, az öccse pedig csupán eszköz a hatóságok kezében. A bűnügyben korábban négy ember meggyanúsításáról lehetett tudni, a korábbi kormányfő testvére hivatalosan eddig nem szerepelt közöttük.
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