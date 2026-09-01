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Gazdaság

Azonnali hatállyal szabta át a kormány a miniszterek jogköreit: komoly változások jönnek

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 09:10

Jelentős hatásköri átalakításokról döntött a kormány egy újonnan megjelent, részletes rendeletben. A változások nyomán Ruff Bálint és Bóna Szabolcs miniszterek jogkörei bővültek, míg Pósfai Gábor és Gajdos László hatáskörei szűkültek. A legfontosabb módosítások a nemzetbiztonsági és agrárterületeket, valamint a nyilvántartási ügyeket érintik; ez utóbbiak a Belügyminisztériumtól a tudományos tárcához kerültek.

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A Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet értelmében Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását. Ezzel ő felel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kormányzati felügyeletéért, miközben az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Belügyminisztériumnál, az Információs Hivatal pedig a Külügyminisztériumnál maradt. Szintén hozzá került a jogszabályok kihirdetése és a Magyar Közlöny kiadása, ami korábban igazságügyi feladat volt. Ugyanakkor a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók pszichológiai alkalmassági vizsgálatának felügyeletét átadta Kátai-Németh Vilmos szociális miniszternek.

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Jelentősen erősödött Bóna Szabolcs agrárminiszter pozíciója is, aki megkapta a lósport felügyeletét, és átvette a haszonállat-jólléti hatósági feladatokat az élő természetért felelős Gajdos Lászlótól. Emellett hozzá kerültek az élelmiszer-fogyasztóvédelmi jogkörök Kapitány István gazdasági minisztertől, valamint az uniós Közös Agrárpolitikához kapcsolódó feladatok Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztertől.

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Bár az anyakönyvezés, a lakcím- és gépjármű-nyilvántartás, valamint az útlevélügyek nemrég tértek vissza a Belügyminisztériumhoz, Pósfai Gábornak most át kellett adnia ezeket a területeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek, akihez az e-közigazgatás egyébként is tartozik. A belügyi tárca ugyanakkor új, kiemelt feladatként megkapta a hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartásra vonatkozó jogszabályok előkészítését.

A rendelet kitér Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter feladataira is, finomítva egy korábban komoly vitát kiváltó megfogalmazáson. Idén májusban még az szerepelt a szövegben, hogy a kultúrpolitikát a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökének közreműködésével kell kidolgozni, ami heves tiltakozást váltott ki a kulturális élet szereplőiből. A miniszter akkor az Alaptörvényre hivatkozott, ám a mostani módosításból kiderül, hogy valójában az MMA-ról szóló törvényről van szó. Az új szövegváltozat már csupán azt írja elő, hogy a kultúrpolitika megalkotásakor figyelembe kell venni az MMA-törvény vonatkozó paragrafusait, amelyek a testület véleményezési jogát biztosítják a hazai művészeti életet érintő jogszabályok előkészítése során.

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Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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