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Gazdaság

Kilőtt a magyar tőzsde: a hazai bankóriás szárnyalása húzta fel a BUX-indexet

Pénzcentrum/MTI
2026. november 9. 17:56 2 perc

Jelentős emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX 1,82 százalékos pluszban fejezte be a napot. A jó teljesítmény elsősorban az OTP-nek volt köszönhető, amely közel 4 százalékot erősödött, és a teljes részvénypiaci forgalom nagy részét adta. A nemzetközi piacokon szintén kedvező volt a hangulat, miután Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy nem fokozódik az iráni helyzet. A befektetők emellett a héten érkező vállalati gyorsjelentéseket is figyelik.

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Az OTP emelkedése húzta a BUX-ot - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője hétfőn az MTI-nek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2610,43 pontos, 1,82 százalékos emelkedéssel, 146 064,21 ponton zárt hétfőn.

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A részvénypiac forgalma 30,0 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Az elemző hozzátette, hogy mindenhol kedvező volt a hangulat, az amerikai piacokon 2 százalék fölötti, az európai piacokon 1,4 százalék körüli emelkedés látszott a magyar piac zárásakor. Mindez Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatának hatása, miszerint nem fokozódik az iráni helyzet, ez látszik a piacokon is - mondta, és megjegyezte, hogy az olaj ára is esett ennek hatására 3 százalékot.

A vezető részvények között kiemelte, hogy az OTP emelkedése húzta a piacot. A bankpapír visszakorrigálta a pénteki esést, illetve szerdán jelenik meg a gyorsjelentése, a várakozások szerint jó negyedéves számokat publikál majd az OTP. A többi vezető részvény inkább oldalazott egész nap, a Richter pedig kedden hajnalban jelent - ismertette.

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  • A Mol 22 forinttal, 0,46 százalékkal 4838 forintra erősödött, 5,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1560 forinttal, 3,78 százalékkal 42 800 forintra nőtt, forgalmuk 20,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,76 százalékkal 2924 forintra emelkedett, forgalma 658,2 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,7 százalékkal 12 960 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8556,16 ponton zárt hétfőn, ez 39,55 pontos, 0,46 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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