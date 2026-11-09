Szárnyal a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 362,38 forintra, a svájci franké 393,83 forintra csökkent, miközben a dollárért 323,41 forintot kellett fizetni 18 órakor.

Címlapkép: Getty Images

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