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Szárnyal a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 362,38 forintra, a svájci franké 393,83 forintra csökkent, miközben a dollárért 323,41 forintot kellett fizetni 18 órakor.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 362,97 forintról 362,38 forintra csökkent 18 órakor, napközben 362,24 forint és 363,28 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 396,42 forintról 393,83 forintra csökkent, míg a dolláré 325,29 forintról 323,41 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1159 dollárról 1,1204 dollárra változott.
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