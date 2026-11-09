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Megindulhat az áradás a Tiszán, közel háromméteres vízszintemelkedés jöhet néhány nap alatt
Jelentős vízszintemelkedés várható a Tiszán a következő napokban, a Hydroinfo előrejelzései szerint egyes szakaszokon akár háromméteres növekedés is bekövetkezhet. A folyó az elmúlt hetekben rendkívül alacsony vízállással küszködött, így a változás látványos lehet. Árvízvédelmi készültségre azonban nem lesz szükség, a várható vízszint ugyanis még messze elmarad a védekezéshez szükséges szinttől. Az Ipolyon szintén jelentős emelkedés indulhat el november közepén.
Bár jelenleg szinte minden folyón rendkívül alacsony a vízállás, a következő napokban jelentős változás jöhet a Tiszán. A Hydroinfo legfrissebb előrejelzései szerint számottevő árhullám indulhat el, egyes szakaszokon pedig akár közel háromméteres vízszintemelkedésre is lehet számítani. A jelentős növekedés ellenére árvízvédelmi készültségre nem lesz szükség.
Az Időkép közölte, hogy Vásárosnaménynál az elmúlt hetekben különösen alacsony volt a Tisza vízállása: a folyó szintje folyamatosan mínusz 200 és mínusz 230 centiméter között stagnált. Az előrejelzett, nagyjából 300 centiméteres emelkedés így látványos változást jelent, az elért vízszint azonban még messze lesz az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendeléséhez szükséges szinttől.
Nemcsak a Tiszán, hanem az Ipolyon is jelentős vízszintemelkedés várható. A folyó vízállása az elmúlt hetekben 30–40 centiméter körül alakult, november 13-tól azonban hirtelen emelkedés kezdődhet. Az előrejelzések szerint a vízszint november 14-én érheti el a csúcspontját, amikor megközelítheti a 250 centimétert, ezt követően pedig apadás várható.
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