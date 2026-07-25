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Figyelmeztet a Levéltár igazgatója: súlyos lelki teher vár sok magyar családra, ha nyilvánosak lesznek az ügynökakták
A kormány által benyújtott új törvényjavaslat értelmében egy hatvan-hetvenezer nevet tartalmazó, bárki számára online kutatható adatbázis készül az állambiztonsági iratokból. Bár a korábban titkosított ügynökakták és beszervezési dokumentumok széles körben megismerhetővé válnak, az áldozatok személyazonossága, valamint a zsaroláshoz használt érzékeny adatok továbbra is védelmet élveznek.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) alapvető feladata lesz a korábban zárt dokumentumokhoz való hozzáférés minél egyszerűbbé tétele. Cseh Gergő Bendegúz, az intézmény főigazgatója a Klubrádiónak nyilatkozva kifejtette, hogy az akták megnyitása várhatóan sok tisztázó, esetenként fájdalmas beszélgetést indít majd el a családokban.
Bár megrázó lehet szembesülni azzal, ha egy feddhetetlennek hitt rokonról más derül ki az iratokból, a főigazgató szerint jobb tisztán látni a múltat. Hozzátette, a feltárás elsősorban az idősebb és a középkorú generációknak jelenthet lelki terhet, míg a fiatalok már inkább történelemként tekintenek erre az időszakra.
A változások egyik legjelentősebb eleme a nemzetbiztonsági szolgálatoknál őrzött, több száz folyóméternyi, 1990 előtti minősített irat felülvizsgálata. Az újonnan induló online felületen bárki rákereshet majd egy adott névre, és a találatokból kiderül, hogy az illető szerepel-e a beszervezési dossziékban, a hatos kartonokon vagy a B-naplókban. A közvetlenül megtekinthető dokumentumokból az állampolgárok és a kutatók egyaránt megtudhatják, hogy az érintettet mikor, melyik szervhez és milyen módon szerveztek be.
A nyilvánosság ugyanakkor nem válik korlátlanná. Azon áldozatok személyes adatai, akikről a jelentések készültek, továbbra is rejtve maradnak az online térben. Szintén védelmet élveznek azok az érzékeny – például egészségügyi állapotra vagy szexuális irányultságra vonatkozó – adatok, amelyeket zsarolási alapként, a beszervezés kikényszerítésére használtak fel. Az érintett megfigyeltek egyéni kérelem útján továbbra is megismerhetik a róluk szóló jelentések tartalmát, ám ezek a részletek nem lesznek nyilvánosan kereshetők az interneten.
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Az online rendszer október 20-i indítási határideje komoly többletfeladatot ró a levéltárra. Bár az ÁBTL forrás- és létszámbővítést kért a fejlesztések megvalósításához, egyelőre kérdéses, hogy megkapják-e a szükséges támogatást, így a munka várhatóan más levéltári feladatok ideiglenes háttérbe szorulásával valósulhat meg.
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