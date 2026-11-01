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Budapest, 2026. augusztus 27.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.MTI/Balogh Zoltán
Vállalkozás

Kamatmentes hitelek és milliárdos támogatások jönnek: fontos bejelentést tett Kapitány István

Pénzcentrum
2026. november 1. 10:55 2 perc

Több mint 4000 milliárd forintnyi forrást mozgósítanak 2027-ben a magyar gazdaság számára, amelyhez a költségvetési keret mellett uniós, nemzetközi és pénzintézeti forrásokat, valamint magántőkét is bevonnak – közölte Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

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A teljes keretösszegből a vissza nem térítendő támogatások értéke meghaladja a 600 milliárd forintot. A nyáron lehívott uniós, valamint a nemzetközi forrásokból jövőre több mint 900 milliárd forint áramlik a gazdaságba. Ebből az összegből közel 700 milliárd forintot közvetlenül a vállalkozások beruházásaira, digitalizációjára és energetikai korszerűsítésére fordítanak.

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A hazai cégek finanszírozását segíti a Ganz Ábrahám program is, amelynek keretében a bevonható magántőkével együtt akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés válhat elérhetővé. Emellett a vállalkozások már most igénybe vehetik a Ganz Nullás Hitelt, amely kamatmentes konstrukcióban biztosít forrást gépvásárlásra és a termelési kapacitások bővítésére.

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A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az egyes gazdaságfejlesztési programok szorosan egymásra épülnek. „A cél, hogy egy magyar cég a beruházástól a digitalizáción át egészen az exportig eljusson, és saját termékkel, saját márkával jelenjen meg külföldön" – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a vállalkozások külpiacra lépését és exporttevékenységét külön 25 milliárd forinttal támogatják. Kiemelt figyelmet kap a turizmus is, így a nagy potenciállal rendelkező ágazat erősítésére 89 milliárd forintot szánnak, amellyel a forráselosztásban korábban tapasztalt aránytalanságokat is orvosolni kívánják.

A miniszter szerint több évnyi stagnálás után átlátható feltételek mellett adnak új lendületet a hazai vállalkozásoknak. „Azt akarjuk, hogy ezt a cégek a sikereikben, a dolgozók a fizetésükben, a családok a megélhetésükben is érezzék. Mert nem az a lényeg, mennyi pénzt költünk el, hanem az, hogy jól költsük el" – zárta bejegyzését Kapitány István.

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Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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