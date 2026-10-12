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MÁK-kártya igénylés menete: kinek jár utazási utalvány és mennyi utazási kedvezmény kapható?
A MÁK-kártya a fogyatékossággal élő személyek mobilitását segítő kedvezmény. Ez a hatósági igazolvány utazási kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát és egy kísérőjét. Mutatjuk, kinek jár MÁK-kártya, pontosan milyen kedvezményt biztosít, kell-e külön igényelni és meddig érvényes. Azt is megnézzük, milyen más utazási utalvány érhető el azok számára, akik nem jogosultak utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány kiváltására.
Mi az a MÁK-kártya?
Leginkább MÁK-kártya néven vált ismertté a köznyelvben a Magyar Államkincstár (MÁK) által kiállított utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány. Ez a kedvezmény a fogyatékossággal élő emberek közlekedését segíti azzal, hogy díjmentes utazásra jogosítja a tulajdonosát a közösségi közlekedésben. Az igazolványt olyan személyek kaphatják meg, akik a jogszabályban meghatározott ellátási jogosultságok valamelyikével rendelkeznek.
A MÁK-kártya tehát nem külön támogatás, hanem egy meglévő jogosultsághoz kapcsolódó utazási kedvezmény: a hatósági igazolvány utazási kedvezmény igénybevételét igazolja a közösségi közlekedésben. A hatósági igazolvány nem tévesztendő össze az Ellátottak utazási utalványával, amely más jogosulti körnek biztosít hasonló kedvezményeket – ennek szabályaira cikkünk későbbi részében külön is kitérünk.
Kinek jár MÁK utazási utalvány?
A MÁK-kártya nem jár általánosan minden fogyatékossággal élő embernek, hanem meghatározott ellátásokhoz kapcsolódik. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet alapján a jogosulti körbe tartoznak:
- a fogyatékossági támogatásban részesülők,
- a magasabb összegű családi pótlékot kapók,
- azok a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személyek, akik után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
A MÁK-kártyára való jogosultság szempontjából nem elég önmagában az, hogy valaki fogyatékossággal él. Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány kiváltásához az is feltétel, hogy számára vagy utána már meg legyen állapítva a jogszabályban meghatározott ellátások valamelyike.
Ki számít fogyatékossággal élő személynek a MÁK-kártya szempontjából?
Fogyatékossági támogatásra a 18. életévüket betöltött, súlyosan fogyatékos személyek lehetnek jogosultak. Azt, hogy ebből a szempontból ki minősül súlyosan fogyatékosnak, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény határozza meg.
Súlyosan fogyatékos személynek minősül az, aki:
- súlyos látási fogyatékossággal él,
- súlyos hallási fogyatékossággal él,
- középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű értelmi fogyatékossággal él,
- autizmus miatt állapota középsúlyosnak vagy súlyosnak minősül,
- súlyos mozgásszervi fogyatékossággal él,
- kromoszóma-rendellenesség miatt állapota középsúlyosnak vagy súlyosnak minősül,
- súlyos beszédfogyatékossággal él,
- halmozottan fogyatékos.
A fogyatékossági támogatás megállapításához szükséges, hogy az állapot tartósan vagy véglegesen fennálljon. Szükséges továbbá az is, hogy az érintett önálló életvitelre ne legyen képes, vagy mások állandó segítségére szoruljon.
Magasabb összegű családi pótlékra jogosultak
A magasabb összegű családi pótlék szempontjából az a 18 év alatti gyermek minősül tartósan betegnek vagy súlyosan fogyatékosnak, aki az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben meghatározott betegsége vagy fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A 18 év feletti személyekre ettől eltérő szabály vonatkozik: az érintett akkor tartozhat ebbe a jogosulti körbe, ha a 18. életévének betöltése előtt legalább 67 százalékban elvesztette a munkaképességét, legalább 50 százalékos egészségkárosodást szenvedett, vagy a rehabilitációs hatóság minősítése alapján egészségi állapota a 18. életévének betöltése előtt sem haladta meg az 50 százalékot, és ez az állapot legalább egy éve fennáll, illetve várhatóan legalább egy évig fennmarad.
Milyen utazási kedvezmény jár MÁK-kártyával?
A MÁK-kártya felmutatásával a jogosult díjmentesen veheti igénybe a menetrend szerinti belföldi közösségi közlekedési szolgáltatásokat. A díjmentesség magára az utazásra, tehát a menetjegyre vonatkozik, de nem mentesít az esetlegesen szükséges helyjegy vagy más kiegészítő díj megfizetése alól. Fontos továbbá, hogy az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány csak abban az esetben érényes, ha tulajdonsoa az utazás során személyazonosításra alkalmas igazolványt is fel tud mutatni.
A kedvezmény nemcsak a MÁK-kártya tulajdonosára vonatkozik, hanem egy fő kísérőre is. Nem kötelező, hogy a kísérő családtag legyen, ám a díjmentes utazást csak akkor veheti igénybe, ha a jogosulttal együtt utazik.
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Hogyan igényelhető és meddig érvényes a MÁK-kártya?
Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány kiállítása ahhoz az ellátáshoz kapcsolódik, amely alapján az érintett jogosulttá válik az utazási kedvezményre. A MÁK-kártyát tehát nem kell külön igényelni.
Fogyatékossági támogatás esetén a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet értelmében a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal egyidejűleg az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági igazolványt is ki kell adni. Ha az érintett állapota végleges, az igazolványt határozatlan időre állítják ki; egyéb esetben a következő felülvizsgálatig, de legfeljebb öt évig érvényes.
A magasabb összegű családi pótléknál a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik a kiállításról. A jogszabály szerint a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül a hatósági igazolványt is ki kell állítani, és a Magyar Államkincstár gondoskodik annak megküldéséről. Ebben az esetben az igazolvány a következő felülvizsgálatig, de legfeljebb öt évig érvényes.
Egyéb utazási kedvezmények
A MÁK-kártya csak egy a Magyarországon elérhető utazási kedvezmények közül. A 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet többféle jogosultsági alapon biztosít díjmentes vagy kedvezményes utazást, többek között életkor, tanulói vagy hallgatói jogviszony, illetve egyes nyugdíjak és ellátások alapján.
Ellátottak utazási utalványa
Egyes esetekben a 65 év alattiaknak jár a Magyar Államkincstár által kiállított ellátottak utazási utalványa, mely díjmentes utazást biztosít a helyközi közlekedésben, valamint 90 százalékos kedvezményt vármegye- és országbérlet vásárlásakor. A jogszabály szerint erre az utazási kedvezményre az a 65 évnél fiatalabb személy jogosult, aki:
- öregségi nyugdíjban vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
- özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesül,
- rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos,
- rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban vagy nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesül,
- külföldről hazatelepült magyar állampolgárként külföldről részesül nyugellátásban,
- nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
- gyám vagy gondnok, illetve a vele együtt utazó gyámolt vagy gondnokolt személy,
- gyermekvédelmi nevelőszülő, illetve a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek.
Ki utazhat még ingyen vagy kedvezményesen?
A 65. életévüket betöltött utasok egészségi állapotuktól függetlenül, az életkoruk alapján díjmentesen vehetik igénybe a belföldi menetrend szerinti közösségi közlekedést. Ehhez nincs szükség külön kedvezményre jogosító igazolványra: ellenőrzéskor elegendő olyan személyazonosító okmány, amelyből a születési dátum megállapítható.
A fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű személyek számára más jogcímen is elérhetők utazási kedvezmények. A nappali vagy szakosított ellátást nyújtó intézmények bentlakói és gondozottjai például az intézmény igazolása alapján díjmentesen utazhatnak a helyközi közlekedésben. Az SNI-s gyermekek utazását szintén külön kedvezmények segítik: intézményi igazolással díjmentesen utazhatnak a helyközi közlekedésben, az intézménybe jutásukhoz pedig utazási költségtérítési támogatás igényelhető.
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