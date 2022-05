Megdrágul a nyaralás a horvát euró miatt? Itt a hivatalos válasz: erről jobb, ha tudsz

Gosztola Judit Link a vágólapra másolva

Az eurót hivatalosan 2023. január 1-től vezetik be Horvátországban, de szeptembertől már kunában és euróban is lehet fizetni majd. Hogy mindez mit jelent az árak tekintetében, azt Ivana Herceg vázolta fel a Pénzcentrumnak adott interjúban. A Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója beszélt ezen kívül még az idei szállás és szolgáltatások árairól, az Adriára látogató magyar turistákról, de szóba került a zöld átállás, a fenntarthatóság, és azt is elárulta, a sok közül melyik horvát sziget a személyes kedvence.

Péntek délután érkezett a hivatalos megerősítés, miszerint Horvátországban 2023-tól bevezetik az eurót. Ennek a lépésnek milyen hatása lehet a szálláshelyek és a szolgáltatások áraira? Ivana Herceg: Az euró hivatalos pénznemként való bevezetése - más országok tapasztalatai szerint is - olykor bizonytalanságokkal jár, hiszen általában felfelé kerekítenek, és ez hozzájárul az infláció emelkedéséhez. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Éppen ezért az ezt szabályozó törvények középpontjában a fogyasztóvédelem áll. Más országok tapasztalatai azt mutatják, hogy az euró bevezetése miatt az árszínvonal körülbelül 0,2 százalékkal emelkedik, ami azért nem annyira vészes, és a Horvát Nemzeti Bank számításai szerint Horvátországban is ez lesz a helyzet. 2023. január 1-jén jön a horvát euró Az eurót hivatalosan 2023. január 1-től vezetik be Horvátországban, de szeptembertől már kunában és euróban is lehet fizetni majd. Az árak kettős fizetése egészen 2023 végéig érvényben lesz, de érdemes lesz a magyar nyaralóknak odafigyelni jövőre fizetéskor. A kunát egyébként költségek nélkül az euró hivatalos bevezetésének időpontjától beváltják a bankok, a Horvát Posta és az állami pénzügyi intézet egyaránt. A Horvát Nemzeti Bankban pedig korlátlan ideig, ingyenesen lehet majd pénzt váltani. A koronavírus-járvány a világ összes országát megrendítette, különösképpen azokat, melyek gazdasága jelentős mértékben épül a turizmus iparágára. Megközelítőleg mennyi turista látogat Horvátországba egy nyári szezonban, és mekkora veszteséget okozott a járvány? 2019-ben, ami rekordév volt a horvát turizmusban, Horvátország több mint 15 millió turistát fogadott a nyári hónapokban (június-szeptember). 2020. évben ez a szám 6,6 millióra csökkentek, de 2021-ben már ismét több mint 11 millió turistánk volt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt szezonban az eddigi legjobb eredményeink 75%-át el tudtul érni, és reméljük, hogy idén még közelebb kerülünk ezekhez a számokhoz. Az idei év elején nagyon úgy tűnt, hogy ebbe az irányba haladunk, a foglalási számok biztatóak voltak, és az első negyedév nagyszerű eredményeket hozott, ám az ukrajnai háború következtében megtorpant a lendület. Mindenesetre a legtöbb piaci jelentés jelentés pozitív, így készen állunk egy újabb nagyszerű nyári szezonra. Mennyi az aktív szálláshelyek száma, és hogyan alakulnak az árak a 2022-es szezonban? Egyes jelentések szerint átlagosan 30%-os áremelkedésre kell számítani, lehetséges ez? Horvátországban a kereskedelmi szegmensben mintegy 117 ezer egységet tartanak nyilván, ami 1,2 millió ágyat jelent. A legtöbb közülük a háztartási létesítményekben magánbérlők regisztrálták, ezt követik a szállodai ágyak, majd a és a kempingek. Ahogy a világon mindenütt, úgy Horvátországban is magasabb árakra számíthatunk egyes termékek és szolgáltatások esetében. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a drága gáz szinte minden termék vagy szolgáltatás árába beépül; de nagyon fontos elmondani, hogy Horvátországban az egyik fő cél az egyes szolgáltatások minőségének emelése, és amíg a minőség követi az árat, addig az áremelkedés indokolt. Honnan érkezik a legtöbb turista Horvátországba? Hagyományosan a legnagyobb számban a német turisták érkeznek és éjszakáznak itt (kb. 20%), őket követik a hazai turisták, a szlovénok majd az osztrákok. Horvátországot turisztikai célpontként gazdag és változatos kínálatáról ismert, az országon belül mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Bár egyes kutatások azt mutatják, hogy az országunkba látogatók legnagyobb része a középkorú (30-49 éves) turisták csoportjába tartozik, akik elsősorban családdal vagy partnerrel utaznak, örömmel látjuk azokat az eredményeket, amelyek azt mutatják, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkező turisták aránya folyamatosan növekszik. Őket az olyan az olyan turisztikai termékek vonzzák, mint a természeti látványosságok, a városok, a kultúra, az egészségturizmus, valamint az üzleti turizmus. De Horvátország a fiatalok számára is egyre vonzóbb úti céllá válik gazdag zenei fesztiválkínálatnak köszönhetően. Mindenkit szívesen látunk, kifejezetten vendéglátó ország vagyunk, minden vendég egyformán fontos, különösen ezekben a Covid-járvány által sújtott időkben. Magyarország hagyományosan a TOP10 piac között van számontartva, a Covid előtti számok azt mutatták, hogy több mint 640 ezer magyar választja Horvátországot nyaralási célpontnak, a rekordévben (2019.) több mint 3,2 millió vendégéjszakát töltöttek Horvátországban. Ezek a számok az elmúlt két évben csökkentek, de örülünk, hogy Magyarország tavaly a külföldi piacok között a 6. helyen állt, 2,5 millió vendégéjszakával. A magyarok hagyományosan fontos vendégeink, akik többnyire a családi szálláshelyeket és az autóval való érkezést részesítik előnyben. Bár többnyire egyénileg érkeznek az országba, az utóbbi években egyre nagyobb tendenciát tapasztalunk az online csatornákon keresztül történő szállásfoglalásban. A 2019. évi Tomas kutatás szerint a magyar turisták átlagos napi kiadása Horvátországban 83,03 euró (kb. 32 ezer forint - a szerk.), ennek nagy részét a szállásra, éttermi étkezésre és vásárlásra fordítják. Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Turisztikai szempontból melyek azok a legfontosabb eredmények, amelyekre az ország büszke lehet az elmúlt évekből, és mi az, ami még hátravan, mely területek szorulnak még további fejlesztésre? Bár a COVID-járvány lelassította, de nem állította le teljesen a beruházásokat, így a horvát tengerparton a közforgalmú kikötőkbe és kikötői területekre irányuló beruházások továbbra is folynak, néhány a projektek közül: Marina Martinis Marchi Maslinicában, Marina Vrsar, Marina Polesana Pulában stb. A szállodák és kempingek felújítása is folyamatban van, például van egy 525 millió kúna értékű Valamar beruházás egy makarskai szállodában és kempingben. Nemrég nyílt meg Rijekában a Hilton Costabella Beach Resort & Spa, az új Grand Hotel Brioni pedig Pulában. Vannak emellett infrastrukturális beruházások és projektek is, mint például a Peljesac-híd, mely hamarosan megnyílik, és amely könnyebben elérhetővé teszi országunk déli részét. Emellett dolgozunk szolgáltatásaink digitalizálásán is, itt mindenképpen meg kell említenünk az új Croatia.hr turisztikai információs portált, amely követi a technológiai trendeket, és modern módon mutatja be Horvátország teljes turisztikai kínálatát. Idén Horvátország ismét a Földközi-tenger egyik legkívánatosabb turisztikai célpontjaként pozicionálja magát, és ezt számos légitársaság bejelentése is megerősíti, amelyek a nyári hónapokban összekötik a horvátországi úti célokat a legfontosabb piacokkal. A horvát repülőterekről összegyűjtött információk szerint a nyári menetrend során több mint 460 légitársaság fogja összekötni hazánkat a világgal. A tengerparton kívül milyen más területeket érdemes felkeresni, milyen egyéb, kevésbé ismert látnivalók vannak az országban? Amikor azt mondom, hogy Horvátország minden része egyedi, különleges élményt nyújt, akkor ezt tényleg komolyan gondolom. Aki teheti, feltétlenül látogasson el Szlavóniába és Baranya horvátországi részére, ahol sok hasonlóságot lehet felfedezni Magyarországgal, de mégis más az érzet. Nagyszerű gasztronómia és borok, csodálatos kulturális örökség a városokban és falvakban, és mindenekelőtt - rendkívül vendégszerető és barátságos emberek. A 8 nemzeti park, és a 12 természetvédelmi terület az év bármely szakában nagyszerű választás a természethez való kapcsolódáshoz, a pihenéshez, legalább egy hétvégére; és a legtöbbjük közel esik egy izgalmas városhoz is, így a kulturális táplálék sem marad el. A szomszédos Međimurje és Varaždin megye csodálatos célpontok, akár egynapos kiránduláshoz is, de mindenképpen azt javaslom, hogy aki teheti, maradjon legalább egy hétvégét, és fedezze a vidéket alaposabban. Az éghajlatváltozás miatt a nyári szezon már nem 2-2,5 hónapig tart, hanem akár 4-5 hónapig is. Készülnek erre bármiféle eszközökkel tudatosan? A turisztikai szezon meghosszabbítása, azaz a forgalom erősítése a főszezonon kívül az egyik fő célunk. De ha már klímaváltozásról beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy jelenleg is készülnek stratégiai turisztikai dokumentumok, melyek a fenntartható turizmus felé vezető úton segítenek minket, hogy 2030-ig megvalósuljon a horvát turizmus digitális és zöld átállása. E dokumentum második része stratégiai marketing- és operatív terv, mely többek között a horvát turisztikai márka újradefiniálásának irányelveit fogja tartalmazni a fenntartható fejlődés, a digitalizáció és a minőség felé tett jelentős lépések révén. Ha Ön személyesen ajánlana egy helyet, amit a magyar utazóknak érdemes felkeresniük, melyik lenne az? Ez a legnehezebb kérdés az összes közül, de én azt javasolnám, hogy látogassanak el Vis szigetére. Tavaly ott töltöttem a nyári szabadságomat, és még mindig el vagyok ragadtatva a régi mediterrán hangulatától, a kristálytiszta tengertől, a szűk utcáktól, a kis és egyedi éttermektől, a helyi ételekkel és a lenyűgöző strandoktól. (Fotó:Stiller Ákos)

