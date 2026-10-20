Megszólalt Kapitány István: brutális pénzbe kerül a rezsicsökkentés fenntartása 2027-ben

Több mint 1160 milliárd forintot szán a kormány a rezsicsökkentés fenntartására a jövő évi költségvetésben. Ez az összeg közel 300 milliárd forinttal, vagyis mintegy egyharmadával haladja meg az idei évre biztosított keretet, igazodva a világpiaci energiaárak emelkedéséhez.

A jelentős forrásbővítést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a 2027-es büdzsé kapcsán. Az idei, 2026-os központi költségvetésben a Lakossági Rezsivédelmi Alap eredetileg 792,5 milliárd forintos kerettel indult, amelyet év közben a megnövekedett kiadások miatt 871,5 milliárd forintra kellett emelni. A jövő évre elkülönített 1165 milliárd forintos összeg ehhez a módosított kerethez képest is érdemi növekedést mutat.

A program finanszírozása a jövő évi költségvetést bemutató mai tájékoztatón is központi témát szolgáltatott. Bár Kármán András pénzügyminiszter délelőtt még nem közölt pontos adatokat, határozottan megerősítette a rezsicsökkentés folytatását, hangsúlyozva, hogy a tervezés során már a magasabb világpiaci energiaárakkal számoltak.

A tárcavezető rávilágított arra is, hogy a globális energiapiaci folyamatok komoly kihívást jelentenek az államháztartás számára, hiszen a 2027-re megcélzott 2,6 százalékos hiányon belül az energiaárak emelkedése önmagában fél százalékpontos terhet jelent.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA