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Budapest, 2026. augusztus 27.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.MTI/Balogh Zoltán
Otthon

Megszólalt Kapitány István: brutális pénzbe kerül a rezsicsökkentés fenntartása 2027-ben

Pénzcentrum
2026. október 20. 14:20

Több mint 1160 milliárd forintot szán a kormány a rezsicsökkentés fenntartására a jövő évi költségvetésben. Ez az összeg közel 300 milliárd forinttal, vagyis mintegy egyharmadával haladja meg az idei évre biztosított keretet, igazodva a világpiaci energiaárak emelkedéséhez.

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A jelentős forrásbővítést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a 2027-es büdzsé kapcsán. Az idei, 2026-os központi költségvetésben a Lakossági Rezsivédelmi Alap eredetileg 792,5 milliárd forintos kerettel indult, amelyet év közben a megnövekedett kiadások miatt 871,5 milliárd forintra kellett emelni. A jövő évre elkülönített 1165 milliárd forintos összeg ehhez a módosított kerethez képest is érdemi növekedést mutat.

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A program finanszírozása a jövő évi költségvetést bemutató mai tájékoztatón is központi témát szolgáltatott. Bár Kármán András pénzügyminiszter délelőtt még nem közölt pontos adatokat, határozottan megerősítette a rezsicsökkentés folytatását, hangsúlyozva, hogy a tervezés során már a magasabb világpiaci energiaárakkal számoltak.

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A tárcavezető rávilágított arra is, hogy a globális energiapiaci folyamatok komoly kihívást jelentenek az államháztartás számára, hiszen a 2027-re megcélzott 2,6 százalékos hiányon belül az energiaárak emelkedése önmagában fél százalékpontos terhet jelent.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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