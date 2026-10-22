Megszólalt a Bankszövetség elnöke: fontos mutató állt földbe a magyar gazdaságban, kulcskérdés, újraindítható lesz-e

A következő hat-kilenc hónapban dőlhet el, sikerül-e érdemben beindítani a magyarországi beruházásokat, és ezen keresztül növelni a GDP-t Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint. Úgy látja, a vállalati hitelezés bővülését is akadályozza, hogy az elmúlt két-három évben visszaestek a beruházások. A 2027-es költségvetést óvatosan optimistának és reális növekedési várakozásokra épülőnek nevezte. Beszélt a bankszektort terhelő adókról, a lakástámogatásokról és a kamatcsökkentés várható hatásairól is.

Kulcskérdésnek nevezte a gazdaság szempontjából a beruházások beindulását a következő hónapokban a Magyar Bankszövetség elnöke, aki a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában nyilatkozott csütörtökön. A gazdaság kulcskérdése, hogy a következő hat-kilenc hónapban sikerül-e "beruházási boomot" elérni, ezen keresztül a GDP-t növelni - mondta Jelasity Radován.

A szövetség elnöke, aki az Erste Bank elnök-vezérigazgatója is, a vállalati hitelállomány-bővülés akadályának nevezte, hogy Magyarországon az utóbbi két-három évben "földbe álltak" a beruházások. Mindenki várja az irányt, ebben nagy segítség lesz az új költségvetés - jelezte. A vállalatok jelenleg több a betéte, mint a hitele, az állami programok viszont segíthetik majd, hogy a jövőben a befektetők merészebben nyúljanak a pénzükhöz.

Sokkal könnyebb lesz 2030-ban elérni a 2,8-3 százalékos költségvetési hiánycélt, ha közben jelentősen nő a gazdaság - mutatott rá.

Jelasity Radován, a 2027-es költségvetést értékelve elmondta, az óvatosan optimista, reális GDP-növekedéssel számol, a kiadások és bevételek össze vannak benne hangolva. Ha a költségvetésben meghatározott számokat sikerül elérni, az a bankoknak is jót tesz majd - közölte.

Hozzáfűzte, az is látszik, hogy a mostani kormány "lassan, de biztosan" kivezeti a korábbi kormányzat eszköztárát, megjegyezte azonban: reménykedett abban, hogy a korábbi, unortodox gazdaságpolitika hamarabb elkezd változni. Méltatta ellenben, hogy indul a lakástakarékpénztárak állami támogatása.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lakástámogatásokról szólva felidézte, hogy a közgazdászok "vakarták a fejüket", amikor az egy évvel korábbi bevezetett fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel keretet nagyon nagylelkűen szabta meg az akkori kormányt. Ez nagyon sok pénzbe kerül az adófizetőknek, ezért felelősségteljes húzás, hogy most úgy döntött a kormány, csak az újépítésű lakások vásárlásánál támogatja a 3 százalékos hitelt - értékelt. Az igazi út előre a piaci alapú, nem pedig az adófizetői pénzből támogatott hitelezés - emelte ki.

A gazdaság kilátásait tekintve jelenleg a kormány a bankszektor és az előreei egybeesnek, "mindenki ugyanabból a kottából játszik" - mondta el Jelasity Radován, aki a bankok és a kormány közötti kommunikációt is fairnek és transzparensnek értékelte.