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Gazdaság

Megszólalt a Bankszövetség elnöke: fontos mutató állt földbe a magyar gazdaságban, kulcskérdés, újraindítható lesz-e

Pénzcentrum/MTI
2026. október 22. 15:02 3 perc

A következő hat-kilenc hónapban dőlhet el, sikerül-e érdemben beindítani a magyarországi beruházásokat, és ezen keresztül növelni a GDP-t Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint. Úgy látja, a vállalati hitelezés bővülését is akadályozza, hogy az elmúlt két-három évben visszaestek a beruházások. A 2027-es költségvetést óvatosan optimistának és reális növekedési várakozásokra épülőnek nevezte. Beszélt a bankszektort terhelő adókról, a lakástámogatásokról és a kamatcsökkentés várható hatásairól is.

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Kulcskérdésnek nevezte a gazdaság szempontjából a beruházások beindulását a következő hónapokban a Magyar Bankszövetség elnöke, aki a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában nyilatkozott csütörtökön. A gazdaság kulcskérdése, hogy a következő hat-kilenc hónapban sikerül-e "beruházási boomot" elérni, ezen keresztül a GDP-t növelni - mondta Jelasity Radován.

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A szövetség elnöke, aki az Erste Bank elnök-vezérigazgatója is, a vállalati hitelállomány-bővülés akadályának nevezte, hogy Magyarországon az utóbbi két-három évben "földbe álltak" a beruházások. Mindenki várja az irányt, ebben nagy segítség lesz az új költségvetés - jelezte. A vállalatok jelenleg több a betéte, mint a hitele, az állami programok viszont segíthetik majd, hogy a jövőben a befektetők merészebben nyúljanak a pénzükhöz.

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Jelasity Radován, a 2027-es költségvetést értékelve elmondta, az óvatosan optimista, reális GDP-növekedéssel számol, a kiadások és bevételek össze vannak benne hangolva. Ha a költségvetésben meghatározott számokat sikerül elérni, az a bankoknak is jót tesz majd - közölte.

Hozzáfűzte, az is látszik, hogy a mostani kormány "lassan, de biztosan" kivezeti a korábbi kormányzat eszköztárát, megjegyezte azonban: reménykedett abban, hogy a korábbi, unortodox gazdaságpolitika hamarabb elkezd változni. Méltatta ellenben, hogy indul a lakástakarékpénztárak állami támogatása.

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A lakástámogatásokról szólva felidézte, hogy a közgazdászok "vakarták a fejüket", amikor az egy évvel korábbi bevezetett fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel keretet nagyon nagylelkűen szabta meg az akkori kormányt. Ez nagyon sok pénzbe kerül az adófizetőknek, ezért felelősségteljes húzás, hogy most úgy döntött a kormány, csak az újépítésű lakások vásárlásánál támogatja a 3 százalékos hitelt - értékelt. Az igazi út előre a piaci alapú, nem pedig az adófizetői pénzből támogatott hitelezés - emelte ki.

A gazdaság kilátásait tekintve jelenleg a kormány a bankszektor és az előreei egybeesnek, "mindenki ugyanabból a kottából játszik" - mondta el Jelasity Radován, aki a bankok és a kormány közötti kommunikációt is fairnek és transzparensnek értékelte.
Címlapkép: Getty Images
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