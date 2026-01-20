2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Dunaújváros, 2023. február 16.A Dunaferr Dunai Vasmúve 2023. február 16-án. A Dunaferr felszámolója januárban három hónapos múlttal kötött a brit-indiai Liberty Steel acélipari vállalattal, a társaság vizsgálja a vasmű további üzem
HelloVidék

Vége a Dunaferr drámájának? Több tucat korábbi dolgozót vett vissza a Dunai Vasmű

HelloVidék
2026. január 20. 12:15

Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt: több tucat korábbi dolgozót visszavettek a dunaújvárosi telephelyen működő utódcégekhez. A visszafoglalkoztatás azonban nem a termelés újraindítását jelenti...

A Dunaferr utódcégeinek 2025-ös éve elején még napirenden volt az acélgyártás részleges újraindítása, valamint az állami bérgarancia fenntartása. Tavasszal azonban ezek a tervek lekerültek az asztalról, és megindultak a felszámolási eljárásokhoz kapcsolódó értékesítési körök. Április közepén jelentették be a csoportos létszámleépítést, amely nyár elejére két nagy hullámban zajlott le a Dunarollingnál és a Duna Furnace-nél - írta a Duol.hu.

A 2025-ös év második felében a hangsúly már nem a gyártásról, hanem a bezárás következményeinek kezeléséről került át. A visszavett dolgozók feladatai elsősorban a létesítmények felügyeletéhez, az infrastruktúra fenntartásához, valamint a környezetvédelmi és biztonsági kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódnak. Információk szerint ezek a munkák nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a több száz hektáros ipari terület ne váljon kezelhetetlen állapotúvá.

A kormányzat eközben egyre aktívabban jelent meg a térség jövőjéről szóló egyeztetésekben. Felmerült az állami tulajdonba vétel, valamint az a lehetőség is, hogy a volt vasmű területét ipari park jellegű fejlesztésre hasznosítják újra, több, kisebb befektető bevonásával. Konkrét döntés azonban eddig nem született.

Sikertelen értékesítés, társadalmi „utógondozás”

A felszámolás részeként meghirdetett értékesítési pályázatok sem hoztak áttörést. A hengerművet működtető Dunarolling eladására kiírt pályázat 2025 augusztusában eredménytelenül zárult: a beérkezett ajánlatok nem feleltek meg a feltételeknek, például nem érték el a minimálárat vagy nem teljesítették a biztosítéki követelményeket.

Ezzel párhuzamosan elindult az érintett dolgozók „társadalmi utógondozása” is. Augusztus közepén Dunaújvárosban álláskeresési tanácsadó napot szerveztek kifejezetten a volt Dunaferr-dolgozók számára, ahol önéletrajzírással, állásinterjú-felkészítéssel és online álláskeresési tanácsokkal próbálták segíteni az elbocsátott munkavállalókat.

Mi jöhet ezután?

A jelenlegi helyzet alapján a Dunai Vasmű klasszikus értelemben vett újraindítása nem szerepel a rövid távú forgatókönyvek között. A visszavett dolgozók száma ugyan enyhíti a teljes leállás társadalmi hatásait, de nem jelenti a nehézipari termelés visszatérését Dunaújvárosba.

A következő időszak kulcskérdése az lehet, hogy az állam milyen szerepet vállal a terület jövőjében: megmarad-e a felszámolási logika, vagy hosszabb távú, strukturális átalakítás kezdődik meg a volt vasmű helyén. Egyelőre azonban a Dunai Vasmű történetében a 2025-ös év második fele inkább a lezárásról, mint az újrakezdésről szólt.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
