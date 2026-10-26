Újabb támogatási programot jelentett be Kapitány István: ők a jogosultak az ingyenpénzre, ennyi a keretösszeg

A kormány 25 milliárd forintot fordít a magyar vállalkozások exportfejlesztésére, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél nagyobb arányban léphessenek ki a nemzetközi piacra – hívta fel a figyelmet Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-bejegyzésében.

Magyarország nyitott gazdaságként erősen függ a külkereskedelemtől, a jelenlegi exportbevételek túlnyomó része azonban a külföldi tulajdonú vállalatoknál keletkezik.

A hazai kis- és középvállalkozások mindössze 5 százaléka van jelen a külpiacokon, noha a belső piac korlátozott mérete miatt a nemzetközi terjeszkedés jelenti a növekedés kulcsát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a külpiacokon értékesítő cégek jellemzően termelékenyebbek, innovatívabbak és magasabb hozzáadott értéket állítanak elő.

A 25 milliárd forintos keretösszegből megvalósuló exportstratégiát több mint 200 hazai vállalat közvetlen tapasztalatainak bevonásával dolgozták ki. A program a vállalati képességfejlesztést, a külpiaci disztribúciós hálózatok kiépítését, valamint a piacra lépést támogatja. A végrehajtásban a minisztérium háttérintézményei, köztük a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) és az Eximbank működnek együtt.

A tárcavezető kiemelte, hogy a támogatási program hosszú távon térül meg a nemzetgazdaság számára. "Ez nem kiadás, hanem befektetés a magyar gazdaság jövőjébe" – hangsúlyozta a miniszter.

Az intézkedéscsomaggal a gazdaságpolitika a termelési modell érdemi átalakítását célozza meg, a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek előtérbe helyezésével. "Célunk, hogy Magyarország tudásintenzív ország legyen, amely nemcsak összeszerel, hanem fejleszt, és a világ minden pontjára magyar tudást, terméket és szolgáltatást exportál" – fogalmazott Kapitány István.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA