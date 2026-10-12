A javaslat szinte senkinek sem felel meg.
Hivatalos a fordulat: Zelenszkij aláírta a törvényt, fontos változás jöhet a kárpátaljai magyaroknak
Újabb fontos lépés történt a magyar–ukrán kapcsolatokban: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta az oktatási törvény módosítását. A döntésről Magyar Péter számolt be a közösségi médiában. A változtatás a Kárpátalján élő magyar gyerekek számára könnyebbé teheti az anyanyelvük használatát.
Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy az ukrán parlament döntése után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is aláírta az oktatási törvény módosítását. A lépés fontos lehet a Kárpátalján élő magyar kisebbség számára, mivel a módosítás megkönnyítheti a magyar gyerekek anyanyelvhasználatát.
Az oktatási szabályozás kérdése régóta feszültséget okoz Budapest és Kijev között. Az ügyben a két ország képviselői az előző magyar kormány idején is többször összetűzésbe kerültek, a mostani döntés azonban a felek közeledésének jele lehet.
A várakozások szerint Magyarország ezt követően elállhat Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak akadályozásától. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden nézeteltérés rendeződött a két ország között.
Továbbra is vitás kérdés lehet például a fegyverszállítmányok magyarországi áthaladása, valamint a határ közelébe tervezett energetikai együttműködés ügye. Az oktatási törvény módosításának aláírása mindenesetre fontos fejlemény, amely a magyar–ukrán kapcsolatok alakulására is hatással lehet.
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