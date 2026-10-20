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A háború elméleti ábrázolása: katona sziluettje naplemente előtt
Világ

Kiszorulhat Zelenszkij a béketárgyalásokról? Meglepő kijelentést tett az amerikai elnök

Pénzcentrum
2026. október 20. 07:15

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő helyett másnak kellene képviselnie Ukrajnát a háború lezárását célzó béketárgyalásokon. A kijelentés éppen akkor hangzott el, amikor az amerikai delegáció a héten Norvégiába utazik az egyeztetések következő fordulójára.

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Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, talán eljött az ideje, hogy Zelenszkij mást delegáljon a tárgyalásokra. Eközben a Reuters hírügynökség több, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az elnök veje, Jared Kushner, valamint Steve Witkoff különmegbízott a napokban Norvégiába utazik a békefolyamat folytatása érdekében - jelentette a Portfolio.

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Noha az amerikai elnök nyíltan megkérdőjelezte Zelenszkij személyes részvételének szükségességét, az informátorok szerint az ukrán államfő is jelen lesz a skandináv országban tartott találkozón, amelynek pontos menetrendjét egyelőre még nem véglegesítették.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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