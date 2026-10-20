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Kiszorulhat Zelenszkij a béketárgyalásokról? Meglepő kijelentést tett az amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő helyett másnak kellene képviselnie Ukrajnát a háború lezárását célzó béketárgyalásokon. A kijelentés éppen akkor hangzott el, amikor az amerikai delegáció a héten Norvégiába utazik az egyeztetések következő fordulójára.
Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, talán eljött az ideje, hogy Zelenszkij mást delegáljon a tárgyalásokra. Eközben a Reuters hírügynökség több, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az elnök veje, Jared Kushner, valamint Steve Witkoff különmegbízott a napokban Norvégiába utazik a békefolyamat folytatása érdekében - jelentette a Portfolio.
Noha az amerikai elnök nyíltan megkérdőjelezte Zelenszkij személyes részvételének szükségességét, az informátorok szerint az ukrán államfő is jelen lesz a skandináv országban tartott találkozón, amelynek pontos menetrendjét egyelőre még nem véglegesítették.
A meghívottak között szerepelt Emmanuel Macron francia elnök és a nemzetközi körözés alatt álló Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is.
A veszélyes manőverek során a jármű először két másik autónak ütközött, ami miatt a sofőr teljesen elveszítette az uralmát a gépkocsi felett.
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