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Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Újra fellángolhat a közel-keleti konfliktus? Irán kilőtt egy tankhajót - ezzel magyarázzák a lépést

Pénzcentrum
2026. július 7. 11:45

A brit hadsereg jelentése szerint kedd hajnalban kigyulladt egy tankhajó az ománi partoknál, a Hormuzi-szorosban, miután találat érte. A támadás a legújabb azokban az incidensekben, amelyek a Perzsa-öböl szűk bejáratán áthaladó hajókat veszik célba. Ezen az útvonalon bonyolódik békeidőben a világ olaj- és földgázkereskedelmének egyötöde - tudósított az AP News.

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Az iráni állami televízió jelentése szerint az LNG-szállító tankhajót azt követően érte támadás, hogy figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, Teherán mindazonáltal közvetlenül nem vállalta magára az akciót. A hírtelevízió névtelen forrásokra hivatkozva arra utalt, hogy a Katarból induló gázszállító hajót Irán támadta meg. Teherán ismételten leszögezte, hogy kizárólag az általa jóváhagyott útvonal tekinthető biztonságosnak, és a gyanú szerint korábban is hajtott végre támadásokat olyan hajók ellen, amelyek az ománi partok közelében futó alternatív útvonalat használták.

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Az Egyesült Királyság tengerhajózási biztonsági szervezete, az UKMTO közölte, hogy a hajót az ománi Líma közelében érte találat, miközben dél felé, a szorosból kifelé, az Ománi-öböl irányába tartott. A lövedék a hajó bal oldalát találta el. A hatóságok tájékoztatása szerint környezeti kár nem keletkezett, az eset kivizsgálása jelenleg is tart.

Az iráni egyesített katonai parancsnokság a múlt héten figyelmeztetést adott ki, miszerint a szoroson áthaladó összes olajszállító tankernek az általuk kijelölt útvonalat kell használniuk, az amerikai erők esetleges beavatkozását pedig gyors és határozott válasz követi majd. Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban úgy reagált, azt üzenve Iránnak, hogy "vagy megállapodunk, vagy befejezzük a munkát", és hozzátette, hogy akár egyetlen óra alatt lerombolhatják az ország hídjait, valamint megbéníthatják annak energiaellátását.

A vita középpontjában az áthaladási díj áll. Egy átmeneti megállapodás keretében Irán ugyan hatvan napra engedélyezte a hajók illetékmentes áthaladását, ám ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tarthassa az útvonalakat, és a későbbiekben díjat szedhessen, ami teljesen felborítaná a szoros évtizedes gyakorlatát. Az Egyesült Államok és több öbölmenti arab állam határozottan elutasítja ezt a követelést. A Kpler elemzőcég adatai szerint a hétvégén legalább 108 hajó haladt át a szoroson a különféle útvonalakon.

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A tárgyalások eközben szünetelnek Irán nemrég elhunyt legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hámenei ajatollah temetéséig, akit a konfliktus kezdetén öltek meg. A hatóságok az éjszaka folyamán a síita vallási központba, Kum városába szállították a holttestet, ahol kedden gyászolók százezrei gyűltek össze. Az utódot, a fiát, Modzstaba Hámenei ajatollahot, az ország új legfőbb vezetőjét egyelőre nem látták a szertartásokon, a hírek szerint ugyanis megsebesült az apja halálát okozó légicsapásban, és jelenleg rejtőzködik. A nemzeti gyász csütörtökön zárul, amikor Hámenei földi maradványait szülővárosában, Mashadban, a Reza imám szentélyben helyezik örök nyugalomra.
Címlapkép: Getty Images
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