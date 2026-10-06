Kegyetlen időszak várhat a magyar autósokra: megszólaltak a szakértők a gázolajról, ennek a fele sem tréfa

A Goldman Sachs elemzése szerint a gázolaj ára 2027-ben is magasan maradhat, mivel a globális finomítói kapacitások szűkössége és a készletek feltöltésének kényszere tartósan nyomás alatt tartja a piacot. A bankház várakozásai szerint a kereslet helyreállása a korlátozott kínálattal szembesülhet - írta meg a CNBC.

A Goldman Sachs becslése alapján a gázolaj és a kerozin crack spreadje – azaz a finomított termékek nyersolajhoz viszonyított felára – 2027-ben átlagosan meghaladhatja a hordónkénti 40 dollárt, ami több mint kétszerese a megszokott, 20 dollár körüli értéknek. Az áraknak tartósan magas szinten kell maradniuk ahhoz, hogy a kereslet-visszafogó hatás érvényesüljön – nyilatkozta Nikhil Bhandari, a Goldman ázsiai-csendes-óceáni nyersanyagkutatási részlegének társvezetője a lapnak. A bank várakozásai szerint amennyiben jövőre bármilyen keresletnövekedés tapasztalható, a globális finomítói rendszernek az elmúlt húsz év legmagasabb kihasználtsági rátáján kellene üzemelnie.

A bankház 2026-ra újabb olyan évet prognosztizál, amelyben a Kínán kívüli finomítói kapacitás nettó értéke napi 300 ezer hordóval csökken. A Goldman szeptemberben közzétett, a finomítói szuperciklussal foglalkozó elemzése szerint a termékkészletek 2026 végére a 2015 óta mért legalacsonyabb szint alá süllyedhetnek. Mindeközben mintegy napi 2 millió hordónyi közel-keleti finomítói kapacitás áll kiesés alatt, a sérült orosz létesítmények pedig tovább szűkítik a gázolaj-kínálatot. Az Egyesült Államokban a kieső kapacitásokat kompenzáló, csúcsra járatott finomítók mostanra halasztott karbantartásra szorulnak, ami átmenetileg tovább mérsékeli a termelést.

A CLSA elemzője, Baden Moore hangsúlyozta, hogy a közelmúlt keresletgyengülése nem jelent feltétlenül tartós keresletvesztést, mivel a vásárlók készletgazdálkodással, a tartalékok leépítésével és a fogyasztás visszafogásával egyensúlyozták ki a piacot. A globális készletek feltöltése a folyó kereslet kielégítése mellett akár két évig is eltarthat.

A G7-országok pénteken arról állapodtak meg, hogy négy hónap alatt 100 millió hordónyi nyersolajat és finomított terméket szabadítanak fel a stratégiai készleteikből, amelynek részeként az első 20 napban jelentős mennyiségű gázolajat bocsátanak a piacra. A bejelentés hatására az európai gázolaj határidős jegyzései 5,75 százalékkal estek.

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A szakértők azonban nem optimisták a hosszabb távú hatásokat illetően. Amin Nasszer, a Saudi Aramco vezérigazgatója szerint a stratégiai tartalékok felszabadítása "legfeljebb egy telet old meg", de a tartós kínálati problémákra nem nyújt megoldást. Moore szerint a készletek felszabadítása csupán likviditási gondot kezel, nem pedig az alapvető hiányt, a tartalékok felélése pedig a későbbi feltöltési kényszer miatt hosszabb távon még tovább növeli a keresletet. A Coface ázsiai-csendes-óceáni főközgazdásza, Bernard Aw szintén megerősítette, hogy az ilyen jellegű intézkedések hatása csupán átmeneti, nem pedig strukturális.