Nem várt pofon a benzinkutakon: brutális üzemanyaghiány emeli rekordközelbe az árakat

Szeptemberre a 2025 elején kitört háború előtti szint nagyjából 80 százalékára állt helyre a Perzsa-öböl olajexportja. A javulás motorja egyértelműen Szaúd-Arábia volt, miközben az iráni kivitel az amerikai tengeri zárlat következtében teljesen leállt - közölte a Portfolio.

Az Irán nélküli öböl menti országokból napi átlagban mintegy 18,6–19,2 millió hordó nyersolaj és finomított termék jutott a világpiacra a múlt hónapban. Míg a nyersolajkivitel már megközelíti a konfliktus előtti időszak 91 százalékát, a finomított üzemanyagok – például a gázolaj és a kerozin – exportja csupán 60 százalékon áll. Mivel a régió a világ egyik legfontosabb beszállítója, ez a kiesés tovább mélyíti a globális üzemanyaghiányt, és számos piacon rekordközelbe emeli az árakat.

A múlt havi fellendülést Szaúd-Arábia kiugró teljesítménye hajtotta. A szaúdi nyersolajexport napi 6,6 millió hordóra nőtt, ami jelentős, 4,2 millió hordós ugrást jelent az augusztusi adatokhoz képest.

A bővülés annak ellenére valósult meg, hogy az ismétlődő dróntámadások miatt az országnak le kellett állítania a Kelet–Nyugat csővezetéket, ami átmenetileg megbénította a vörös-tengeri Janbu kikötőjének működését. A szaúdi növekedés, valamint az Egyesült Arab Emírségek és Irak emelkedő kivitele sikeresen ellensúlyozta Kuvait és Katar visszaesését, illetve a teljesen leállt iráni szállításokat.

Az infrastruktúrát és a hajózási útvonalakat érintő folyamatos támadások miatt az exportőrök kénytelenek alkalmazkodni a háborús körülményekhez. A tartályhajók egyre gyakrabban folyamodnak sötét tranzithoz, azaz a felderítés elkerülése érdekében kikapcsolják a nyomkövető rendszereiket. Bár a szeptemberi adatok biztatóak, a piaci elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a napi szállítási volumenek jóval ingadozóbbak és kiszámíthatatlanabbak, mint a háború előtt, így egyelőre bizonytalan a jelenlegi exportmennyiség hosszú távú fenntarthatósága.